Leichte Sommerjacken Das sind die richtigen Jacken, wenn es mal etwas kälter wird

Eine Jeansjacke gehört in jeden Kleiderschrank

Levi's / PR Oversized-Jeansjacke von Levi's, 119,95 €

Die Frage, ob Jeansjacke oder nicht, stellt sich nicht – vielmehr welcher Fit passt zu dir und deinem Style. Der Klassiker ist das Trucker Jacket von Levi's: ein blaues, schmal geschnittenes Modell mit aufgesetzten Brusttaschen. Dieser beliebte Klassiker bekommt in regelmäßigen Abständen ein Trend-Update, das dafür sorgt, dass die Jacke immer ein Statement-Piece bleibt. Nach den Used- und Vintage-Styles sind diesen Sommer Modelle im Style der 80er/90er angesagt. Diese Passform besticht durch eine weite Oversized-Passform, die auch etwas länger geschnitten ist als der auf Taille geschnittene Klassiker. Styling-Tipp: Wir stylen die Jacke diesen Sommer zu weit geschnittenen Shorts oder 501-Jeans und tragen dazu angesagte Skate-Sneaker oder einen Air Jordan 1 (einer der coolsten Sneaker aller Zeiten).

Der schicke Allrounder für jeden Look

Mango / PR Wasserfester Blouson von Mango, 79,99 €

Du bist auf der Suche nach einer Jacke, die du dir schnell zum Einkaufen überziehen, aber auch stilvoll zu deinem Office-Outfit kombinieren kannst? Dann empfehlen wir dir eine beige-/sandfarbenen Blouson-Jacke. Der Mix aus puristischen Elementen, wie den schicken Pattentaschen und sportlichen Details, wie dem von der Bomberjacke bekannten Bananen-Kragen, machen die Jacke zu einem verlässlichen Teil deiner Garderobe. Der Blouson von Mango besteht aus einem Leinen-Lyocell-Mix, der dafür sorgt, dass die Jacke wasserabweisend, komfortabel sitzt und knitterfrei bleibt. Styling-Tipp: Wir kombinieren die Jacke im Office am liebsten zu einer schmalen Chino und einem klassischen Herrenhemd mit Kentkragen.

Future-Tech und Funktion bestimmen die Streetwear

Stone Island / PR Packable Windbreaker von Stone Island, um 459 € (im Sale)

Funktionale, sportliche Streetwear mit einem futuristischen Look ist ein Trend, der uns mit Sicherheit noch eine Weile begleiten wird und High-Fashion und Sportswear immer mehr vereint. Marken wie C.P. Company oder Stone Island sind dafür bekannt, dass sie mit ausgeklügelten Technologien immer einen Schritt voraus sind, wenn es um Funktionalität und Optik geht. Unser Favorit diesen Sommer ist der superdünne, zitronengelbe Nylon-Windbreaker mit Anti-Drop-Finish aus einer Harz-Beschichtung. Tolles Feature ist die Packable-Funktion, die es ermöglicht, die komplette Jacke in der Kapuze zu verstauen. Das macht für uns die Jacke perfekt zum Riesen im Handgepäck. Style-Tipp: Die knallige Jacke ist auffällig genug, deshalb solltest du dich mit den restlichen Farben etwas zurückhalten. Cool sehen dazu hellblaube Stone Washed-Jeans oder graue Sweatpants aus.

Das Overshirt ist das Trendteil des Sommers

Marc O´Polo / PR Overshirt aus Organic Cotton, 89,95 €

Overshirt, Shacket (= Shirt + Jacket) oder einfach nur Hemdjacke – dieses Teil trägt Mann diesen Sommer. Ein Overshirt ist eine Mischung aus einem klassischen Herrenhemd und einer leichten Jacke. Typisch ist eine entspannte Passform, ein robuster Canvas-, Woll- oder Rip-Stopp-Stoff und aufgesetzte Brusttaschen, die man vor allem von Workwear-Klamotten kennt. Einer unserer Favoriten diesen Sommer, ist das olivgrüne Teil aus Organic Cotton, das wir zu lässigen Alltags-Looks kombinieren. Style-Tipp: Der Military-Farbton hat den tollen Vorteil, dass du ihn farblich zu allem kombinieren kannst. Das perfekte Teil für sportliche Looks, welches du dir immer spontan überwerfen kannst, ohne das dein Outfit darunter leidet.

Die Bomberjacke für einen sportlichen Look

Aboutyou.de/ PR Fliegerjacke von Alpha Industries (über aboutyou.de), um 159 €

Zugegeben, an der Bomberjacke haftete für eine lange Zeit ein eher zweifelhaften Ruf, weil sie als Markenzeichen von Hooligans oder Türstehern galt. Von dem Ruf ist zum Glück nicht mehr viel übrig. Der coole Breite-Schultern-Look aber hat sich modisch durchgesetzt. Das ursprünglich als Fliegerjacke genutzte Kleidungsstück, ist etwas kürzer geschnitten als die meisten Jacken und sitzt schmal in der Taille. Dadurch entsteht eine breitschultrige Silhouette, die jedem Look einen sportlichen Touch verpasst. Style-Tipp: Am coolsten wirkt eine Bomberjacke, wenn du mit ihr einen Stilbruch begehst. Beispiel: Kombiniere dazu ein Hemd und eine schicke Hose mit Bügelfalte.