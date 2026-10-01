HECHTER PARIS HW26: Inspiriert von der Pariser Kunstszene

Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern vor allem auch die Stadt der Kunst, des Stils und der Inspiration. Eine Metropole, die niemals stillsteht und seit jeher Kreative aus aller Welt anzieht. Mit der neuen Herbst/Winter-Kollektion 2026 feiert HECHTER PARIS die künstlerische Seele der französischen Hauptstadt. Warme Stoffe, satte Farben und moderne, elegante Designs greifen dabei den Spirit der Pariser Kunstszene auf.

Das Herz der Kollektion: The Painter Die zentrale Figur der FW26-Kollektion von HECHTER PARIS ist The Painter. Er lebt in Montmartre, dem legendären Viertel und kreativen Hotspot der Pariser Kunstszene, und steht für Kreativität, Individualität und einen ausdrucksstarken Stil. Mit einem natürlichen Gespür für Ästhetik und unerschütterlichem Selbstbewusstsein kombiniert er in seinen Arbeiten Farben, Silhouetten und Texturen intuitiv und zugleich visionär.

PR The Painter – der Maler: Er ist die zentrale Figur der FW26-Kollektion von HECHTER PARIS



THE PAINTER gibt die Designrichtung für die gesamte Herbst/Winter 2026/27-Kollektion von HECHTER PARIS vor. Sein Einfluss zeigt sich in der lebendigen Farbpalette, dem intensiven Denim-Blau und den Bandana-Motiven – eine lässige Hommage an die DNA der Marke. Strukturierte und zugleich fließende Schnitte spiegeln seinen mutigen Umgang mit Formen und Proportionen wider. Ob lässig-entspannter Look oder eleganter, blauer Baumwollanzug: Jedes Stück symbolisiert den Geist des modernen Pariser Stils, der in Montmartre gelebt wird.

Eine Kollektion, so facettenreich wie die Kunst Doch Paris hat mehr als eine kreative Seite. Und die Geschichte, die die Kollektion erzählt, endet nicht mit der Malerei. The Painter bekommt Gesellschaft von zwei weiteren Charakteren.

Da wäre The Novelist. Er lebt im legendären Pariser Quartier Latin, wo Literatur, Kultur und Pariser Stil aufeinandertreffen. Der Schriftsteller ist reflektiert und kultiviert und hat ein Faible für zurückhaltende Eleganz. Seine Welt ist geprägt von tiefen Brauntönen, warmen Sandnuancen und dezenten Orange-Akzenten, die HECHTER PARIS in der neuen Kollektion aufgreift. Die Inspiration dazu: Das Interieur alter Buchhandlungen und das goldene Licht, das durch die Fenster der Pariser Cafés fällt.

PR The Novelist findet sich in der zurückhaltenden Eleganz der Designs wieder



Markante Kontraste als Hingucker The Musician bringt schließlich urbane Energie und ordentlich Dynamik ins Spiel. Selbstbewusst und zeitgemäß lässt er sich von der Musik, dem Nachtleben und dem elektrisierenden Puls der Stadt inspirieren. Sein Einfluss zeigt sich in der Kollektion in markanten Kontrasten: tiefes Burgunderrot, sattes Schwarz und sanfte Highlights fangen die Spontaneität eines Live-Auftritts und den modernen Rhythmus von Paris ein.

The Musician verkörpert die kantige, energiegeladene Seite der Kollektion – gemacht für die vibrierenden Straßen der Bastille und perfekt für den HECHTER PARIS-Mann, der seinen eigenen Stil kennt und ihn selbstbewusst trägt.

PR The Musician bringt urbane Energie und Dynamik in die Kollektion

