Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Diese Redensart trifft auf kaum etwas so gut zu wie auf Mode. Sobald bestimmte Fashion-Regeln gebrochen werden, entstehen neue Styles und Trends. So passiert bei Sneakern: Ein No-go wurde ein akzeptierter Trend. Sneaker zum Anzug zu tragen, galt jahrelang als stillos und nachlässig. Inzwischen hat sich das sportliche Schuhwerk so etabliert, dass man es wirklich zu allem tragen kann. Du solltest dich aber an ein paar Regeln halten: