Herbst-Boots für Männer Die 4 wichtigsten Schuhtrends für den Herbst

Diesen Herbst dürfen deine Schuhe wieder etwas klobiger sein. Ein Trend, den alle Schuh-Typen diese Saison gemeinsam haben, sind dicke Chunky-Sohlen und eine klobige Silhouette. So stylen wir unsere Schuh-Favoriten diesen Herbst:

Der coole Biker-Look zu klassischen Schnür-Boots

Knöchelhohe Schnürstiefel wurden die letzten Jahre häufig zu Jeans und Steppjacke kombiniert. So geht's cooler: Wir stylen zum derben Stiefel eine schicke Wollhose mit Bund- oder Bügelfalte. Bei der Hose solltest du auf jeden Fall auf die Länge achten. Besonders modisch zu hohen Stiefeln wirkt ein knöchellanger Schnitt. Um den Look abzurunden, holen wir noch die Lederjacke aus dem Kleiderschrank. Dieser Mix aus schick und cool ist diesen Herbst unser Favoriten-Look für Job und Alltag.

Moc-Toe-Schnürer lösen Derbys ab

Für einen soliden, schicken Office-Look ist ein klassischer Derby-Schnürer oft die erste Wahl. Wenn du diesen Herbst aber etwas Mode-Mut hast, greifst du zu einem Moc-Toe-Schnürer mit dicker Profilsohle. Charakteristisch für den Trend-Schuh ist die auffällige, wulstige Ziernaht, die halbrund über den Zehenbereich läuft. Der Schnürer hat einen angesagten Worker-Look, den wir mit schicker Anzughose und Hemd Büro-tauglich machen. Wenn es morgens etwas kühler wird, tragen wir dazu einen klassischen einreihigen Wollmantel mit leicht herabgesetzter Schulternaht, für einen coolen Oversized-Fit.

Combat-Boots sind ein Mega-Trend

Losgetreten haben den Trend die Designs von Bottega Veneta und Fendi: Wuchtige, hohe Schnürstiefel im Combat-Style sind diesen Herbst der große Stiefel-Trend. Markenzeichen der Combat-Stiefel sind eine dicke Profilsohle, ein wadenhoher Schnürschaft und eine runde Zehenkappe. Am besten sehen die Statement-Boots aus, wenn du sie mit der Trend-Hose des Jahres kombinierst: Cargo-Pants feiern ein großes Comeback und haben, wie die Stiefel, einen coolen Workwear-Charakter. Um dem Look einen Stilbruch zu verpassen, stylen wir einen Pullover in knallig, auffälliger Farbe im 90s-Style dazu; ein weiterer Trend, der diese Saison sehr beliebt ist.

Chelsea-Boots für angesagten Retro-Look

Lange galten Chelsea-Boots als langweilig und etwas spießig. Das sind sie auch immer noch, kommen aber cool rüber, wenn du sie zu einem Nerd-Outfit im 80er-Jahre-Style trägst. Wähle dazu gerade geschnittene Jeans in hellem Eisblau und kombiniere dazu ein Wollsakko im Second-Hand-Stil. Am Stil-sichersten wirkst du mit einem beigen oder braunem Modell mit Karomuster oder einem sogenannten Hahnentritt.

Du darfst diesen Herbst ruhig Mut zum Schuh zeigen. Egal ob du eher auf einen klassischen Schnürstiefel oder einen Combat-Boot stehst: Hauptsache sie sind klobig und solide.