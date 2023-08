Was sind die häufigsten Fehler beim Seitheben?

Wie führe ich Seitheben richtig aus und was brauche ich dafür?

In diesem Artikel:

Beim Seitheben beanspruchst du hauptsächlich den seitlichen Teil des großen Schultermuskels (Deltamuskel). Der ist dafür verantwortlich, dass du deinen Arm vom Körper abspreizen kannst. Der Deltamuskel umspannt die gesamte Schulter und trägt maßgeblich zur Stabilität und zum Schutz des verletzungsanfälligen Schultergelenks bei. Laut einer Studie verringert regelmäßiges Krafttraining das Verletzungsrisiko in den Schultern. Je nach Ausführung kann die Konzentration auf den vorderen oder hinteren Teil des großen Schultermuskels verschoben werden. Zusätzlich werden beim Seitheben der Kapuzenmuskel (Trapezius) sowie der Obergrätenmuskel (M. supraspinatus) mitbeansprucht. Nicht zu vergessen: Wie bei fast jeder Übung für den Oberkörper sind deine Arme gefordert.

Breite Schultern im Home-Gym in 8 Wochen

Atme aus, während du die Hanteln nach oben bewegst (konzentrische Bewegungsphase).

Atme ein, wenn du die Hanteln wieder herablässt (exzentrische Bewegungsphase).

Bei welchem Training im Split kann ich Seitheben gut einbauen?

Wenn du in einem Dreier-Split trainierst, kannst du Seitheben beispielsweise am Schulter-Bein-Tag einbauen. Doch auch im Vierer-Split kannst du das Seitheben trainieren. Hier empfehlen wir den Schulter-Trizeps-Tag. Trainierst du 5- oder 6-mal pro Woche, empfiehlt es sich, an einem Trainingstag ausschließlich Schultern zu trainieren mit besonderem Fokus auf das Seitheben. Wichtig ist, dass du vor dem Seitheben weder Ober- noch Unterarme isoliert trainierst, denn diese werden beim Seitheben mitbeansprucht. Allgemein solltest du Seitheben eher für den Anfang als für das Ende deines Trainings einplanen, da die Übung besonders viel Konzentration und Präzision erfordert.