Der Winter bringt Bewegung in die Schuhgarderobe. Bergsteiger-Boots dürfen jetzt mit eleganten Wollhosen kombiniert werden, klassische Mokassins bekommen kräftige Sohlen, Sneaker ein technisches Outdoor-Update. Was früher nicht immer zusammengehörte, macht jetzt den Reiz aus.

Gipfelstürmer: Bergsteiger-Details erobern die Stadt

Im Uhrzeigersinn, von oben links: Alpine Formen, neue Proportionen „M127“ von NN.07 x Fracap, „Daystorm Nomad GTX“ von Sorel, „Atlas“ von Veja und „Mason“ von G.H.Bass.

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Metallösen, dicke Schnürsenkel, griffige Sohlen: Die Lederschuhe dieses Winters sehen nach Hüttenwanderung aus und passen deshalb so gut zur weiten Wollhose. Ihr Reiz liegt im Kontrast: kerniger Schuh, dazu eine verwaschene Jeans oder eben Wolle. Die Funktionsjacke darf zuhause bleiben. Wie viel Berg im Schuh steckt, fällt unterschiedlich aus.

NN.07 und Fracap bleiben mit ihrem dunkelbraunen Lederboot und Vibram-Sohle nah am klassischen Vorbild.

Sorel übersetzt den Look beim flachen "Daystorm Nomad GTX" in einen wetterfesten Alltagsschuh mit Gore-Tex.

Veja setzt beim "Atlas" auf geöltes Leder und grüne Schnürsenkel, die dem Retro-Look etwas Sportliches geben. Wer es dezenter mag, wechselt auf das mitgelieferte braune Paar.

G.H.Bass liefert mit dem schwarzen "Mason" samt silbernen Schnürhaken die eleganteste Variante. Seine Vorlage stammt übrigens aus dem eigenen Archiv: Skischuhe. Damals fuhr man tatsächlich noch in Leder den Berg hinunter.

Workboots: Robuste Klassiker mit Charakter

Im UZS, von oben links: Kräftiges Leder und markante Nähte „Wingmark“ von PME Legend, „Kadmiel – Grand Creek“ von Skechers x John Deere und „Carter“ von Sebago.

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Workwear-Boots dürfen aussehen, als hätten sie schon etwas erlebt: Kräftige Sohlen, hohe Schäfte und robustes Leder gewinnen mit jeder Tragefalte an Charakter. Dabei stammt nicht jedes Detail von der Baustelle. Zu den Vorbildern heutiger Workboots gehören auch amerikanische Jagdstiefel, deren Kreppgummisohlen einst für einen möglichst leisen Schritt im Wald gedacht waren.

Skechers zeigt in seiner Kooperation mit John Deere, wie nah sich Mode und Arbeitswelt kommen können. Der Landmaschinenhersteller ist sonst für Traktoren bekannt, hier steht sein Name auf kantigen honigfarbenen Lederboots mit gepolstertem Schaftrand und heller Sohle.

PME Legend arbeitet beim "Wingmark" mit unterschiedlichen Texturen: Glattlederpartien treffen auf mattes Velours und geben den Brauntönen mehr Tiefe.

Sebago bringt beim dunkelbraunen "Carter" seine Mokassin-Ästhetik ins Spiel: mit markanter Naht über der Zehenpartie und kräftiger Gummisohle. Das geölte Leder zeigt schon ab Werk feine Farbnuancen, den Rest übernimmt das Tragen.

Tech-Sneaker: Funktion trifft auf neue Texturen





Technische Sohlen, aufwendige Schnürungen und Obermaterialien mit überraschender Struktur: Die neuen Sneaker verbinden klassische Schuhdetails mit der Konstruktion von Sportschuhen.

Adidas arbeitet dafür mit Arte Antwerp zusammen, dem belgischen Label, das Streetwear mit Einflüssen aus Kunst und Grafik verbindet. Ihr gemeinsamer "GSG9" bleibt ganz in Schwarz: Asymmetrische Schnürung, Metallschlaufen und ein doppelt ausgeführter Schmutzschutz geben dem Lederschuh seine technische Kontur.

New Balance setzt beim "1890A" einen anderen Akzent: Leder in Krokooptik und eine eingefasste Vorderpartie erinnern an klassische Herrenschuhe, darunter sitzt eine voluminöse Sohle mit ABZORB-Dämpfung.

Salomon macht die Herkunft seines Schuhs aus dem Trailrunning sichtbar. Der "XT-Whisper" mit silbernen Overlays und Schnellschnürung bekommt in dieser Saison erstmals eine Gore-Tex-Membran.

Nike und Carhartt WIP wiederum knüpfen 8 Jahre nach ihrer ersten Zusammenarbeit an die gemeinsamen funktionalen Wurzeln an. Ihr "Air Max Goadome Low WIP" verbindet olivgrünen Canvas mit Leder und Velours, sichtbarer Air-Max-Dämpfung und einem metallischen Swoosh.

Mit Wollhose und Mantel sehen diese Sneaker-Modelle weniger nach Sport aus, der Rest gleich etwas lässiger.

Klassiker mit Kante: Mokassins und Bootsschuhe bekommen Profil



Bootsschuhe und Mokassin-Silhouetten bringen reichlich Geschichte mit: maritime Details hier, traditionelle Nahtbilder dort. Jetzt bekommen die vertrauten Formen einen kräftigen Unterbau.

Barbour zieht die Silhouette beim "Harle" bis über den Knöchel. Dunkelbraunes Leder trifft auf seitliche Cord-Einsätze – ein Material, das man bei der britischen Marke sonst vom Kragen der Wachsjacke kennt. Lederschnürsenkel und eine robuste Profilsohle ergänzen den Look.

Jacquemus und Timberland setzen dagegen auf den Kontrast zwischen Bootsschuh und luxuriöser Oberfläche: Die Kroko-Prägung gibt dem handgenähten Klassiker eine neue Eleganz, die grobe Sohle hält ihn angenehm auf Abstand zum feinen Lederschuh.

Floris van Bommel zeigt beim schwarzen "Boat Shoe 02.08", wie viel Handwerk hinter der lässigen Form steckt. Das Modell gehört seit Jahrzehnten unverändert zur Kollektion. Bei seiner Mokassin-Machart verläuft das Leder unter dem Fuß durch, die Vorderpartie wird von Hand vernäht.

Diemme und Clarks nehmen diese Verarbeitung ernst: Ihr gemeinsamer "Wallabee" bekommt eine handgenähte Vordernaht und leicht haariges Veloursleder aus der englischen Gerberei Charles F. Stead. Darunter sitzt Diemmes eigene "Desert"-Sohle.

Mit Cord, schwerem Denim und grobem Strick bekommen Bootsschuhe und Mokassins einen Platz in der Wintergarderobe. Wollsocken gehören dabei selbstverständlich dazu.

Kernige Stiefeletten: zwischen elegant und Motorbike

Im UZS, von oben links: Schlichte Schäfte, markante Konturen „De Rotser“ von Floris van Bommel, Chelsea-Boot von Camel Active, Veloursleder-Stiefelette von Acne Studios und „Paul Newman Roper Boot“ von Vogel,​



Paul Newman hat vorgemacht, wie lässig schlichte Lederstiefel aussehen können. Der Schauspieler und passionierte Rennfahrer trug jahrzehntelang eigens für ihn angefertigte Roper-Boots der New Yorker Traditionsschuhmacherei Vogel.

Vogel hat seit diesem Jahr den Klassiker als Neuauflage im Programm: handgefertigt, nummeriert und mit 2500 Dollar allerdings alles andere als ein Schnäppchen. Zum Glück funktioniert der Look auch günstiger.

Floris van Bommel setzt beim "De Rotser" auf eine kräftige, gerundete Vorderpartie und eine gummifarbene Profilsohle. Das sandfarbene Veloursleder stammt aus einer toskanischen Gerberei und ist leicht geölt.

Camel Active bleibt mit schwarzem Nappaleder und elastischen Schafteinsätzen beim klassischen Chelsea-Boot.

Acne Studios gibt seiner Stiefelette mit graubraunem Velours, kantiger Spitze und seitlichem Reißverschluss eine schärfere Kontur.

Entscheidend bei Stiefeletten ist der Übergang von Hose zu Schuh: Gerade oder leicht ausgestellte Hosen fallen über den Schaft und lassen die Spitze sichtbar. Zu Jeans wirken die Boots selbstverständlich, einer Anzughose nehmen sie die Strenge.