Sled Push: Warum dieser Trainingsschlitten gerade jedes Gym erobert

In vielen Fitness-Studios steht inzwischen ein Gerät, das früher fast ausschließlich aus dem Athletiktraining bekannt war: Der Trainingsschlitten. Der sogenannte Sled Push wirkt simpel, ist aber eines der intensivsten Ganzkörpertrainings im Gym.

Vom Athletik-Tool zum Gym-Standard: Warum der Schlitten überall auftaucht Der Trainingsschlitten ist eigentlich kein neues Tool. In Sportarten wie American Football oder Rugby gehört er seit Jahren zum Standardtraining, um Beschleunigung, Beinkraft und Explosivität zu verbessern. Lange blieb dieses Tool jedoch vor allem im Leistungssport oder in CrossFit-Boxen.

Doch mit dem Boom von Functional Training, Hyrox-Wettkämpfen und Athletiktraining entdecken immer mehr Fitness-Studios den Schlitten neu. Viele Studios bauen inzwischen Functional-Areas mit Kunstrasenflächen oder Athletikzonen. Genau dort taucht der Schlitten auf, weil er mehrere Trainingsziele parallel abdeckt.

Der entscheidende Vorteil: Der Sled Push trainiert Kraft, Kondition und Beschleunigung in einer einzigen Bewegung.

Kraft, Ausdauer, Explosivität: Was den Sled Push so effektiv macht Der Trainingsschlitten wirkt auf den ersten Blick unspektakulär. Doch genau diese Einfachheit macht ihn zu einer der effizientesten Übungen im Gym. Beim Schieben des Schlittens arbeitet dein Körper als komplette kinetische Kette.

Besonders stark aktiviert werden:

Quadrizeps (vordere Oberschenkel)

Gesäßmuskulatur

Hintere Oberschenkel

Waden

Core-Muskulatur Die Körperhaltung ähnelt einem Sprintstart: Oberkörper leicht nach vorn geneigt, während du Druck über die Füße in den Boden bringst. Genau deshalb nutzen viele Athletiktrainer den Schlitten, um Kraft direkt in sportliche Bewegung zu übertragen.

Deswegen wird der Schlitten auch gezielt im Sprinttraining eingesetzt. Sportwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Training mit Widerstandsschlitten die Beschleunigungsleistung verbessern kann. Eine Übersichtsarbeit im Fachjournal Sports Medicine beschreibt dabei deutliche Verbesserungen der horizontalen Kraftentwicklung im Sprint.

Kurz gesagt: Der Schlitten zwingt deine Beine dazu, Kraft unter Bewegung zu entwickeln – eine Fähigkeit, die viele klassische Kraftübungen nur indirekt trainieren.

Howard Huang, Getty Images Mit dem Sled Push baust du vor allem Beinmuskulatur auf – aber weniger statisch als in anderen klassischen Kraftübungen.





Hart trainieren, schneller regenerieren: Der versteckte Vorteil Ein Grund, warum der Sled Push im Athletiktraining so beliebt ist, liegt in der Art der Muskelbelastung. Bei vielen Kraftübungen entsteht Muskelkater vor allem durch exzentrische Belastung – also, wenn sich ein Muskel unter Spannung verlängert, etwa beim Absenken einer Kniebeuge.

Beim Schlitten-Schieben ist die Bewegung dagegen fast ausschließlich konzentrisch: Deine Muskeln drücken aktiv gegen den Widerstand.

Das kann 2 Vorteile haben:

geringerer mechanischer Stress auf die Muskulatur

häufig weniger Muskelkater nach intensiven Einheiten Gerade im Leistungssport ist das entscheidend: Athleten können harte Trainingsreize setzen, ohne ihre Regeneration stark zu verlängern.

Intensiv, aber kontrolliert: Warum der Schlitten deine Gelenke schont Trotz hoher Intensität gilt der Sled Push als vergleichsweise gelenkfreundliche Trainingsform. Die Bewegung verläuft kontrolliert:

Keine Sprunglandungen

Kaum Stoßbelastung

Konstante Kraftentwicklung Beim Sprint oder beim Sprungtraining entstehen hohe Kräfte beim Aufsetzen des Fußes. Beim Schlitten-Schieben baut sich der Widerstand dagegen kontinuierlich auf. Deshalb nutzen viele Trainer den Schlitten auch in Aufbauphasen oder im Athletiktraining nach Verletzungen, wenn explosive Bewegungen noch zu belastend wären.

So wird der Sled Push im Training eingesetzt Der Trainingsschlitten ist überraschend vielseitig. Je nach Gewicht und Distanz entstehen unterschiedliche Trainingsreize. Typische Einsatzmöglichkeiten:

Krafttraining Schwere Last, kurze Strecke (10 bis 20 m).

Sprint- und Explosivtraining Moderates Gewicht, maximale Geschwindigkeit.

Konditionstraining Intervallsets über längere Distanzen.

Workout-Finisher Kurze, intensive Sled-Sprints nach dem Krafttraining.

Ein klassischer Einstieg kann so aussehen:

3 bis 5 Durchgänge Sled Push

Je 15 bis 20 m Strecke

60 bis 90 Sekunden Pause

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Sled Push Ist der Sled Push gut für Muskelaufbau? Der Sled Push trainiert vor allem Beine und Gesäß sehr intensiv. Bei schweren Lasten kann er einen starken Kraft- und Muskelreiz setzen. Wie schwer sollte der Trainingsschlitten sein? Das hängt vom Trainingsziel ab. Für Krafttraining wird meist ein höheres Gewicht gewählt, für Kondition oder Sprinttraining ein leichteres. Ist der Sled Push für Anfänger geeignet? Ja. Die Bewegung ist technisch relativ einfach. Wichtig ist eine stabile Körperhaltung und kontrollierter Druck über die Beine. Warum nutzen viele Athleten den Trainingsschlitten? Der Sled Push trainiert Beschleunigung und Kraftübertragung ähnlich wie Sprintstarts und ist deshalb im Athletiktraining sehr verbreitet. Brauche ich einen Trainingsschlitten für mein Workout? Nicht unbedingt. Übungen wie Kniebeugen oder Ausfallschritte trainieren ähnliche Muskelgruppen. Der Schlitten ergänzt diese Übungen vor allem durch den Athletik- und Konditionsaspekt.