Die besten Geschenkideen für Frauen

Die Suche nach dem perfekten Geschenk kann eine Herausforderung sein. Doch mit ein wenig Inspiration lässt sich für jede Frau das passende Geschenk finden, das ihr ein Lächeln aufs Gesicht zaubert – egal ob praktisch, luxuriös oder originell.

Wir zeigen dir unsere Präsent-Favoriten aus den Bereichen Wellness, Food, Style, Technik und mehr. Lass dich inspirieren!

1. Für volles Haar und feine Hautstruktur: LED-Geräte von CurrentBody

Hersteller LED Gerät gegen Haarausfall, um 740 € und LED Rotlicht Therapie Gesichtsmaske, um 450 €.

Das vielleicht technisch innovativste Geschenk unter dem Baum: die Haarwuchs-Laserkappe von CurrentBody. Mit Rotlichttherapie, 120 LEDs und klinisch nachgewiesener Wirksamkeit regt sie das Haarwachstum an – bis zu 128 Prozent in nur 12 Wochen. Die freihändige Anwendung dauert nur 10 Minuten pro Tag, passt in jede Morgenroutine und sorgt für spürbar volleres, dichteres Haar. Wer also Haarausfall den Kampf ansagen will – oder einfach wieder mehr Fülle auf dem Kopf wünscht – hier genau richtig.

Das perfekte Pendant für die Haut: die LED-Gesichtsmaske von CurrentBody. Mit rotem und nahinfrarotem Licht – wie es auch in dermatologischen Praxen verwendet wird – stimuliert sie die Kollagenproduktion, glättet Fältchen und lässt den Teint sichtbar strahlen. Klinisch geprüft, einfach anzuwenden und völlig schmerzfrei: 10 Minuten täglich reichen aus, um die Haut jugendlicher und frischer wirken zu lassen. Für alle, die Selfcare mit Hightech verbinden wollen – und sich oder anderen ein echtes Beauty-Upgrade schenken möchten.

2. Für Frühstücks-Lover: Xmas 6er Mini-Müsli Geschenkbox von mymuesli®

Hersteller Xmas 6er Mini-Müsli Geschenkbox von mymuesli, um 13 €.

Weihnachten beginnt am besten mit einem guten Frühstück – und das kommt in diesem Jahr direkt aus der stilvollen Geschenkbox. Die Xmas-6er-Mini-Müsli-Box von mymuesli® vereint sechs festliche Sorten im handlichen Probierformat. Von zimtigem Crunch über fruchtige Highlights bis hin zu schokoladigen Klassikern ist alles dabei, was den Morgen versüßt. Ideal für Genießerinnen, die morgens gern zwischen den Geschmäckern wechseln – oder als kleines Mitbringsel, das garantiert ankommt. Stilvoll verpackt, 100 Prozent bio und mit viel Liebe zum Detail: ein Geschenk, das Frühstücksherzen höherschlagen lässt.

3. Für gemütliche Stunden: Loungewear, die man nie wieder ausziehen will

Weihnachten ist die Zeit des Runterfahrens – und genau dafür ist Loungewear gemacht. Ob kuschelige Socken, weiche Strickteile oder elegante Homewear-Sets: Diese Pieces bringen Komfort, Stil und ein bisschen Wellness-Gefühl in den Alltag. Perfekt für entspannte Feiertage auf der Couch, lange Frühstücke im Bett oder gemütliche Serienabende mit den Liebsten.

Ein Geschenk, das nicht nur warm hält, sondern auch das Herz wärmt – und das garantiert öfter getragen wird als das „gute Weihnachtskleid“.

4. Für alle, die Selfcare lieben: Geschenke von Rituals

Wer Entspannung verschenken möchte, liegt mit den edlen Geschenksets von Rituals goldrichtig. Ob luxuriöse Duftkerze, reichhaltige Bodycreme oder stylisher Raumduft – jedes Produkt verleiht dem Alltag einen Hauch von Spa-Feeling. Die Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen und eleganten Designs macht sie nicht nur zum sinnlichen Highlight, sondern auch zum echten Hingucker im Badezimmer oder auf dem Nachttisch.

Von stimmungsvollen Duftstäbchen über feuchtigkeitsspendende Cremes bis hin zu festlich verpackten Pflegesets: Rituals bietet für jedes Budget das passende Wohlfühl-Geschenk. Perfekt für Mütter, Schwestern, Partnerinnen – oder alle, die sich selbst ein wenig Selflove unterm Baum gönnen möchten.

5. Duftgeschenke mit Gänsehautgarantie

Kaum ein Geschenk wirkt so persönlich, sinnlich und stilvoll wie ein edles Parfum. Ob luxuriöse Klassiker oder moderne Duftkreationen – die Auswahl reicht von dezent-elegant bis intensiv-verführerisch. Parfums sind kleine Flacons voller Emotionen, Erinnerungen und Charakter. Genau das Richtige für alle, die mit einem Hauch von Luxus unter dem Weihnachtsbaum glänzen möchten.

Und das Beste: Ein gut gewählter Duft sagt oft mehr als tausend Worte – und bleibt garantiert länger in Erinnerung.

6. Wellnessurlaub Ein unvergesslicher Kurzurlaub zur Entspannung und Regeneration.

Ein viertägiger Kurzurlaub in einem von über 200 Hotels in Europa – inklusive Sauna, Massagen und Wohlfühl-Atmosphäre. Ob mit Partner:in oder Tochter – besser kann man "Ich denke an dich" nicht sagen.

Warum es passt: Gemeinsame Zeit ist das schönste Geschenk.

7. Weleda Sport Duschgel und Dove Deo – Pflege, die guttut

PR / Hersteller Die Produkte von Weleda und Dove sorgen für den perfekten Firschekick.

Frisch, natürlich und vegan: Das Weleda Sport-Duschgel belebt Körper und Geist. Kombiniert mit dem sanften Dove Deo ist es das perfekte Selfcare-Duo.

Warum es passt: Ein kleines Set mit großer Wirkung – ideal fürs Muttertags-Frühstück oder den Spa-Abend.

8. Für jugendliche Ausstrahlung: Tria SmoothBeauty™ Laser

Hersteller Tria SmoothBeauty™ Laser, um 660 €.

Wer sagt, dass Anti-Aging nur mit teuren Behandlungen im Kosmetikstudio geht? Der Tria SmoothBeauty™ Laser bringt Hightech-Hautverjüngung direkt nach Hause – ganz ohne Termin. Die Technologie basiert auf fraktioniertem Laserlicht, das tief in die Haut eindringt, um die natürliche Kollagenproduktion zu aktivieren. Das Ergebnis: sichtbar glattere Haut, verfeinerte Poren und ein frischer Glow – perfekt für den Start ins neue Jahr. Für alle, die sich zu Weihnachten frische Ausstrahlung und echte Me-Time wünschen.

9. Digitaler Bilderrahmen mit App-Steuerung

AndreyPopov / GettyImages Ein digitaler Bilderrahmen erweckt Erinnerungen zum Leben.

Neue Familienfotos, die direkt im Bilderrahmen landen? Dieser Rahmen ist mehr als Deko – er ist Verbindung auf Knopfdruck.

Warum es passt: persönlich, modern, emotional stark.

10. More Protein Iced Coffee – der frische Kick mit 25 g Eiweiß

PR / Hersteller More Protein Iced Coffee schmeckt wie ein echter Eiskaffee.

In unserer Redaktion findet sich der More Protein Iced Coffee auf jedem zweiten Schreibtisch, so lecker ist das gehypte Getränk. Der Drink kombiniert erfrischenden Kaffeegenuss mit einer Extra-Portion Eiweiß – ideal nach dem Workout oder als köstlicher Start in den Tag. Mit 25 g hochwertigem Protein pro Portion und einem cremigen Geschmack überzeugt er selbst Skeptiker. Ein Genuss, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch fit macht. Perfekt für alle, die Kaffee lieben und gleichzeitig auf ihre Ernährung achten möchten. Nicht nur im Sommer ein Highlight.

Warum es passt: Gesund, trendig, lecker – der perfekte Mix für Powerfrauen.

11. Grow-Perfect-Reihe von Hairlust Für volles und gesundes Haar – ein Geschenk mit Langzeitwirkung.

Hairlust Das Grow Perfect Bundle sorgt für gesundes, volles Haar.

Das ist das perfekte Geschenk für jede Frau, die sich volles und gesundes Haar wünscht. Das Bundle von Hairlust, bestehend aus Shampoo, Conditioner, Thickening Spray und Growth Serum, sagt Haarausfall den Kampf an, indem es das Wachstum neuer Haare fördert und das vorhandene Haar weiterhin pflegt.

Unsere Kollegin von Women's Health wollte sich von der Wirkung selbst überzeugen und hat das Grow Perfect Bundle von Hairlust getestet. Und unsere Testerin Marie ist restlos begeistert: "Ich habe das Shampoo sowie den Conditioner zwei- bis dreimal pro Woche verwendet. Das Spray zweimal pro Woche und das Serum täglich. Nach etwa 3 Monaten habe ich einen deutlichen Unterschied gespürt. Mein Haar ist viel dichter und voller, ich verliere nur noch ganz wenige Haare. Es fühlt sich nicht nur gesund an, es sieht auch gesund aus. Selbst meine Familie hat mich gefragt, ob ich etwas geändert habe, weil mein doch sehr feines Haar viel fülliger und voluminöser aussieht. Ich kann mittlerweile nicht mehr die Finger von meinen Haaren lassen!"

12. Für alle, die in Bewegung bleiben wollen

Ob Fitness-Fan, Yoga-Lover oder einfach nur motiviert ins neue Jahr starten: Diese Geschenke bringen Schwung unter den Weihnachtsbaum. Von stylischer Activewear über hochwertige Yogamatten bis hin zur smarten Garmin-Fitnessuhr – hier findet sich alles, was das Herz sportlicher Frauen höherschlagen lässt. Und der Stanley-Cup sorgt dafür, dass auch beim Training genug getrunken wird – natürlich in Top-Design.

Das ideale Set für alle, die nicht nur Plätzchen naschen, sondern auch die Silvesterziele schon im Dezember in Angriff nehmen wollen.

13. Für kleine Freuden und viel Gemütlichkeit

Manchmal sind es die liebevollen Kleinigkeiten, die zu den schönsten Geschenken werden. Flauschige Decken, kuschelige Hausschuhe, dekorative Licht-Accessoires oder festlich verzierte Tassen – Tchibo hat alles, was das Herz in der Winterzeit höher schlagen lässt. Perfekt als Mitbringsel, Wichtelgeschenk oder kleines Extra unterm Baum.

Hier trifft Alltag auf Weihnachtszauber – für mehr Hygge-Momente und warme Gedanken in der kalten Jahreszeit.

14. Cirrus X von Steamery Praktisch und elegant: Faltenfreie Kleidung für unterwegs.

PR / Hersteller Der Steamery ist die perfekte Lösung für alle, die keine Lust auf bügeln haben.

Das tragbare Dampfbügeleisen von Steamery ist der perfekte Begleiter für alle, die gerne unterwegs faltenfreie Kleidung haben. Einfach zu bedienen und super effektiv – ein praktisches Geschenk, das im Alltag viel Erleichterung bietet.

15. Bücher für jede Stimmung Von Fantasy bis Motivation: Geschichten, die inspirieren.

PR / Hesteller ​Bücher sind immer willkommene Geschenke.​

Ob Fantasy, Thriller oder inspirierende Bücher – mit einem Buch machst du selten etwas falsch. Besonders beliebt dieses Jahr sind BookToks: Die Bestseller "Fourth Wing – Flammengeküsst" und "A Court of Thorns and Roses" (auch bekannt als Acotar) gingen auf TikTok viral und sind perfekt für Fans von spannenden Abenteuern mit heißen Liebesszenen. Oder wie wäre es mit dem motivierenden "The Happiness Year" für Freude und Glück in jeder Jahreszeit? Für Thriller-Fans ist Fitzeks "Das Kalendermädchen" ein absolutes Must-have.

In 9 Schritten zum perfekten Geschenk 1. Timer einstellen. Mach dir eine Erinnerung auf dem Handy – damit du frühzeitig anfängst, über ein Geschenk nachzudenken.

2. Hinweise aufschreiben. Hör in der Zeit vor dem Anlass in Gesprächen genau hin. Macht sie Andeutungen zu einem Hobby, mit dem sie gern anfangen würde? Aufschreiben!

3. Denk über sie nach. Sie macht keine Andeutungen? Dann musst du dir selbst Gedanken machen. Schreibe alles auf, was dir einfällt: ihre Interessen, ihre Hobbys, ihre liebsten Dinge. Sie geht gern wandern? Dann wäre die passende Ausrüstung ein gutes Geschenk.

4. Beziehe die Profis mit ein. Wenn dir trotz allem nichts einfällt, frag am besten ihre Freundin, oder Schwester. Durch diese Methode ergibt sich auch die Möglichkeit, gemeinsame größere Geschenke zu organisieren.

5. Einfach nachfragen. Es klingt wenig kreativ, ist aber eine der besten Methoden. Sage ihr, dass du schon eine Idee hast, aber ihr auch gern jeden Wunsch von den Augen ablesen willst. Viele wissen genau, was sie sich wünschen – und gewünschte Geschenke kommen meist am besten an.

6. Geschenk erraten lassen. Eine ausgefuchste Idee ist, die Beschenkte über ihr eigenes Geschenk rätseln zu lassen. So funktioniert's: Sag einfach, du hättest bereits ein Geschenk. Wenn du Glück hast, will sie das Geschenk erraten und versorgt dich mit einer Vielzahl von Dingen, die sie sich wünscht.

7. Schenke Zeit. Oft sind Momente und Erlebnisse besser als materielle Dinge. Deiner Mama könntest du etwa einen gemeinsamen Ausflug ins Grüne, oder einen gemeinsamen Brunch schenken.

8. Selbst einpacken. Nichts empfinden Frauen als unpersönlicher, als wenn das Geschenk vom Verkäufer eingepackt wurde und ein Aufkleber vom Geschäft draufklebt. Selbst wenn du zwei linke Hände hast: Pack es selbst ein! Sie wird deinen Einsatz zu schätzen wissen.

9. Karte schreiben. Ein paar lieb formulierte Zeilen lassen Frauenherzen höher schlagen. Und das gilt für die Partnerin, die Mutter oder auch die Schwester gleichermaßen, alle freuen sich über ernst gemeinte Worte. Schreibe einfach, wie froh du bist, sie zu haben. Du wirst über die große Wirkung erstaunt sein.

Die Top 7 Alltags-Geschenke für Frauen Die meisten Frauen freuen sich über kleine Aufmerksamkeiten, die den Alltag verschönern. Schon mit kleinen Mitteln kannst du so Großes für eure Beziehung oder Freundschaft tun.

1. Der Klassiker Der Klassiker sagt manchmal mehr als tausend Worte. Unverhofft kommt ein Strauß Blumen am besten an. Ob eine einzelne Rose oder ein Überraschungsstrauß Nelken auf dem Schreibtisch, sie wird sich wertgeschätzt fühlen.

2. Ist sie eine Naschkatze? Ja, auch die Pralinen bleiben ein Dauerbrenner. Sie stehen allerdings nur sinnbildlich. Wenn die Frau lieber Gummitiere futtert, punktest du damit natürlich eher. Sie wird überrascht sein, wenn sie plötzlich ihren Lieblingsjoghurt im Kühlschrank entdeckt.

3. Wo kannst du sie unterstützen? Nimm deiner Frau Dinge ab. Bügele den Wäscheberg weg, wenn sie bei Freundinnen ist, oder bring ihren Wagen in die Waschanlage. Sie wird dir für die gewonnene Zeit danken.

4. Liebe geht durch den Magen Führe sie zum Essen aus – in ihr Lieblingsrestaurant. Wenn die Zeit reicht, koche etwas selbst und überrasche sie mit einem Dinner zu Hause.

5. Darf es ein bisschen Entspannung sein? Du weißt, dass die Liebste gerade eine unglaublich stressige Woche im Job hat? Dann organisiere ihr an den freien Abenden Zeit für die Dinge, die sie besonders mag. Lasse ihr ein Bad ein, wenn sie gern badet, oder besorge ihren Lieblingsfilm und stelle Popcorn bereit.

6. Gemeinsame Unternehmungen Ja klar, ihr seid ohnehin oft zusammen. Aber diese Zeit soll bewusst Zweisamkeit schaffen: Kauf Museumskarten oder Tickets für den Zoo. Wichtig ist, du machst die Vorschläge.

7. Post-its und Mini-Präsente Ein kleines Mini-Schokotäfelchen auf ihrem Kopfkissen, ein Zettel mit einem Herz oder lieben Worten am Badezimmerspiegel oder ein Blümchen an ihrer Windschutzscheibe unter dem Scheibenwischer – mehr braucht es manchmal nicht, um eine Frau glücklich zu machen. Nutze diese kleinen Aufmerksamkeiten, um anderen eine Freude zu bereiten – ob Partnerin, Freundin oder Kollegin.

Welches Geschenk für welche Frau? Wenn du dich an unsere Schritte zum perfekten Geschenk hältst, bist du schon auf dem richtigen Weg. Wichtig ist allerdings auch, wen du beschenken willst. Wir haben dir Tipps für jede Frau in deinem Leben zusammengefasst.

Wie kannst du deine Mutter wertschätzen? Ob zu Weihnachten, Muttertag oder Geburtstag – die meisten Mütter kriegen von ihren Söhnen Blumen geschenkt. Und damit liegen sie auch gar nicht mal so falsch. Meistens wünschen sich die Mütter nämlich keine materiellen Dinge, sondern Zeit mit ihrem Sohn. Du kannst ihr beweisen, dass du mit ihr auch jetzt noch viel Spaß haben kannst, indem du ihr einen Besuch für einen gemeinsamen Ausflug schenkst.

Was lässt das Herz deiner Partnerin höher schlagen? Klar, das ist wohl die schwierigste Kategorie. Mit dem Geschenk musst du deine Liebe bekunden, aber auch beweisen, dass du die Liebste gut kennst und sie respektierst. Halte dich am besten an die Punkte in der Liste oben, dann kann nichts schiefgehen. Aber keine Sorge: Besser, du hast ein stümperhaftes Geschenk als gar keines. Die Geste zählt! Wie wäre es, wenn ihr euch Zeit für Zweisamkeit schenkt – sei es ein romantischer Abend zu zweit, ein Spa-Tag oder ein anderer intimer Moment, der eure Beziehung stärkt? Ansonsten freut sie sich sicher über Me-Time. Beispielsweise ein wohltuendes Schaumbad mit pflegenden Produkten oder ein Gutschein für ihren Lieblingssportkurs.

Was kann die gute Freundin gebrauchen? Das ist zwar ein klein wenig einfacher als für die Partnerin, aber nicht wirklich minder kompliziert. Denn hier heißt es: die richtige Dosis finden. Generell musst du keine Bekundungen im Geschenk verstecken, dennoch solltest du beweisen, dass du die Frau kennst. Ein Shirt ihrer Lieblingsmarke oder eine Packung besonderer Nudeln, wenn du weißt, dass sie für ihr Leben gern Pasta isst.

Was kann die Schwester gebrauchen? Hier kannst du ganz ähnlich wie bei dem Geschenk für die gute Freundin vorgehen. Eine Schwester freut sich zudem oft über persönliche Geschenke, die eure Verbindung widerspiegeln – sei es ein Foto aus eurer Kindheit, ein gemeinsames Erlebnis oder ein kleines Geschenk, das zu ihrem Stil passt.

Womit kannst du deiner Oma eine Freude bereiten? Oma hat eigentlich schon alles. Ähnlich wie die Mutter wünscht sich die Oma meist mehr Zeit mit ihrem Enkel. Führe sie zu einem gemeinsamen Spaziergang aus und sage ihr einfach mal "Danke" – das tut man eh viel zu selten. Ein günstiges Last-Minute-Geschenk kannst du im Fotoautomaten machen: Jede Oma hat gern Fotos von ihren Enkeln in ihrem Portemonnaie.

Womit erfreust du deine Schwiegermutter? Ganz heißes Pflaster! Befrage am besten deine:n Partner:in, was ihre/seine Mutter gern mag. Blumen kommen tatsächlich in der Regel gut an. Lade sie zum Essen nach Hause ein oder nimm sie auf einen Ausflug mit – so beweist du, dass du sie schätzen und nicht ausgrenzen willst.