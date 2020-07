Nachhaltige Sneaker Diese Sneaker sind nachhaltig und angesagt

V eja – der vegane Überflieger aus Frankreich

Was das 2005 gegründete Label aus Frankreich geschafft hat, ist bemerkenswert. Veja konnte sich mit veganen, fair-produzierten Sneakern auf dem hart umkämpften Markt gegen die bekannten Giganten durchzusetzen und sich eine große Fan-Base unter Sneaker-Fans erarbeiten. Produziert werden die zeitlos-coolen Turnschuhe in Brasilien. Die Brand verzichtet komplett auf Werbung/Marketing und setzt lieber auf faire Bezahlung aller Angestellten und die Verwendung von Naturkautschuk, Bio-Baumwolle, veganem Leder und recycelten Plastikflaschen. Unser Lieblingsmodell ist das Modell V-10 (siehe oben) mit dem die Marke einen neuen Klassiker geschaffen hat. Den Retro-inspirierten Schuh kannst du im Büro zu Chinos oder Anzug tragen oder stylst ihn in der Freizeit zu Shorts oder Jogginghose.

Allbirds – ein Pulli für die Füße

Wolle und Sneaker, wie geht das zusammen? Sehr gut! Das Label Allbirds. Gegründet von Ex-Fussball-Profi Tim Brown, reduziert das Label auf das Wesentliche: keine Logos, keine Gimmicks und keine sinnlosen Details. Einfach nur ein puristischer Woll-Sneaker aus nachhaltigen Materialien. Als gebürtiger Neuseeländer lag es für Tim Brown nahe, fair gehandelte Merino-Wolle zu verwenden. Die Schafwolle hat die positiven Eigenschaften, dass sie unangenehme Fußgerüche vermeidet und sich in der Waschmaschine waschen lässt. Plus: Die Schuhe sind so weich, dass du sie ohne Socken tragen kannst. Was 2016 als Kickstarter-Kampagne begonnen hat, mischt die Sneaker-Szene gerade mächtig auf. Neuester Coup: Mega-Player Adidas und Allbirds haben sich zusammengetan, um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten, die den CO2-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.

Ethletic – für Skater und Fans von Klassikern

Stehst du auf Klassiker und trägst gerne Canvas-Sneaker im Stil von Converse, Vans & Co.? Dann könnten die nachhaltigen und mit dem Fairtrade-Award ausgezeichneten Sneaker von Ethletic deinen Geschmack treffen. Das in Lübeck ansässige Label reduziert steht für zeitlose High- und Low-Silhouetten und Slip-Ons im Skater-Style. Die Modelle bestehen alle aus Bio-Baumwolle sowie Naturkautschuk und werden unter fairen Bedingungen produziert. Seit 2019 arbeitet Ethletic außerdem mit dem Social Start-Up 'tip me' zusammen. Dieses Unternehmen ermöglicht dir beim Kauf im Online-Shop, ein persönliches Trinkgeld direkt an die Hersteller*innen deines Schuhs zu senden. Ein absolutes Novum in der Bekleidungsindustrie. Wir tragen die Schuhe als sogenannte "Beater" – so nennen Sneaker-Fans (Lieblings-)Modelle, die man so lange trägt, bis sie einem fast vom Fuß fallen.

Ekn – Nachhaltigkeit trifft auf cooles Design

Ekn ist ein junges Eco-Label aus Frankfurt am Main, das es geschafft hat, angesagte Streetwear-Trends mit ökologischen und sozialen Standards zu verbinden. Jedes Einzelteil der Schuhe wird handgefertigt und unter fairen Bedingungen in einem familiengeführten Betrieb in Portugal, in kleiner Stückzahl, hergestellt. Bei unserem Lieblingsmodell 'Larch' im angesagten Chunky-Dad-Style treffen knallige Farb-Elemente auf einen angesagten Materialmix aus vegetabil gegerbtem Veloursleder, recyceltem Neopren und Mesh. Diesen Schuh stylen wir diesen Sommer zu hellblauen, stone-washed Jeans im 90er-Regular-Fit.

Flamingos´ Life – die pure, zeitlose Retro-Silhouette

Gegründet wurde das spanische Label 2015 von drei Freunden, deren Einsatz für Tierschutz, Umwelt und nachhaltige Wirtschaft sich in ihrer kompletten Produktionskette widerspiegelt. Es werden nur nachhaltige Rohstoffe verwendet, wie zum Beispiel 100% recyceltes Polyester. Die Plastikflaschen werden von WFO ('Waste Free Oceans") aus dem Meer gefischt und für die Produktion aufgearbeitet. Außerdem werden keine tierischen Materialien wie Leder verwendet, was die coolen Retro-Modelle mit dem “PETA approved Vegan”-Zertifikat auszeichnet. Unser Favorit ist das Low-Top-Modell 'Roland V.3', das wir diesen Sommer zu Raw-Denim im Workwear-Style tragen.