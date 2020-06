T-Shirt-Trends 2020 Diese T-Shirts sind diesen Sommer wirklich angesagt

Das T-Shirt ist wohl das Kleidungsstück, von dem jeder am meisten besitzt. Umso wichtiger, dass im Schrank die richtigen liegen. Wir zeigen dir, was diesen Sommer angesagt ist

T -Shirt unter dem Sakko? So geht's

Du trägst im Job ein Sakko oder bist auf einer Veranstaltung eingeladen, bei der das angesagt ist? Allein bei dem Gedanken kriegen die meisten schon Schwitzanfälle, wenn das Thermometer über 20 Grad steigt. Unser Tipp: Probier es mal mit einem T-Shirt unter dem Sakko. Das ist natürlich kein Look, wenn du eine Krawatte tragen musst. Du solltest darauf achten, dass das T-Shirt unifarben, ohne Prints oder große Logos auskommt. Außerdem eignen sich am besten schwarze oder grau(-melierte) Rundhals-T-Shirts, da sie sich farblich am einfachsten unter das Sakko mogeln. Du solltest auf einen V-Neck-Ausschnitt eher verzichten, da das schnell etwas zu sportlich wirkt.

Tie-Dye-T-Shirts sind der Sommer-Hit

Der Batik/Tie-Dye-Trend hat sich schon letzten Sommer angekündigt und entwickelt sich diese Saison zum Mega-Trend. Kaum ein Muster steht so für Spaß, Entspannung und Freiheit wie die farbenfrohen Batik-Muster. Sie werden mit lässigen Streetwear-Pieces kombiniert. Wir tragen dazu am liebsten Jeans-Shorts oder Cargo-Hosen im Workwear-Style. Das Tolle an diesem Trend ist, dass du ihn auch ganz einfach selbst gestalten kannst und alten, aussortierten T-Shirts zu neuem Style verhelfen kannst.

Das perfekte weiße T-Shirt ist nachhaltig

Es gibt das perfekte weiße T-Shirt: Neben Passform und Material solltest du darauf achten, dass dein Lieblingsstück nachhaltig und fair produziert wurde. Marken wie Armedangels, Esprit oder Jan'n June zeigen, dass man coole Klamotten auch nachhaltig produzieren kann. Wenn du dein perfektes T-Shirt gefunden hast, ist das ein Go-To-Piece, das du immer spontan aus dem Schrank holen kannst und das jedem Trend trotzt.

Mit Knallfarben zum Statement-Piece

Letzten Sommer waren es große Logos im Sportswear-Style, die den Ton angegeben haben. Noch haben wir den großen 90er-Hype nicht hinter uns gelassen, aber anstatt auf Mega-Logos setzen wir diesen Sommer auf knallige Farbe. Die lauten Farben der 90er sind diesen Sommer ein T-Shirt-Muss. Allen voran stehen Signalfarben wie Orange und Rot, die wir zu hellblauen Stonewashed-Jeans im Regular Fit oder zu beigefarbenen Chinos stylen. Ein paar coole Sneaker dazu und fertig ist dein cooler Sommer-Look.

Welcher T-Shirt-Trend ist dein Style? Batik, Knallfarbe oder eher puristisch? Wir sind uns sicher, dass du bei unseren Trends und Tipps etwas gefunden hast, was dir gefällt.