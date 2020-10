Breite Schultern im Home-Gym Der effektivste Trainingsplan für starke, breite Schultern

Du glaubst, im Home-Gym lassen sich keine breiten Schultern aufbauen? Dann lass dich vom Gegenteil überzeugen. Mit unserem brandneuen Trainingsplan zeigen wir dir, wie du auch zuhause Schultern wie Kanonenkugeln erreichen kannst. Das Einzige, was du brauchst, sind verstellbare Kurzhanteln, eine Hantelbank und ordentlich Motivation. Und starke Schultern, wer will die nicht? Sie tragen maßgeblich zu einer imposanten Erscheinung bei und sorgen nebenbei auch noch für eine gesunde Haltung. Am besten du legst gleich los. Dann kannst du dir schon bald auf deine neuen breiten Schultern klopfen.

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan Breite Schultern in 8 Wochen Ganzkörper-Training mit Schulter-Fokus

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

alle Übungen in Bild und Video

32 Seiten optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Wie sieht unser Breite-Schultern-Trainingsplan aus?

Mit unserem Plan trainierst du natürlich nicht nur den Delta-Muskel. Auch den restlichen Körper forderst du ordentlich heraus. Denn was nutzen die breitesten Schultern, wenn die Beine sie nicht tragen können? Konkret arbeitest du in einem 2er-Split. Das bedeutet: An einem Tag trainierst du Beine und Hintern. Am anderen ist dann der Oberkörper an der Reihe. Danach wiederholst du das Ganze. Zwischen den Workouts hast du mindestens einen Tag Pause. Damit schenkst du deinem Körper die notwendige Regeneration. Denn die ist für den Muskelaufbau mindestens genauso wichtig wie das Training selbst. In der nächsten Einheit kannst du so wieder Vollgas geben.

Was gibt's beim Schulter-Workout zu beachten?

Mehr als du vielleicht glaubst. Zwar trägt die Schulter im Vergleich zu Rücken und Beinen wenig zur gesamten Muskelmasse bei. Doch ihr Aufbau und ihre Funktion sind äußerst komplex. Egal, ob du dich am unteren Rücken kratzen oder etwas aus dem obersten Regal holen möchtest: Die Schulter macht’s möglich. Diese enorme Beweglichkeit hat jedoch auch ihren Preis. Sie macht die Körperregion anfällig für Verletzungen. Aber keine Sorge: Mit dem richtigen Workout kannst du deine Schultern schützen. Unser Plan hilft dir dabei. Damit trainierst du nicht nur den Delta-Muskel. Sondern du stärkst auch die gesamte Rotatoren-Manschette, die für ein gesundes Gelenk unverzichtbar ist. Unser Programm ist also das Rundum-Paket für runde Schultern.

Wer hat den Trainingsplan erstellt? Und für wen ist er geeignet?

Baumeister des Workout-Programms ist der Muskelaufbau-Experte Wolfgang Unsöld. Der Stuttgarter Profitrainer gehört europaweit zu den gefragtesten Coaches, wenn es um Kraftsport geht. Sogar diverse Olympia-Teilnehmer hat der Fitness-Fachmann schon betreut. Aber keine Angst. Auch Freizeitsportler sind bei Wolfgang am richtigen Mann. Der Plan, den er für uns entworfen hat, ist sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet. Das heißt: Egal, welchen Fitnessstand du hast, mit unserem Programm trainierst du auf Weltklasse-Niveau.

Stabile Schultern sehen nicht nur gut aus, sie sorgen auch noch für eine gesunde Haltung. Unser erprobter Trainingsplan verpasst dir auch im Home-Gym den Kanonenkugel-Look. Den Rest deines Körpers forderst du dabei ebenfalls heraus. Also, Plan downloaden und noch heute loslegen!

Unsere Empfehlung Haben Sie einen Gutscheincode? Trainingsplan Breite Schultern in 8 Wochen Ganzkörper-Training mit Schulter-Fokus

für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

alle Übungen in Bild und Video

32 Seiten optimiert zum Ausdrucken 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!