Strongman-Workout für den Rücken: 4 Übungen, die dich richtig zugstark machen

Wenn du im Gym wirklich stärker werden willst, brauchst du mehr als gute Drückwerte. Denn die echte Basis entsteht hinten: Rücken, Gesäß und hintere Oberschenkel sind entscheidend. Auch wichtig: Griffkraft, die auch dann nicht nachgibt, wenn es schwer wird.

Genau diese Zugkette trainiert unser Strongman-inspiriertes 4-Übungen-Workout: Schwer heben, hart rudern, unter Last tragen – und am Ende zeigen 60 Sekunden Deadlifts, ob deine Technik auch unter Müdigkeit hält.

Warum dieses Training so effektiv ist Das Workout kombiniert 4 Bewegungsmuster, die sich perfekt ergänzen: Du hebst schwer (Kraft), du ruderst explosiv (Rückenmasse und Spannung), du trägst unter Last (Rumpf und Griff) – und am Ende prüfst du, wie gut du unter Ermüdung sauber arbeiten kannst. Das Ergebnis ist ein breiter Rücken, der im Alltag und beim Sport abliefert.

Infobox: Passt das zu mir? Dieses Workout passt zu dir, wenn du …



● mehr Rückenmasse und bessere Haltung willst.

● im Deadlift stabiler und stärker werden möchtest.

● Griffkraft und Rumpfspannung verbessern willst.

● ein Workout suchst, das sich nach echter Kraftarbeit anfühlt.



Wenn du Deadlifts noch nie gemacht hast oder akute Rückenprobleme hast, lass dir die Technik zuerst zeigen.

Dein Trainingsplan auf einen Blick Du arbeitest dich in der Reihenfolge A bis D durch. Die Pausen sind bewusst so gesetzt, dass du schwere Wiederholungen sauber hinbekommst.

Hinweis: Gerade beim letzten Part gilt: Lieber kurz neu sortieren und sauber weiterarbeiten, statt mit krummer Technik "Wiederholungen zu sammeln".

So steuerst du die Intensität Damit das Training seinen Zweck erfüllt, brauchst du nicht in jeder Übung ein Maximalgewicht. Entscheidend ist, dass du Qualität unter Last lieferst.

Block-Deadlift: Wähle ein Gewicht, bei dem du alle 8 Wiederholungen mit stabiler Wirbelsäule und gleichmäßigem Tempo schaffst. Pendlay-Row: Hier zählt Explosivität. Jede Wiederholung startet neu vom Boden. Wenn du Schwung holen musst oder dich aufrichtest, nimm Gewicht runter. Dumbbell-Front-Rack-Carry: Geh schwer, aber aufrecht. Wenn du ins Hohlkreuz kippst oder dich deutlich zurücklehnst, ist es zu viel. Deadlift – 60 Sekunden: Nimm ein moderates Gewicht, mit dem du einen gleichmäßigen Rhythmus halten kannst. Sobald die Technik wackelt, kurz resetten und weiter. Rückentraining: 8 Übungen für Muskelaufbau und weniger Schmerzen

Technik: So führst du die 4 Übungen richtig aus Bevor du startest, ein Grundsatz: Jede Übung in diesem Plan hat ein klares Ziel. Das Block-Kreuzheben trainiert den Zug mit guter Position, das Rudern baut Rücken-Spannung auf, das Tragen macht dich stabil und griffstark – und der Finisher zeigt, ob du das alles auch unter Müdigkeit sauber kannst.

A) Block-Deadlift (Kreuzheben erhöht) Beim Block-Deadlift liegt die Hantel höher als beim klassischen Deadlift. Das erleichtert eine starke Startposition und lässt dich kontrolliert Zugkraft aufbauen.

So geht's: Stelle eine beladene Langhantel auf stabile Blöcke oder Erhöhungen. Stelle dich hüftbreit hin, greife die Stange, spanne Bauch und Rücken an und ziehe die Schultern nach hinten unten. Dann drückst du dich vom Boden weg und richtest dich auf, die Stange bleibt nah am Körper. Kontrolliert ablassen, bis die Stange wieder auf den Blöcken liegt.

Merke: Erst Spannung, dann ziehen. Wenn die Stange "weg" von dir driftet, verlierst du Kraft und das Verletzungsrisiko steigt.

B) Pendlay-Row (Rudern vom Boden) Das ist Rudern "aus dem toten Punkt": Jede Wiederholung startet vom Boden. Das zwingt dich zu einer sauberen Position und ist effektiv für die Rücken-Dichte.

So geht's: Hüftbreiter Stand, Oberkörper fast waagerecht, Griff etwas breiter als schulterbreit. Ziehe die Stange explosiv Richtung Hüfte, Schulterblätter zusammen. Dann legst du die Stange wieder komplett ab – erst dann kommt die nächste Wiederholung.

Merke: Kein Schwung aus der Hüfte. Wenn du dich aufrichtest, ist das Gewicht zu schwer.

C) Dumbbell-Front-Rack-Carry (Kurzhantel-Tragen in Schulterposition) Der Front-Rack-Carry trainiert Rumpfspannung, oberen Rücken und Griffkraft gleichzeitig. Die Übung ist also wie gemacht für "Strongman"-Stabilität.

So geht's: Bringe zwei schwere Kurzhanteln auf Schulterhöhe und halte sie eng am Körper. Ellbogen leicht nach vorn/oben, Brust stolz, Bauch fest. Gehe 30 Meter mit kontrollierten Schritten und bleibe so aufrecht wie möglich, auch wenn es schwer wird.

Merke: Rippen runter, Po anspannen. Wenn du ins Hohlkreuz fällst, ist das ein klares Zeichen: Gewicht reduzieren oder Strecke kürzen.

D) Deadlift – 60s Max Effort (60-Sekunden-Finisher) Zum Schluss kommt der Härtetest: 60 Sekunden saubere Deadlifts. Das ist weniger "maximales Gewicht" und mehr "maximale Kontrolle unter Müdigkeit".

So geht's: Stelle dich an die Stange, greife knapp außerhalb der Beine, Rücken neutral, Bauchspannung aufbauen. Ziehe hoch, senke kontrolliert ab und arbeite in einem Rhythmus, den du halten kannst. Wenn du merkst, dass die Technik wegbricht, setze kurz ab, spanne neu an und mach' weiter.

Merke: Qualität vor Zahl. Ein sauberer Reset ist stärker als eine krumme Wiederholung.

Infobox: Dein Ziel in dieser Einheit Denke bei diesem Workout nicht nur in Kilos, sondern in Fähigkeiten:



- Du willst lernen, Spannung aufzubauen, wenn die Stange am Boden liegt

- Du willst, dass dein Rücken beim Rudern nicht "mitwackelt", sondern arbeitet

- Du willst unter Last aufrecht bleiben, statt dich ins Hohlkreuz zu retten.

- Und du willst am Ende der Einheit noch so stabil sein, dass du deine Technik nicht verlierst.



Wenn du das alles schaffst, wirst du automatisch stärker – und man sieht es deinem Rücken an.

Häufige Technikfehler (und schnelle Korrekturen) Ein paar typische Stolpersteine tauchen fast immer auf, wenn es schwer wird.

Du verlierst Spannung vor dem Zug: Nimm dir vor jeder Wiederholung eine Sekunde, um Bauch und Latissimus anzuspannen.

Nimm dir vor jeder Wiederholung eine Sekunde, um Bauch und Latissimus anzuspannen. Rudern wird zum Ganzkörper-Schwung: Gewicht runter, jede Wiederholung wirklich vom Boden starten.

Gewicht runter, jede Wiederholung wirklich vom Boden starten. Beim Carry kippst du ins Hohlkreuz: Rippen runter, Po an, kürzere Schritte – oder leichter wählen.

Rippen runter, Po an, kürzere Schritte – oder leichter wählen. Griff lässt nach: Das ist normal. Carries und zusätzliches "Hängen" an der Stange verbessern das am schnellsten. So passt das Workout in deinen Trainingsplan Am sinnvollsten ist diese Einheit an einem Tag, an dem du ohnehin Rücken und hintere Kette trainierst. Wenn du einen Oberkörper-/Unterkörper-Plan machst, passt sie gut als "Zug-Tag" oder als Rücken-Schwerpunkt im Oberkörpertraining – vorausgesetzt, du packst danach nicht noch 5 schwere Rückenübungen oben drauf.

In einem Ganzkörperplan solltest du am selben Tag das zusätzliche Beinvolumen eher klein halten, weil Kreuzheben und Tragen die hintere Kette schon stark belasten. Idealer Abstand zu einem harten Kniebeugen-Tag sind für viele 48 bis 72 Stunden.

FAQ: Häufige Fragen zum Strongman-Workout Wie oft sollte ich das Workout machen? Einmal pro Woche ist für die meisten ideal. Wenn du gut regenerierst, kannst du es auch alle 5–7 Tage einbauen. Was, wenn ich keine Blöcke für Block Deadlifts habe? Du kannst die Stange auf stabile Erhöhungen legen (z.B. dicke Scheiben oder eine sichere Ablage im Rack). Wichtig ist, dass alles fest steht und nicht wackelt. Kann ich statt Dumbbells auch Kettlebells oder eine Trap Bar nutzen? Ja. Hauptsache, du trägst schwer und bleibst aufrecht. Die Übung soll Griff und Rumpf fordern, nicht deine Haltung zerlegen. Welches Gewicht ist richtig für die 60 Sekunden Deadlift? Eins, mit dem du in einem gleichmäßigen Rhythmus arbeiten kannst. Wenn nach 20 Sekunden nur noch Chaos passiert, ist es zu schwer.