Slides für Männer Diese Slides sind die perfekten Sommer-Schuhe

Die jahrelang verpönten Badelatschen haben den großen Schritt geschafft: Zum Anzug oder in der Gym-Umkleide – Slides sind diesen Sommer angesagt wie nie. Diese 5 sind unsere Favoriten

Adidas – die Adilette ist die Mutter aller Slides

aboutyou.de / PR Dunkelblaue Adilette von Adidas, 34,90 €

Dass die Adilette mal Synonym für die breite Riemensandale werden würde und den Sprung von der als stillos verschrienen Haus-/Badelatsche zum Kult-Schuh schaffen würde – wer hätte das gedacht? Die Kombi Tennissocken und Adilette waren z.B. in Filmen lange Sinnbild für niedriges Einkommen und primitive Geschmacklosigkeit. Genau aus diesem Grund (und so funktioniert Mode) wurden die Teile von Trendsettern ausgegraben. Was als hässlich und uncool gilt, wird zum neuen Hype erklärt und neu definiert (siehe z.B.: klobige Dad-Sneaker oder Skinny Jeans). Die Kult-Badeschlappe tragen wir heute zu allem – wirklich allem. Wenn du auf sicheren Style-Beinen stehst, sogar zum Anzug.

Ecco – bequemer geht es einfach nicht

Ecco / PR Slide mit Klett-Riemen von Ecco, um 80 €

Mann kann Badelatschen sogar zum Anzug tragen, mit viel Mut. Wenn dir das aber etwas zu waghalsig ist, dann bist du mit der Pantolette von Ecco auf dem richtigen Weg. Der Schuh besteht aus mattem Vollnarbenleder, welches ihm ein sichtbar edles Upgrade verpasst. Mit dem breiten Klettriemen kannst du den Schuh individuell auf deinen Fuß anpassen und dank des anatomisch geformten Veloursleder-Fußbetts den ganzen Tag bequem tragen. Sehr stilvoll sieht der Slide zu leichten, ungefütterten Sommer-Anzügen aus Baumwolle oder Leinen aus. Wenn du es noch etwas entspannter magst, dann style zur knöchellange Leinenhose ein leichtes Strickpolo und du bist fertig für einen Tag im Büro oder die Strandbar.

Schlappe von Zara – Kanye hat es vorgemacht

Zara / PR Khakifarbene Foam-Pantolette von Zara, 17,95 €

Manche halten ihn für ein Genie, andere für verrückt. Bei Kanye West liegt die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen. Was sich aber mit Sicherheit sagen lässt, der Mann weiß, wie man Hypes kreiert. Seit Jahren sorgt er mit seinen Yeezy-Tretern bei Sneaker-Sammlern regelmäßig für einen hohen Puls. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er seine Vision der beliebten Riemen-Schlappe präsentiert. Diese ist aus einem Stück weichem Foam-Material gefertigt – und seit 2019 natürlich immer sofort ausverkauft. Falls du keine Lust auf die astronomischen Resell-Preise hast, ist zum Glück immer Verlass auf Zara. Inspiriert von Wests Design, schickt das spanische Label eine Foam-Pantolette ins Slide-Rennen. Wir stylen diesen futuristischen Schuh ganz im Yeezy-Style, zu Oversized Sweatshorts und Hoodies in erdigen Beige- und Brauntönen.

EKN – der nachhaltige Outdoor-Style-Hybrid

EKN / PR Nachhaltig produzierte Sandale von EKN, 129,90 €

Nachhaltigkeit und cooles Design schließen sich gegenseitig keinesfalls aus. Das beweist das Frankfurter Label EKN diesen Sommer mit ihrer Palm Sandal. Der in Portugal produzierte Sommer-Schuh besteht aus einem einzigen Stück Leder, was ihm ein supercleanes, zeitloses Design verpasst. Verwendet werden aber sehr zeitgemäße Materialien: recycltes, chromfreies Leder, welches pflanzlich gegerbt wird und natürlicher Kork für die Mittelsohle. Ein weiterer Hingucker ist die Vibram-Sohle, welche man eigentlich von robusten Outdoor-Schuhen kennt. Die Kombi von derbem Profil und puristischem Design machen den Schuh zu unserem heimlichen Sommer-Favoriten, den wir zu Cargo-Shorts, aber auch zu weit geschnittenen Bundfaltenhosen kombinieren.

Marc O'Polo – doppelt hält besser

Marc O´Polo / PR Riemen-Slide von Marc O'Polo, 69,95 €

Neben der Adilette ist die klassische Birkenstock-Sandale ein Kult-Schuh, den man nicht großartig erklären muss und den du bedenkenlos weiterhin tragen kannst. Wenn du aber deinem Doppelriemen-Stil diesen Sommer treu bleiben willst, aber mal eine Alternative ausprobieren möchtest, empfehlen wir dir den Veloursleder-Slide von Marc O'Polo. Statt den altbekannten Schnallen kommen hier Klettverschlüsse an den Riemen zum Einsatz. Die puristische Optik macht den Schuh Office-tauglich und wir stylen ihn diese Saison zu Chinos oder zu dunkelblauen Raw-Denim-Jeans. Weißes T-Shirt dazu, fertig ist der Look.

Wir hoffen, wir konnten dir bei der Entscheidung, welche Sommer-Slides zu dir passen, etwas helfen. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: Gepflegte Füße in offenen Schuhe sind natürlich ein Muss, außer du wählst die Trendsetter-Variante und trägst Socken im Slide.