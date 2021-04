Männer-Modetrends 2021 Die angesagtesten Männer-Modetrends für Frühjahr und Sommer

Männer-Mode: Was ist 2021 Trend? Was gehört jetzt in meinen Kleiderschrank? Hier findest du die stärksten Sommer-Modetrends für Männer 2021 auf einen Blick – vom entspannten Sommer-Anzug bis zum coolen Skater-Look. Dazu gibt es jede Menge Styling-Tipps, welche die Looks absolut tragbar machen.

1. Trend: Casual Homewear

H&M / PR Entspannte Homewear von H&M. Hoodie und Shorts je 19,99 €

Der entspannte Homewear-Style schafft diesen Sommer den Sprung von der Couch in auf die Straße und wird absolut alltagstauglich. Wir passen ihn natürlich der Saison an und tragen dazu (statt Sweatpants) lockere Shorts. Unser Farb- und Styling-Tipp: Besonders angesagt sind vor allem erdige Braun- und Beige-Töne und am Fuß rundet ein Running-Sneaker im Retro-Stil den Look ab.

2. Trend: 90er-Skater-Style

Santa Cruz / PR Skater-Look von Santa Cruz. Hemd und Hose je um 70 €

Grunge, Flanellhemden und Skateboards: Wer in den 90ern aufgewachsen und seine Freizeit an der Halfpipe verbracht hat, weiß von welchem Style wir sprechen. Der Skater-Style ist diesen Sommer wieder bei Trendsettern angesagt. Aber was macht diesen Look aus? Am besten trägst du ein kariertes Hemd aus kräftigem Flanell oder Canvas (dünne Baumwolle wirkt einfach zu fein) und kombinierst dieses zu grauen oder beigen Worker-Pants. Unsere Schuh-Empfehlung dazu sind diesen Sommer die ultimativen Kult-Sneaker von Vans. Tipp: Wenn du deinem Look aber das gewisse Extra verpassen willst, dann schnapp dir Skateboard-Sneaker von éS, Etnies oder DC Shoes.

3. Trend: Summer Suit

Esprit / PR Schmal geschnittener Sommer-Suit von Esprit, 298,98 €

Anzug im Sommer? Die meisten Männer winken jetzt bestimmt dankend ab. Bei über 20 Grad ist ein Sakko ganz sicher nicht die erste Wahl. Die neuen Sommer-Suits können aber viel mehr, als dir einen schicken, stilvollen Look zu verpassen. Allen vorran zum Beispiel der Flexibility-Anzug von Esprit (siehe Bild oben). Der leichte Anzug ist nicht nur atmungsaktiv und waschbar, sondern hat dank Stretch-Einsatz auch noch eine sehr komfortable Passform. Tipp zum Anzug-Styling: Ein hochwertiges Rundhals-T-Shirt ersetzt das klassische Hemd und an den Fuß kommt ein weißer Sneaker im Court-Stil – unser Tipp ist das Modell V-10 von Veja.

4. Trend: Retro-Lederjacken

Massimo Dutti / PR Nappa-Lederjacke im 70s-Style von Massimo Dutti, 249 €

Anstatt eines Windbreakers tragen wir dieses Frühjahr eine Lederjacke im 70er-Fit, falls es mal etwas kühler wird. Um den Trend genau zu treffen, solltest du ein Auge auf die richtige Passform haben. Die Jacke sollte einen schmalen, langen Fit haben. Aufgesetzte Brusttaschen sorgen für das gewisse Retro-Feeling. Bei der Hosenwahl kannst du ruhig Mut zeigen und ein weites Modell mit Bundfalte wählen. Fall dir das zu schick ist, dann begehe einen gekonnten Stilbruch und kombiniere die Jacke zu einer grauen Sweatpants.

5. Trend: Relaxed Denim

Levi's Made & Crafted / PR Denim von oben bis unten von Levi's Made & Crafted. Trucker Jacket und Jeans, je 159 €

Das klassische Trucker Jacket ist die beliebteste Jeansjacke und bekommt dieses Frühjahr von der Retro-inspirierten Marke Levi's Made & Crafted ein Fit- und Style-Update. Der weit geschnittene Box-Fit, den der eine oder andere noch aus den 80/90er-Jahren kennt, ist diesen Sommer wieder angesagt. Typisch für die bequeme Passform sind die überweiten Schultern und große, tief aufgesetzte Brusttaschen. Passend dazu kombinierst du eine gerade geschnittene Jeans im Regular-Fit: Finger weg von Skinny Jeans! Unser Schuh-Tipp zum Denim-Allover-Look: der Worker-Derby von Dr Martens mit der typisch gelben Goodyear-Rahmennaht.

Die Sommer-Trends für Männer sind so vielseitig wie schon lange nicht mehr. Die 5 großen Sommer-Trends decken (fast) jeden Geschmack und Look ab und sind zum Großteil mit Klamotten kombinierbar, die womöglich schon in deinem Kleiderschrank hängen.