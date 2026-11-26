Viele Winterjacken wurden einst fürs Cockpit, für Expeditionen oder den harten Arbeitsalltag entworfen, heute sind sie längst unvergängliche Modeklassiker.

Jetzt zeigen sie sich mit neuen Silhouetten, durchdachten Materialien und einem entspannteren Verständnis von Eleganz. Wir zeigen dir 4 Jackentypen, mit denen du nichts falsch machen kannst.

Aviator: Fliegerjacken mit Bodenhaftung



Im Uhrzeigersinn: Kurze Formen, markante Kragen „B-15 Intermediate“ von Alpha Industries, „Stinmen“ von PME Legend, gefütterter Lederblouson von Camel Active

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Ihre charakteristische Silhouette verdankt die Fliegerjacke einem ganz praktischen Zweck: Sie wurde für den sitzenden Einsatz im Cockpit entworfen: Kurzer Schnitt, weite Ärmel, markanter Kragen. Bündchen hielten Zugluft ab, Taschen machten Ausrüstung griffbereit. Heute liegt ihr modischer Reiz im Wechsel der Oberflächen: Glattes Nylon trifft auf flauschigen Kunstpelz, weiches Leder auf dichtes Wollfutter. Hier sind 3 aktuelle Vertreter:

Alpha Industries bleibt mit der "B-15 Intermediate" nah am historischen Vorbild. Die locker geschnittene Jacke aus schwarzem Flight Nylon wird durch Rippbündchen eingefasst, der Kragen lässt sich abnehmen. Wie zweckgebunden solche Entwürfe ursprünglich waren, zeigt ein Detail der historischen B-15: Laschen dienten dazu, Sauerstoffmasken und Kopfhörerkabel zu befestigen.

Camel Active übersetzt den Look in einen braunen Blouson aus Schafsleder mit Teddyfutter. Hemdkragen, Pattentaschen und ein verstellbarer Saum halten die Form betont schlicht.

PME Legend bringt mit der "Stinmen" ein aufwändigeres Modell: Die limitierte, von Hand nummerierte Jacke ist von einer MA-2 inspiriert und kombiniert khakifarbenes Schafsleder mit Wollfutter. Helle Lederbadges und verstärkte Nähte betonen ihre Herkunft.

Übrigens: Zur kurzen, voluminösen Jacke darf auch die Hose etwas weiter ausfallen. Denim führt den robusten Charakter fort, eine Bundfaltenhose setzt einen eleganteren Akzent.

Entspannte Eleganz: Mäntel mit Spielraum

Von links nach rechts: Mehr Weite, markante Webstrukturen Fischgrat-Zweireiher von Bugatti, Glencheck-Mantel von Dressler und „Argo“ von Duno.​



Mehr Raum, weniger steif: Klassische Wollmäntel sitzen wieder legerer. Die Schulter darf tiefer liegen, der Mantel locker fallen. Breite Revers, Fischgrat und Glencheck bleiben der der traditionellen Herrenschneiderei treu, wirken in den entspannten Proportionen aber auch zu Jeans selbstverständlich. Hier sind 3 neue Modelle:

Bugatti stellt die Webstruktur in den Mittelpunkt: Der beigefarbene Fischgrat-Zweireiher mit breitem Revers zeigt aus der Nähe sein charakteristisches Zickzackmuster, aus der Distanz wirkt der Stoff beinahe meliert.

Dressler interpretiert den großzügigen Schnitt mit einem Zweireiher aus reiner Schurwolle. Das braune Glencheck-Muster bringt eine dezente Lebendigkeit ins Spiel.

Duno präsentiert sein Modell "Argo" noch lässiger. Überschnittene Schultern und ein weicher Stoff aus Wolle mit zehn Prozent Kaschmir. Auf Futter wird verzichtet, die präzise verarbeiteten Kanten bleiben auch innen sichtbar. Dadurch wirkt der Mantel trotz seines Volumens leicht.

Vielleicht liegt darin der Reiz der neuen Weite: Der klassische Wollmantel verliert etwas von seiner Strenge, ohne seine Eleganz einzubüßen. Ob über grobem Strick und Jeans oder zum Anzug – er passt sich dem Anlass an, nicht umgekehrt.

Puffer: Daunenjacken mit Volumen und Farbe

Im Uhrzeigersinn: Großes Volumen, gedeckte Naturtöne: „Aurue“ von Levi’s, „Expedition Down Lite Color Blocked“ von Fjällräven, Daunen-Kurzmantel „Jones“ von BOGNER und „Lys Down Anorak“ von Ten c.​​



Kaum ein Kleidungsstück hat den Weg von der reinen Funktionskleidung zum Modeklassiker so erfolgreich zurückgelegt wie die Daunenjacke. Einst für Expeditionen in eisiger Kälte entwickelt, ist sie heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die rein praktischen Merkmale – Volumen, Steppung und schützende Hülle – sind Teil der modischen Identität.

Levi's interpretiert den Klassiker mit der "Aurue" neu: kurz geschnitten, locker und mit betont voluminöser Silhouette.

Fjällräven zeigt, wie viel Geschichte in einer solchen Jacke stecken kann. Nach einer bitterkalten Nacht im nordschwedischen Abisko beschloss Gründer Åke Nordin, eine Jacke zu entwickeln, in der er nicht mehr frieren müsste. 1974 entstand die erste "Expedition Down Jacket" mit zwei isolierenden Daunenschichten. Die aktuelle "Expedition Down Lite Color Blocked" führt diese Tradition in leichterer Form fort. Großzügige Kapuze und hochwertige Daunenfüllung sorgen für Wärme, kontrastierende Farbflächen für Streetwear-Appeal.

BOGNER macht daraus sportives Understatement: Der olivgrüne Daunen-Kurzmantel "Jones" verbindet eine klare, etwas längere Silhouette mit wasserabweisendem Nylon, abnehmbarer Kapuze und dezenter Steppung.

Ten c, das italienische Label, verbindet beim "Lys Down Anorak" militärisch inspirierte Funktionalität mit aufwändiger Stoffentwicklung. Das daunengefüllte Micro-Ripstop-Gewebe wird erst nach der Konfektion gefärbt und erhält dadurch seinen charakteristischen Farbton. Das Ergebnis ist eine besonders reduzierte Interpretation der Puffer-Jacke.

Zu Denim und Boots bleiben die voluminösen Jacken ihren sportlichen Wurzeln treu. Mit einer weiten Wollhose bekommen sie eine überraschend elegante Note.

Workwear: Bekannte Formen, feine Unterschiede



Im Uhrzeigersinn: Robuste Stoffe, feine Unterschiede Wachsjacke „Beaufort“ von Barbour x A.P.C., „Tenny Canvas“ von Sebago und Denim Jacket von Herno.

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Aufgesetzte Taschen, feste Baumwollstoffe, großzügige Schnitte: Die klassischen Arbeitsjacken wurden einst für praktische Zwecke entworfen, heute gehören sie zum festen Repertoire der Herrenmode. Ihre vertrauten Formen bleiben, doch Materialien und Details verändern diesen Winter den Charakter. Dunkler Denim, gewachste Baumwolle und wärmende Futter verleihen den robusten Klassikern eine neue Raffinesse.

Barbour und A.P.C. zeigen bei ihrer Zusammenarbeit die Veränderung in einem vertrauten Detail: Der klassische Cordkragen der "Beaufort" wird durch einen kontrastierenden Wollkragen ersetzt. Gewachste Baumwolle und die charakteristischen Blasebalgtaschen bleiben, eine aufgesetzte Brusttasche und Falten auf der Vorderseite verändern die Aufteilung.

Sebago verleiht der "Tenny Canvas" dagegen einen Hauch amerikanischen College-Stils. Der feste, braune Baumwollstoff trifft auf einen breiten Cordkragen und ein kariertes Futter mit Wollanteil. Rückenriegel und Falten sorgen für eine gepflegte Silhouette, die eher an den Campus als an die Werkbank erinnert.

Herno wiederum übersetzt die Arbeitsjacke in dunkelblauen Baumwolldenim. Ein hoher Kragen, aufgesetzte Taschen und eine schlichte Knopfleiste geben dem gefütterten Modell eine klare, beinahe strenge Form.