Leckere Avocado-Rezepte für jeden Tag: So gelingt’s

Die Avocado ist ein echter Allrounder in der Küche: cremig, nussig und voller gesunder Nährstoffe. Die Frucht, die streng genommen eine Beere ist, kann ihre Stärken zu jeder Mahlzeit und in unzähligen Varianten gekonnt einsetzen. Hier erfährst du, wie du Avocado richtig zubereitest, wofür sie sich eignet und welche Gerichte du unbedingt ausprobieren solltest.

Avocado zubereiten – so geht’s richtig Die Zubereitung von Avocados ist einfacher, als du vermutlich denkst. So kannst du vorgehen, um an das samtige Innere der ursprünglich aus Südamerika stammenden Frucht zu kommen:

Aufschneiden und entkernen: Schneide die Avocado längs bis zum Kern ein und drehe die Hälften gegeneinander. Hebe den Kern vorsichtig mit einem Löffel heraus oder entferne ihn mit einem leichten Dreh mit dem Messer.

Schneide die Avocado längs bis zum Kern ein und drehe die Hälften gegeneinander. Hebe den Kern vorsichtig mit einem Löffel heraus oder entferne ihn mit einem leichten Dreh mit dem Messer. Fruchtfleisch herauslösen: Mit einem Esslöffel kannst du die cremige Masse ganz einfach aus der Schale löffeln. Alternativ kannst du das Fruchtfleisch direkt in Würfel schneiden, indem du es in der Schale längs und quer einschneidest und dann mit einem Löffel ablöst.

Mit einem Esslöffel kannst du die cremige Masse ganz einfach aus der Schale löffeln. Alternativ kannst du das Fruchtfleisch direkt in Würfel schneiden, indem du es in der Schale längs und quer einschneidest und dann mit einem Löffel ablöst. Gegen das Braunwerden: Beträufele die Schnittflächen mit etwas Zitronen- oder Limettensaft. Bewahre eine halbe Avocado in einer luftdichten Dose oder einer Avocado-Box im Kühlschrank auf, damit du auch am nächsten Tag eine frische Frucht genießen kannst.

Beträufele die Schnittflächen mit etwas Zitronen- oder Limettensaft. Bewahre eine halbe Avocado in einer luftdichten Dose oder einer Avocado-Box im Kühlschrank auf, damit du auch am nächsten Tag eine frische Frucht genießen kannst. Lass dir helfen: Ausgesprochen praktisch für die Zubereitung von Avocados sind 3-in-1-Avocado-Tools (zum Aufschneiden, Entkernen und Würfeln) oder ein Pürierstab, wenn du Guacamole, Cremes oder Smoothies machen möchtest. > > > Erfahre mehr über Avocados, ihre Inhaltsstoffe und Tipps für den Einkauf

Was kann man mit Avocado machen?

gettyimages/Tatiana Maksimova Die Avocado ist nicht nur gesund und lecker, sie ist auch sehr vielseitig einsetzbar. Ob als Brotaufstrich, im Salat oder sogar in Süßspeisen: die leckere, grüne Frucht kann oft eingesetzt werden.



Die leckere Frucht ist unglaublich wandelbar und lässt sich für jeden Gang deines Menüs einsetzen. Wir haben dir einen Überblick zusammengestellt, wie Avocado in der Küche eingesetzt werden kann:

Als Brotaufstrich oder Butter-Alternative , zum Beispiel zerdrückt auf Vollkornbrot, pur oder mit Gewürzen

, zum Beispiel zerdrückt auf Vollkornbrot, pur oder mit Gewürzen In Salaten und Bowls, zu Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten und Gemüse

zu Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchten und Gemüse Als Topping, ideal zu Spiegelei, Rührei oder auf Burgern

ideal zu Spiegelei, Rührei oder auf Burgern In Smoothies, Dips oder Cremes, verleiht extra Cremigkeit und liefert gesunde Fette

verleiht extra Cremigkeit und liefert gesunde Fette Als warmes Gericht, etwa gebacken mit Ei, in Pastasaucen oder in Suppen

etwa gebacken mit Ei, in Pastasaucen oder in Suppen Sogar in Süßspeisen, in Schoko-Mousse oder Avocado-Eis für eine gesunde Dessert-Variante Avocados sind ein echtes Multitalent in der Küche und lassen sich von herzhaft bis süß in fast jedes Gericht integrieren. Schnelle Rezepte mit Avocado fürs Frühstück, kreative Gerichte mit Avocado zum Mittagessen oder als gesunder Snack zwischendurch – die Frucht passt in jede Ernährungsform.

Gesunde Vorteile von Gerichten mit Avocado Gerichte mit Avocado sind nicht nur lecker, sondern auch echte Nährstoff-Booster. Das Fruchtfleisch liefert dir gesunde, ungesättigte Fette und viele Ballaststoffe, die für eine lange Sättigung sorgen. Damit ist die Avocado perfekt für eine ausgewogene Ernährung geeignet.

Besonders in Kombination mit Proteinquellen wie Ei, Fisch, Fleisch oder Hülsenfrüchten entsteht eine ideale Mahlzeit: viel Energie, hochwertige Nährstoffe und eine gute Unterstützung für den Muskelaufbau.

Weil Avocados lange satt machen, sind sie auch bei Low-Carb und Keto beliebt. Gleichzeitig lassen sie sich hervorragend für Meal-Prep verwenden, zum Beispiel als Basis für Bowls, herzhafte Dips oder als Brotaufstrich.

Avocado-Rezepte für jeden Tag Zum Frühstück, Mittagessen oder am Abend, Rezepte mit Avocado sind abwechslungsreich, gesund und oft schnell gemacht. Die cremige Konsistenz und der nussige Geschmack lassen sich bestens mit Ei, Fleisch, Fisch oder Gemüse kombinieren. Dadurch entstehen einfache Avocado-Rezepte, die satt machen und deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgen.

Frühstücks-Ideen mit Avocado

gettyimages/Laurentiu Dima/500px Der Spiegelei-Klassiker mit einem grünen Twist: Avocados werten dieses Frühstück direkt auf und komplementieren den Geschmack des Spiegeleis.



Zum Start in den Tag passt Avocado perfekt: sie ist reich an Energie, leicht verdaulich und kann auf verschiedene Weisen kombiniert werden. Beliebte Ideen sind Avocado-Toast, Eier-Varianten oder Smoothies.

1. Spiegelei auf Avocado-Brot

Herzhaftes Frühstück, das lange satt macht.

Zutaten für 1 Portion

½ Avocado

2 Scheiben Vollkornbrot

2 Eier

2 EL Magerquark

1 TL Butter

Salz, Pfeffer Zubereitung

Brote mit Quark bestreichen

Avocado in Scheiben aufs Brot legen

Spiegeleier braten

auf die Brote geben

würzen Nährwerte pro Portion:

606 kcal

37 g Fett

31 g Eiweiß

42 g Kohlenhydrate 2. Huevos Rancheros mit Paprika-Chili-Salsa

Herzhaftes Frühstück mit ordentlich Eiweiß.

Zutaten für 2 Portionen

4 Eier

1 Avocado

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Paprika

2 Tomaten

1 Chili

Gemüsebrühe, Limette, Koriander, Kokosöl Zubereitung

Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Chili anbraten

Tomaten dazugeben, würzen und mit Brühe einkochen

Spiegeleier separat braten

Avocado in Scheiben schneiden, mit Limettensaft beträufeln

Alles mit Salsa und Koriander servieren Nährwerte pro Portion

457 kcal

38 g Fett

19 g Eiweiß

12 g Kohlenhydrate 2. Keto-Smoothie mit Spinat und Avocado

Ideal für Low-Carb-Fans und als schnelles Frühstück.

Zutaten für 2 Portionen

1 Avocado

2 Handvoll Babyspinat

100 ml Wasser

200 ml ungesüßter Mandeldrink

100 ml Kokosmilch

1 TL Kokosöl

1 TL Chia-Samen Zubereitung

Alle Zutaten grob zerkleinern

in den Mixer geben

cremig pürieren Nährwerte pro Portion

338 kcal

35 g Fett

5 g Eiweiß

3 g Kohlenhydrate Avocado-Rezepte fürs Mittagessen und Abendessen

gettyimages/Westend61 Diese cremige Avocado-Suppe ist genau das richtige für einen entspannten Herbst-Abend. Kombiniere sie mit Brot oder Toppings deiner Wahl.



Auch für herzhafte Hauptgerichte ist Avocado ein echtes Multitalent. Sie harmoniert sowohl mit Gemüse als auch mit Fleisch oder Fisch.

1. Avocado-Suppe

Leicht, cremig und im Handumdrehen fertig.

Zutaten für 1 Portion

½ Avocado

½ Zwiebel

200 ml Gemüsebrühe

½ EL Olivenöl

1 Schuss Zitronensaft

Salz, Pfeffer Zubereitung

Zwiebel würfeln und in Olivenöl anschwitzen

Avocado stückeln, mit Brühe dazugeben und 15 Min. köcheln

Pürieren, mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken Nährwerte pro Portion

256 kcal

26 g Fett

3 g Eiweiß

5 g Kohlenhydrate 2. Kokos-Kabeljau mit Mango-Avocado-Salat

Exotische Kombination für Fischfans.

Zutaten für 2 Portionen

300 g Kabeljau

½ Mango

½ Avocado

½ Gurke

½ Zwiebel

1 Limette

Kokosmilch, Kokosöl, Kokosraspeln, Kokosmehl

Knoblauch, Ingwer, Koriander Zubereitung

Mango, Avocado, Gurke und Zwiebel zu Salat mischen

Kabeljau panieren: erst in Kokosmilch, dann in Kokosmehl, dann in Kokosraspeln

Auf Backblech mit Kokosöl backen (12 Minuten)

Mit Mango-Avocado-Salat servieren Nährwerte pro Portion

955 kcal

79 g Fett

35 g Eiweiß

22 g Kohlenhydrate 3. Rinder-Fajitas

Eiweißreiches Tex-Mex-Gericht mit Avocado-Dip.

Zutaten für 2 Portionen

300 g Rinderhüftsteak

1 Avocado

Radieschen

Rotkohl

2 Tortillas

Orange, Limette, Zitrone, Oregano, Knoblauch

Rotweinessig, Öl, Salz, Pfeffer Zubereitung

Steak marinieren mit Zitrus-Marinade und kurz scharf anbraten

Kohl mit Zitrone marinieren

Avocado mit Koriander zu Creme pürieren

alles in Tortillas mit eingelegten Zwiebeln und Radieschen servieren Nährwerte pro Portion

780 kcal

36 g Fett

51 g Eiweiß

56 g Kohlenhydrate Snacks und Dips mit Avocado

gettyimages/SimpleImages Guacamole ist einer der beliebtesten Dips – und das nicht nur, weil sie so einfach zu machen ist. Sie punktet außerdem mit ihrem Geschmack, ihrer Leichtigkeit und Frische.



Avocados eignen sich perfekt als Basis für schnelle Snacks und leckere Dips. Ob als klassischer Brotaufstrich, als Guacamole zum Dippen oder in leichten Wraps. Sie liefern dir gesunde Fette und machen jede Zwischenmahlzeit sättigend und lecker.

1. Basis-Rezept für Guacamole

Der mexikanische Klassiker – immer eine gute Wahl.

Zutaten für 4 Portionen

2 Avocados

1 Tomate

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 Zweige Koriander

½ Limette, Salz, Pfeffer, Chili Zubereitung

Avocados zerdrücken

Tomate, Zwiebel, Knoblauch und Koriander fein hacken

alles mischen, mit Limettensaft und Gewürzen abschmecken Nährwerte pro Portion

189 kcal

20 g Fett

3 g Eiweiß

3 g Kohlenhydrate Avocado-Rezepte zum Abnehmen

gettyimages/Mystockimages Der Vorteil von Wraps: Du kannst sie mit allem füllen, was du willst. Nimmst du Avocado, Lachs und Ei, wirst du ohne viele Kohlenhydrate gut satt.



Avocados haben viele Kalorien, können dir aber beim Abnehmen helfen, weil sie lange satt machen und Heißhunger vermeiden. Besonders wirksam sind sie in Kombination mit proteinreichen Zutaten.

1. Eier-Wrap mit Lachs und Avocado

Keto-Variation, die satt macht und beim Abnehmen unterstützt.

Zutaten für 1 Portion

1 Ei

½ Avocado

30 g Räucherlachs

1 Tomate

Koriander, Zitronensaft, Salz, Pfeffer Zubereitung

Ei verquirlen und dünn zu einer Art Wrap ausbacken

Avocado zerdrücken, würzen und auf den Wrap streichen

Mit Tomate und Lachs belegen und rollen Nährwerte pro Portion

383 kcal

33 g Fett

18 g Eiweiß

5 g Kohlenhydrate 2. Scharfer Thunfischsalat mit Avocado

Eiweißreich, scharf und sättigend.

Zutaten für 1 Portion

100 g Thunfisch

½ Avocado

100 g Kidneybohnen

75 g Reis

Tomate, Paprika, Chili

Zitronensaft, Knoblauch, Olivenöl Zubereitung

Reis kochen

Gemüse schneiden

Avocado würfeln

alles mit Thunfisch, Bohnen und Dressing mischen Nährwerte pro Portion

805 kcal

36 g Fett

43 g Eiweiß

80 g Kohlenhydrate Avocado-Rezept für Desserts Auch in süßen Gerichten macht die Avocado eine gute Figur. Ihre zarte Konsistenz ersetzt Sahne oder Butter und bringt gesunde Fette in deine Desserts. Perfekt für alle, die auf eine leichtere, aber trotzdem genussvolle Variante setzen wollen.

1. Avocado-Schoko-Mousse

Gesundes Dessert ohne Sahne und Zucker – schokoladig und sättigend.

Zutaten für 2 Portionen

1 Avocado

1 Banane

2 TL Backkakao

1 EL Ahornsirup oder Honig Zubereitung

Avocado entkernen, Fruchtfleisch in Stücke schneiden

Mit Banane, Kakao und Ahornsirup im Mixer pürieren

Nach Wunsch mit Mandelsplittern, Kernen oder Beeren toppen Nährwerte pro Portion

259 kcal

20 g Fett

3 g Eiweiß

18 g Kohlenhydrate Wie viele Avocados am Tag sind sinnvoll? So gesund die Frucht sein mag, Avocados sind auch sehr kalorien- und fettreich. Eine ganze Avocado (ca. 230 g ohne Kern) hat rund 500 Kalorien und mehr als 50 g Fett. Damit hättest du schon einen großen Teil deines täglichen Fettbedarfs gedeckt.

Eine halbe Avocado pro Tag ist eine gute Menge, um von den gesunden Inhaltsstoffen zu profitieren, ohne dein Kalorienkonto unnötig zu belasten.

Tipp: Beträufle die zweite Hälfte mit Zitronen- oder Limettensaft und lagere sie luftdicht verschlossen in einer Box im Kühlschrank. So ist sie auch am nächsten Tag noch frisch und lecker.

Die häufigsten Fragen zu Avocado Rezepten Für welche Rezepte sind Avocados am besten geeignet? Zu den beliebtesten Rezepten mit Avocado zählen Guacamole, Avocado-Toast und Avocado-Salat. Aber auch warme Avocado-Gerichte wie Pasta oder Suppe und selbst Süßspeisen sind möglich. Wie kann man Avocado zubereiten? Am einfachsten lässt sich die Frucht halbieren, entkernen und Fruchtfleisch mit dem Löffel herauslösen. Du kannst sie auch zerdrücken, würfeln oder pürieren. Damit sie nicht braun wird, einfach etwas Zitronensaft über die Avocado geben. Kann man mit einem Avocado-Rezept abnehmen? Ja, trotz ihres Fettgehalts. Dank der Ballaststoffe und gesunden Fettsäuren machen Avocados lange satt. Eine ideale Kombi für Avocado-Rezepte sind proteinreiche Zutaten wie Eier, Fisch oder Hülsenfrüchte. Was kann man aus Avocado machen? Die Auswahl an Rezepten für die südamerikanische Frucht ist riesig. Du kannst köstliche Bowls, Wraps und Burger bis hin zu süßen Desserts wie Avocado-Schokomousse aus ihnen machen. Sie eignen sich für schnelle Rezepte zum Mittagessen ebenso gut wie für gesunde Snacks. Was macht Avocado-Gerichte so gesund? Avocados enthalten jede Menge gesunde Fette, Magnesium, Kalium und viele Vitamine. Außerdem sind Avocados glutenfrei, laktosefrei und passen perfekt in Low-Carb- und Keto-Ernährung.