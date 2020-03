Trainieren wie Wahlberg Die 5 Fitness-Geheimnisse von Hollywood-Star Mark Wahlberg

Im Fitness-Studio wirkt Mark Wahlberg sichtlich entspannt – auch dann noch, als er beginnt, Kettlebells zu heben und den Workout-Hammer zu schwingen. Hier trainiert er 3-mal die Woche, manchmal auch gemeinsam mit seiner Ehefrau Rhea Durham. Denn Mark Wahlberg ist nicht nur einer der gefragtesten Schauspieler und Filmproduzenten Hollywoods, er genießt außerdem den Ruf eines Fitness-Fanatikers – und das völlig zu Recht. Schließlich findet sich am durchtrainierten Körper des 48-Jährigen kaum ein Gramm Fett. Verantwortlich dafür sind seine 5 Fitness-Geheimnisse, die er uns hier verrät.

Fitness-Geheimnis 1: Du brauchst einen perfekter Plan

Und in Marks Fall wohl auch der vollste Tagesplan, den man sich überhaupt vorstellen kann. Sein Tag beginnt um 2.30 Uhr. Dann betet der gläubige Christ und legt nach einem kurzen Frühstück um 3.40 Uhr mit dem ersten Training los. Danach geht er duschen, isst etwas, spielt eine Runde Golf, isst wieder etwas und gönnt sich im Anschluss (täglich) eine Kryo-Kältetherapie. Nach einem weiteren Snack ist dann ab 11 Uhr Zeit mit seiner Familie angesagt. Es folgen Mittagessen, Meetings, geschäftliche Telefonate, Kinder von der Schule abholen und ein weiterer Snack, bevor um 16 Uhr das zweite Training des Tages folgt. Im Anschluss duscht er noch einmal, isst mit der Familie zu Abend und geht um 19.30 Uhr schlafen. Das alles klingt unglaublich ambitioniert – ohne viel Durchhaltevermögen lässt sich dieses Programm mit Sicherheit nicht bewältigen.

Fitness-Geheimnis 2: Du brauchst einen eisernen Willen

"Ich gehe sehr diszipliniert mit mir um und achte stets auf die Uhr, um meinen Zeitplan präzise einhalten zu können", erzählt Mark Wahlberg. Nur so bekommt er es hin, sich Tag für Tag den Raum für 2 Trainingseinheiten zu nehmen – und zusätzlich auch noch Zeit zu finden, mit seinen 4 Kindern zu spielen. "Ich versuche den Menschen zu zeigen, dass jeder an jedem Tag alle seine Ziele erreichen kann", erklärt der Schauspieler, "aber das funktioniert eben nur mit einer ordentlichen Portion Disziplin."

Fitness-Geheimnis 3: zu Hause trainieren

Denn das spart eine Menge Zeit und lässt sich mit Hilfe der entsprechenden Geräte perfekt auf die persönlichen Bedürfnisse abstimmen. Superstar Mark Wahlberg hat das wohl am besten ausgebaute Home-Gym in den USA. "Ich wollte immer ein Zuhause haben, in dem mein eigenes, individuelles Fitness-Studio steht und wo ich mich ungestört austoben kann", sagt Wahlberg. Allerdings wird’s allein mit der Zeit etwas öde. Aus diesem Grund lädt der Schauspieler regelmäßig Freunde zu sich ein. So entstand der 4 a.m. club – Mark Wahlbergs frühmorgendliche Trainingsgruppe.

Fitness-Geheimnis 4: ein effizientes Training

Und das am besten mit Buddys. Marks Disziplin und der Spaß am Gruppentraining haben ihn dazu veranlasst, sich der globalen Fitness-Bewegung F45 Training (www.f45training.com) anzuschließen. Dabei trainieren Mitstreiter zusammen in einem Zirkel über 45 Minuten, jede Übung 35 Sekunden mit voller Power und danach 25 Sekunden Pause – so verbrennt Wahlberg in weniger als einer Stunde angeblich bis zu 750 Kalorien. Wie anstrengend die hochintensiven Zirkel-Workouts auch sein mögen, die größte Herausforderung wartet auf den Unternehmer jeden Tag: seine Kinder. Je zwei Töchter und Söhne zeigen ihm immer wieder, dass es neben dem eigenen Körper und seinen Hollywood-Drehs Dinge gibt, die er nicht kontrollieren kann – und das erdet.

Fitness-Geheimnis 5: Du benötigst immer eine positive Einstellung

Vor allem für seine Kids will Mark Wahlberg Vorbild sein. "Wenn sie das Gefühl haben, dass meine Workouts für mich Arbeit und Quälerei sind, haben sie selbst keine Lust auf Sport. Daher versuche ich, auch an schlechten Tagen immer positiv ins Training zu gehen. Aus dem Lachen und der Energie meiner Kinder ziehe ich wiederum Freude an meinem Training."

So sieht Mark Wahlbergs Zirkel-Training aus

Pro Übung 35 Sekunden Vollgas, 25 Sekunden Pause – je 10-mal

+ISM Bärengang

Übung 1: Bärengang

A. Vierfüßlerstand, Knie heben.

B. Linke Hand und rechten Fuß je einen Schritt vor. Im Wechsel 4 Schritte vor, wieder zurück.

+ISM Skatersprünge

Übung 2: Skatersprünge

A. Auf dem rechten Fuß stehen, Rumpf vor, rechten Arm zur Seite.

B. Auf den linken Fuß, Armwechsel.

Übung 3: Power-Skips

A. Aus dem Stand rechtes Knie und linken Arm gebeugt hochziehen.

B. Arm/Bein rasch wieder senken, so wechselseitig fortfahren.

+ISM Klimmzüge

Übung 4: Klimmzüge

A. Im Untergriff an die Stange.

B. Hochziehen, bis das Kinn über der Stange ist. Zurück zu A.

Jede Minute Training zählt. Zeit ist für Mark Wahlberg ein kostbares Gut — trotzdem versucht er, mindestens 2 je 45-minütige Trainingseinheiten in seinen Tagesplan zu integrieren. Und er ist sich sicher: Fazit: "Mit eisernem Willen kann man im Leben jedes Ziel erreichen." Jetzt bist du dran!