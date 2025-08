Laufende Erfolgsgeschichten: Wie du durchs Joggen abnehmen kannst

Du hast für deinen ersten Halbmarathon hart trainiert und bist stolz, dass du beim Laufen eine gute Figur machst. Doch statt durchzustarten, hängen dich Läufer und Läuferinnen ab, die deutlich mehr Kilos auf den Hüften tragen. Der ein oder andere Bierbauch ist auch dabei? Merkwürdig – wie kann das sein? Macht Laufen nicht schlank? Und wieso scheinen Menschen mit mehr Körpergewicht so viel schneller zu sein? Ab wann nimmst du beim Laufen ab? Fragen über Fragen.

Wir haben uns an die Fersen von schlanken, muskulösen und übergewichtigen Athleten geheftet und können dir schon so viel vorab verraten: Wenn du regelmäßig joggen gehst, wird sich nicht nur deine Figur, sondern auch deine Laune verbessern.

Die Frage "Hilft Joggen beim Abnehmen?" beantworten Sportmediziner und Personaltrainer gerne mit einem "Ja, aber…". Denn wenn du mit Joggen langfristig abnehmen möchtest, musst du es mehrmals pro Woche über längere Zeiträume und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten tun. Es bedarf ein hohes Maß an Disziplin. Oft musst du deinen inneren Schweinehund überwinden. Doch der Reihe nach:

Laufen ist jederzeit möglich, es ist preiswert und unkompliziert. Du benötigst lediglich ein paar gute Laufschuhe und schon kannst du loslegen. Du kannst es bei Wind und Wetter tun. Selbst im Winter ist Joggen empfehlenswert. Es ist gut für dein Herz-Kreislauf-System, unterstützt deine Abwehrkräfte, fördert die Ausdauer, verbessert deine Fitness und Leistungsfähigkeit sowie deine mentale Gesundheit. Ganz nebenbei purzeln auch noch die Pfunde. Je nach Geschwindigkeit verbrennst du beim Joggen in einer Stunde etwa 400 bis 800 Kalorien. Bei so vielen Pluspunkten gibt es keinen Grund, es nicht zu tun!

Beim Joggen wird fettfreie Muskelmasse aufgebaut und dein Stoffwechsel angeregt. Besonders Laufanfänger, die sonst viel im Sitzen arbeiten, spüren nach den ersten Schritten, dass Fettstoffwechsel und Verdauungssystem angeregt werden. Bereits nach wenigen Wochen regelmäßigen Lauftrainings sollten deine Beinmuskeln sichtbarer werden. Doch nach einiger Zeit gewöhnt sich dein Körper an die zusätzlichen Belastungen – es kommt zum Gewohnheitseffekt.

Abnehmen mit Joggen: die besten Tipps

Wenn du mit einem Lauftraining abnehmen möchtest, solltest du mehrmals pro Woche joggen gehen und dein Tempo langsam steigern – also schneller oder weitere Strecken laufen. So bleibt dein Stoffwechsel auf Touren und dein Grundumsatz an Energie steigt.