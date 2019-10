Strickpullover Die besten 5 Strickpullover für diesen Herbst

Das ist das schöne am Herbst: Es ist wieder Strickpullover-Zeit! Wir zeigen euch hier unsere 5 Favoriten für kühles Wetter.

Gibt es dieses Jahr einen Trend einen Strick-Trend? Ganz klare Antwort: Nein! Es gibt viele. Von Nerd-Strick über coole Streetwear-Hoodies ist für jeden Typ und Style etwas dabei. Besonders auffällig ist, dass Mann diesen Herbst Mut zur Farbe zeigen darf. Wir zeigen die 5 Strickpullis, die es diesen Herbst in unsere Redaktions-Top 5 geschafft haben.

1. Ananas + Kaschmir = Rollkragen-Goals

BOSS/PR Rollkragenpullover von BOSS, um 500€

Ja, diese Gleichung geht auf! Du wirst dich vielleicht fragen, warum Ananas? Die Art des Stricks nennt sich Pineapple-Knit, da die gleichmäßige 3D-Oberflächenstruktur etwas an die einer Ananas erinnert. Der sandige Kamelton ist diesen Herbst extrem angesagt und easy zu stylen, weil dieser Farbton die Angewohnheit hat, dass er zu allem passt. Wer richtig mutig ist, kombiniert dazu ein knalliges rot-orange. Der grobgestrickte Rollkragen-Pullover aus Wolle, Kaschmir und Seide von BOSS ist unser Rollkragen-Must-have der Saison. Ab sofort im Online-Shop

>>> Die angesagtesten Runway-Trends 2019

2. Nerd-Strick ist jetzt cool

Dondup/PR Pullover mit Rautenmuster von Dondup, um 310€

Vor ein paar Saisons waren es noch Norweger-Muster, die die Strick-Trends angeführt haben. Es bleibt auch diesen Herbst nerdig, aber Trend verschiebt sich in die grafische Ecke. Der Rundhals-Strick von Dondup aus Wolle und Alpaca ist eine sichere Muster-Bank. Du bringst den Nerd-Strick-Trend auf den Punkt, ohne damit zu laut und auffällig zu werden. Um einen Muster-Overkill zu vermeiden, solltest du auf andere Muster verzichten und nur unifarbene Teile dazu stylen. Den Pullover gibt es ab sofort im Online-Shop.

>>> Das sind die Top 5-Modetrends diesen Herbst

3. Strick goes Streetwear

Stone Island/PR Strickhoodie von Stone Island, um 365€

Hoodies sind einfach die ultimativen Go-To- und Streetwear-Pullover und ein Muss in jedem Kleiderschrank. Keinem ist das mehr klar, als Stone Island, die die Streetwear beeinflussen, wie kaum ein anderes Label. Sie schicken diesen Herbst ihre Strick-Version (aus Alpaca und Wolle) ins Style-Rennen und punkten damit kräftig. Besonders cool ist der Schlaufenzug-Verschluss am hochgezogene Schalkragen der Kapuze. Diese und 4 weitere Farben gibt es ab sofort im Online-Shop.

>>> Diese Stiefel trägt Mann diese Saison

4. Nicht irgendein Blau

Hope/PR Alpaca-Knit von HOPE, um 220€

Kannst du dich an die Filmszene aus "Der Teufel trägt Prada" erinnern, in der Miranda Priestly (aka Meryl Streep) ihrer Assistentin erklärt, dass es sich bei diesem Blau nicht um irgendein Blau handelt, sondern um genau DAS azurblau. Ganz genau so ist es mit diesem Alpaca-/Wollpullover von HOPE. Es ist genau der richtige Blauton, der diesen Pullover zum absoluten Hingucker- und Statement-Piece macht, das ohne weitere Gimmicks auskommt. Das blaue Wunder gibt es ab sofort im Online-Shop.

>>>Wir verraten dir die Jeans-Trends 2019

5. Papas Pullunder

Farah/PR Strickpullunder von Farah, um 80€

Dank Gucci erleben die 70er-Trends seit einiger Zeit ein großes Comeback. Das erklärt auch, warum du auf einmal wieder zum Pullunder im Dad-Style greifen kannst. Du kannst den Pullunder ganz entspannt über ein T-Shirt stylen oder wenn du es etwas schicker magst, dann über ein Hemd.Am besten sieht dazu ein Hemd in einem Beige-/Braun-Ton aus, dann bleibst du dem 70s-Style treu. Den Pullunder gibt es bald im Online-Shop.

Die Strick-Trends diesen Herbst sind so vielfältig wie schon lange nicht mehr. Es gibt keine Entschuldig mehr, den alten ausgebeulten Sweater rauszukramen. Falls du dir unsicher bist, kannst du immer zu einem unifarbenen Feinstrick-Pulli greifen und bist ready to go.