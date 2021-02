Socken für Männer So trägst du die richtigen Socken zu Sneaker, Stiefel und Schnürer

Coole Sportswear-Socken zum Sneaker

Kickz / PR Cooler Streetstyle: Sneaker von Nike (um 149,95 €) und Socken von Stance (um 14,95 €)

Hier bestellen: Air Max 90 3M von Nike (149,95 €) und Sportsocken von Stance (14,95 €)

Besonders beliebt bei Turnschuh-Trägern sind die bequemen Sport-Socken von Stance. Sie verfügen über einen straff sitzenden Mittelfuß und verstärkten, robusten Fersen- und Zehenbereich, was für spürbar gute Passform sorgt. Die Socken wurden ursprünglich für Skater designt. Bekannt ist die Socken-Marke außerdem für unzählige Kooperationen, Colourways und Styles, sodass du zu jedem Sneaker die perfekte Socke findest.

Boot-Socken zum derben Treter

de Bijenkorf / Falke / PR Derb und rustikal: Stiefel von Timberland (um 219,95 €) und Boot-Socken von Falke (um 17 €).

Hier bestellen: Yellow-Boot von Timberland (219,95 €) und Wollsocken von Falke (17 €)

Zum derben Winterboot passen am besten Wollsocken mit kerniger Grobstrick-Optik. Du solltest gerade bei einer Bootsocke darauf achten, dass sie perfekt, faltenfrei sitzt und aus bequemer Wolle besteht. Ist das nicht der Fall, entstehen in Stiefeln schnell unangenehme Blasen am Fuß. Wir empfehlen dir zu Winter-Stiefeln das Modell Brooklyn von Falke aus Bio-Baumwolle, das für ausgewogene Wärmeregulierung sorgt. Wenn du wiederholt Probleme mit Druckstellen hast, dann empfehlen wir dir als Alternative Trekking-Socken. Diese Socken kommen aus dem Sport- und Wanderbereich und legen besonders viel Wert auf ergonomische Passform und Feuchtigkeitsregulierung.

Die richtige Socke rundet den Anzug ab

Goertz / Breuninger / PR Schick und stilvoll: Derby-Schnürer von Ludwig Goertz (um 154 €, statt 220 €) und Merino-Socke von Falke (um 15 €).

Hier bestellen: Derby-Schnürer von Ludwig Goertz (154 €, statt 220 €) und Socken von Falke (15 €)

Mit der Socke steht und fällt dein Anzug-Look. Vorausgesetzt natürlich, dass dein Anzug eine perfekte Passform hat. Wenn es daran scheitert, ist die Socke auch nicht mehr ausschlaggebend. Zum klassischen Derby-Schnürer solltest du immer Socken aus feiner Schurwolle tragen, niemals grobe Wollsocken. Eine zu derbe Struktur "beißt" sich zur sehr mit dem feinen Anzugstoff und dein Outfit wirkt schnell nachlässig. Achte außerdem darauf, dass der Strumpf deine halbe Wade bedeckt, damit keine nackte Haut aufblitzt, sobald du dein Bein überschlägst. Wir empfehlen dir die Airport-Socke von Falke, aus Baumwolle innen und außen Klima-regulierender Merinowolle. Die Nähte an der Fußspitze sind besonders flach, damit im Lederschnürer nichts drückt. Außerdem hat die Socke ein verlängertes Bündchen, für faltenfreien garantierten Sitz.

Stilbruch am Fuß ist der große Fashion-Trend

de Bijenkorf / Breuninger / PR Punkiger Luxusstyle: Schnürstiefel von Dr. Martens (um 190 €) und Kniestrümpfe von Gucci (130 €)

Hier bestellen: Schnürstiefel von Dr. Martens (190 €) und Kniestrümpfe von Gucci (130 €)

Zugegeben – 130 Euro für ein Paar Socken ist schon eine Ansage. Aber bei Fashion-Trends und Designer-Marken ist es nichts Ungewöhnliches, dass man für Image mitbezahlt, in diesem Fall: Gucci. Die italienische Designer-Marke, mit dem auffälligen Doppel-G-Logo, liefert die begehrteste Socke der Saison. Wir stylen den kniehohen Strumpf zu einem Schuhklassiker: dem Schnürstiefel von Dr. Martens. Der hohe Kult-Schuh sorgt in Kombination mit der Luxus-Socke für ein echtes Fashion-Statement.