Die coolsten Canvas-Sneaker für Männer

Canvas-Sneaker Die coolsten, stylischsten Canvas-Sneaker für Männer

Converse All Star Chuck – der ultimative Klassiker

Der Klassiker: Converse All Star Chuck, um 70 €

Er ist der meistverkaufte Sneaker aller Zeiten und der wohl am meisten kopierte. Jeder kennt den Stern und die weiße Gummikappe. Die Rede ist vom Converse Chuck. Die US-Marke war neben Keds die erste, die 1917 einen Basketball-Sportschuh auf den Markt brachte. Der Chuck All Star setzte sich durch und wurde schnell zur Ikone. Als Superstars und Stil-Ikonen wie James Dean und Elvis Presley den Trainingsschuh im Alltag trugen, war sein Erfolg nicht mehr aufzuhalten und er hält bis heute an. Egal ob Punk, Hipster, Emo oder Hypebeast – jeder interpretiert den Canvas-Sneaker auf seine Weise und verpasst ihm seinen Style.

Vans Old Skool – kalifornischer Vibe

California-Style: Vans Old Skool, um 75 €

Die Marke aus Anaheim (Kalifornien) eröffnete in den 60er-Jahren ihren ersten Store und brachte den ersten Sneaker für Skateboarder raus. Durch den Skate-Hype in den 80ern wurde der Old Skool zum Klassiker und Aushängeschild für einen coolen California-Surfer- und Skater-Lifestyle. Das Modell ist der perfekte Sneaker, den du locker zu Jeans und T-Shirt kombinieren kannst, auch wenn du kein Skater oder Surfer bist.

Nike SB Blzr – der kultige Skate-Schuh

Der Underdog: Nike SB BLZR Court Mid, 69,90 €

Skateboard-Silhouetten der 80er und 90er sind seit einiger wieder extrem angesagt und feiern ein Mega-Comeback. Besonders beliebt aus Nikes SB-Collection (SB = Skateboard) sind die Dunk-Modelle, welche aber immer rasend schnell ausverkauft sind. Es gibt da aber einen Underdog: Ein weiteres Mitglied der SB-Familie, der Blazer (BLZR), welcher sich gerade bei Skatern großer Beliebtheit erfreut. Was dieses neue Modell zum Highlight macht, ist die oft unterschätzte Mid-High-Silhouette (leicht über Knöchelhöhe), die dem Schuh den typischen Skater-Look der frühen 90er verpasst.

Gucci Tennis 1977 – Luxus-Statement am Fuß

Luxus-Sport: Gucci Tennis 1977, um 550 €

Wenn es etwas mehr sein darf, dann darf es Gucci sein. Dank coolen Designs und unerwarteten Kollaborationen ist die italienische Designer-Marke ist seit einigen Jahren eine der beliebtesten, vor allem bei Streetwear-Fans. Alessandro Michele (Creative Director bei Gucci) versteht es wie kein Zweiter, coole 70er-Retro-Vibes mit angesagten Sportswear-Trends zu kombinieren. Bestes Beispiel ist das Tennis 1977-Modell im Retro-Style: Das typische GG-Logo trifft auf Denim-Canvas und vereint Sport mit angesagter High-Fashion.

Hummel Stadil High – Retro-Schuh für Sport-Fans

Retro-Style: Hummel Stadil High, 74,90 €

Die dänische Sport-Marke Hummel hat ihre Wurzeln im Fußball und Handball-Sport und zeigt diesen Einfluss in ihren Designs bis heute. Unser Lieblings-Modell ist der Handball-Schuh Stadil High, welches mit der Retro-inspirierten Hallensohle, einem Material-Mix aus Canvas und Veloursleder und dem minimalistischen Design jetzt schon Kultstatus erreicht hat. Wir tragen den High-Top als sogenannten Beater (so nennen Sneaker-Fans einen Schuh, den sie so lange tragen, bis er ihnen vom Fuß fällt), da er dank individuellen Tragespuren seinen ganz besonderen Look entwickelt.