Claudia Böhm

Claudia vereint historisches Wissen, ein Reisefaible, Naturverbundenheit und ein feines Gespür für Gesundheitsthemen – eine Kombination, die sich in ihren Texten widerspiegelt. Nach ihrem Studium der Ur- und Frühgeschichte nutzte sie zahlreiche Gelegenheiten, um Land und Leute weltweit kennenzulernen. Claudia tingelt zwischen Norddeutschland, Frankreich und Italien und lässt die Eindrücke aus verschiedenen Ländern nicht nur in ihre atmosphärische Reiseberichte einfließen, sondern auch privat in ihren Kochtopf.

Neben den Artikeln für uns schreibt Claudia auch für HolidayCheck und das Gesundheitsportal Doktor ABC.

Ausgleich findet sie in der Natur – beim Yoga, auf langen Wanderungen oder bei der Arbeit in ihrem naturnah gestalteten Garten, der für sie ein Ort der Ruhe und Inspiration ist.