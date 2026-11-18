Sie sind eine Powerkraft aus dem Supermarktregal: Ballaststoffe treten aktuell einer der gehypten Heroes jeglicher Langlebigkeits-Bestrebungen in Erscheinung.

Beim Einkaufen wird schnell klar: Protein hat seinen Zenit im Supermarktregal vermutlich schon überschritten, Ballaststoffe sind stark im Kommen. Ob Milchshake, Riegel oder Limo: High Fiber steht hoch im Kurs! Und zwar nicht nur, weil sie lange satt halten und uns damit zum Beispiel beim Abnehmen unterstützen.

Ein Hoch auf High Fiber Ballaststoffe können viel, viel mehr! Das hat eine Studie der University of Melbourne kürzlich erst wieder bestätigt. Die Kurzversion: Eine ballaststoffreiche Ernährung unterstützt die Immunabwehr des Körpers, denn sie hält die Abwehrzellen länger fit.

Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Ballaststoffe von speziellen Darmbakterien in einen Stoff namens Butyrat verwandelt werden. Und der spielt eine Schlüsselrolle dabei, die Abwehrzellen leistungsfähig zu erhalten.

Von wegen Ballast! Support für deine Abwehr Beim Kampf unseres Immunsystems gegen Viren, Bakterien und andere Feinde der Longevity spielen die CD8+-T-Zellen eine entscheidende Rolle. Sie werden umgangssprachlich "Killerzellen" genannt. Denn: Ihre Hauptaufgabe ist das Identifizieren und Ausschalten von körpereigenen Zellen, die z.B. von Viren infiziert sind oder sich durch veränderte Strukturen anderweitig verdächtig machen.

Aber nach jeder Abwehrschlacht sind unsere Killerzellen ausgelaugt, und das System arbeitet nicht mehr so effektiv. Gelangen jetzt viele Ballaststoffe in den Darm, sorgt das dortige Mikrobiom dafür, dass sie fermentieren und dabei kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat entstehen. Und diese sind für die Abwehrzellen ein wahrer Jungbrunnen!

Longevity zum Löffeln Das Mikrobiom als Team, in dem viele Bakterienarten zusammenarbeiten, spielt also eine wichtige Rolle im Prozess. Aber der wahre Held in dieser Geschichte sind die Ballaststoffe. Sie revitalisieren die Killerzellen, die im Körper lange schlummern und bei Bedarf schnell aktiviert werden, um sich je nach akuter Anforderung in verschiedene spezialisierte Varianten weiterzuentwickeln. Und die sind dann unter anderem besonders aktiv gegen Tumore.

Lebensmittel, die du leicht in deine Ernährung integrieren kannst, sind zum Beispiel Kidneybohnen und Kichererbsen oder Haferflocken und Mandelmus. Weitere Tipps zur genauen Dosierung und dazu, wie du easy mehr Ballaststoffe in deine Ernährung integrierst, liest du hier im Experten-Interview.

Was können Ballaststoffe? 3 Fragen an den Experten André Volkmann ist Gesundheitswissenschaftler und entwickelte die Ballaststofflimo FIZI (The Quality Group).

Was macht Ballaststoffe als Longevity-Faktor so wichtig?

André Volkmann: Die Evidenz ist selten so konsistent. Denn bereits 10 Gramm Ballaststoffe sind mit einer rund 10 Prozent niedrigeren Gesamtsterblichkeit verknüpft. Wirkmechanismen, klinische Studien und Bevölkerungsdaten zeigen hierbei in dieselbe Richtung.

Wie schaffen Ballaststoffe das?

André Volkmann: Sie wirken auf mehrgleisige Weise. Sie steigern die Sättigung und verlangsamen die Aufnahme von Kohlenhydraten. Das dämpft Blutzucker- und Insulinspitzen. Lösliche Ballaststoffe wie Beta-Glucan binden Gallensäuren, die der Körper anschließend aus Cholesterin nachbildet. Das senkt den LDL-Wert. Im Dickdarm ernähren sie die Mikroflora; dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, welche die Darmbarriere stärken und dort Entzündungen bremsen.

Wie kann man am leichtesten die Ballaststoffaufnahme erhöhen?

André Volkmann: Fachgesellschaften empfehlen täglich mindestens 30 Gramm aus verschiedenen Quellen – der deutsche Durchschnitt liegt bei 16 bis 19 Gramm. Die Basis bildet eine Ernährung mit Vollkorn, Hülsenfrüchten, Obst und Samen. Wichtig: die Menge über einige Wochen langsam steigern und viel trinken, da der Darm sonst rebelliert. Gut verträglich sind Flohsamenschalen, z.B. im Müsli. Praktisch ist auch der zuckerfreie Softdrink FIZI mit zehn Gramm löslichen Ballaststoffen aus verschiedenen Quellen oder derselbe Mix als Pulver, das man Speisen einfach zugibt.