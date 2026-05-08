9 Beinübungen für Fußballer

Starke Beine sind im Fußball entscheidend – für Sprints, Zweikämpfe und explosive Richtungswechsel. Doch das normale Mannschaftstraining reicht oft nicht aus, um dein volles Potenzial auszuschöpfen.

Wer wirklich schneller, kräftiger und stabiler werden will, sollte gezielt nachtrainieren. Genau hier setzt ein strukturierter Leg Day an, wie ihn auch Profis nutzen.

Warum ein extra Beintraining für Fußballer sinnvoll ist Ein gezieltes Beintraining verbessert nicht nur deine Kraft, sondern auch deine Schnelligkeit und Verletzungsprävention. Entscheidend ist dabei die Kombination aus Maximalkraft und Explosivität. Genau dieser Mix sorgt dafür, dass du auf dem Platz schneller reagierst, höher springst und stabiler in Zweikämpfen bist.

Ex-Profi und Trainer Lars Schlichting bringt es auf den Punkt: Wer gezielt beide Bereiche trainiert, macht schneller Fortschritte und steigert seine Leistung nachhaltig.

So funktioniert dein Bein-Workout richtig Damit das Training wirklich wirkt, kommt es nicht nur auf die Übungen an, sondern auch auf die richtige Umsetzung. Entscheidend ist, dass du jede Übung kontrolliert ausführst und die Intensität an dein Level anpasst. Ziel ist es, deine Muskeln gezielt zu fordern, ohne die Technik zu vernachlässigen.

Quick-Check fürs Training• Wiederholungen wie vorgegeben ausführen

• 60 Sekunden Pause zwischen den Sätzen

• Gewicht so wählen, dass die letzten Wiederholungen fordern

• Alternativ: Wasserflaschen oder Rucksack als Ersatz nutzen

Die besten Beinübungen für Fußballer Ein effektives Beintraining für Fußballer kombiniert Kraft, Explosivität und Stabilität – genau die Fähigkeiten, die du auf dem Platz brauchst. Die folgenden Übungen zielen gezielt auf diese Bereiche ab und helfen dir dabei, schneller zu sprinten, kraftvoller zu schießen und verletzungsfrei zu bleiben.

1. Side Steps mit Powerband 3 Sätze, je 15 bis 20 Wiederholungen

Ein Powerband oberhalb der Knie positionieren, die Füße schulterbreit auseinander. Die Beine leicht anwinkeln und die Hände vor dem Bauch verschränken. Gegen den Widerstand zwei seitliche Schritte nach rechts ausführen, ehe es im Anschluss zwei seitliche Schritte nach links geht – das ist eine Wiederholung.

2. Explosive Sprünge 3 Sätze, je 15 bis 20 Wiederholungen

Aus einer aufgerichteten Körperhaltung das Gesäß nach hinten schieben und die Knie beugen, bis die Oberschenkel waagerecht sind. Hände vor der Brust. Maximal explosiv nach oben abdrücken und die Beine so dynamisch anziehen, dass die Knie am höchsten Punkt die Handflächen berühren. Sanft landen und wiederholen.

3. Wechselsprünge 3 Sätze, je 15 bis 20 Wiederholungen

Schulterbreit aufstellen und mit dem rechten Fuß einen Ausfallschritt nach vorn machen, die Arme gegengleich mitnehmen. Kräftig nach oben abdrücken und in der Luft Arm- und Beinstellung so wechseln, dass man in umgekehrter Position landet. Wechselseitig fortfahren.

4. Hüftheben 3 Sätze, je 15 bis 20 Wiederholungen

Die Schultern und den oberen Rücken auf einer Hantelbank ablegen. Die Füße fest auf dem Boden. In der Senke des Beckens eine Langhantelstange platzieren und fest umgreifen. Aus der Kraft des Rumpfes das Becken nach oben drücken, bis der Oberkörper und das Gesäß eine gerade Linie bilden. Die Spannung kurz halten, dann zurück in die Startposition absenken.

5. Kreuzheben 4 bis 5 Sätze, je 4 bis 6 Wiederholungen

Mit gestreckten Beinen etwa hüftbreit aufstellen. Eine Langhantelstange im Obergriff vor den Oberschenkeln halten. Den Oberkörper kontrolliert nach vorn beugen und die Stange eng am Bein so weit wie möglich nach unten führen. Wichtig: Rücken gerade. Langsam aufrichten.

6. Split Squats mit Langhantel 4 bis 5 Sätze, je 4 bis 6 Wiederholungen

Weite Ausfallschrittstellung einnehmen und eine Langhantelstange zwischen den Beinen halten. Das hintere Knie zum Boden absenken, der Oberkörper bleibt aufrecht. Nach einem Satz die Seiten wechseln.

7. Langhantel-Kniebeuge 4 bis 5 Sätze, je 4 bis 6 Wiederholungen

Aufrecht und etwa schulterbreit aufstellen. Eine beladene Langhantelstange mit Gewichtsscheiben im Obergriff am oberen Rücken (nicht im Nacken) halten. Aus dieser Position die Hüfte nach hinten schieben und zeitgleich die Knie beugen. Den unteren Rücken dabei gerade halten und den Körper so tief wie möglich senken, kurz halten und wieder hochdrücken.

8. Bulgarian Split Squats 6 Sätze, je 15 bis 20 Wiederholungen

Ausfallschrittstellung einnehmen und den hinteren Fuß mit dem Spann auf der Hantelbank ablegen. Die Hände befinden sich neben oder vor dem Körper, der Blick ist nach vorn gerichtet. Den Körper langsam und kontrolliert so tief wie möglich senken. Das hintere Knie bewegt sich dabei in Richtung Boden. Wichtig: Der Oberkörper bleibt stets aufrecht und der untere Rücken gerade. Zurück in die Startposition nach oben drücken und wiederholen. Nach jedem Satz die Seite wechseln.

9. Dynamische Step-Ups 6 Sätze, je 15 bis 20 Wiederholungen

Frontal vor eine Box oder Hantelbank stellen und den linken Fuß komplett darauf abstellen. Das rechte Bein ist gestreckt, der rechte Arm ist angewinkelt. Explosiv mit rechts abdrücken und das Knie zur Brust ziehen, der linke Arm schwingt dynamisch mit. Zurück zum Start, im nächsten Satz Beinwechsel.

Wie oft solltest du das Beintraining machen? Ein zusätzlicher Leg Day pro Woche reicht für die meisten Fußballer völlig aus. Idealerweise trainierst du am Anfang der Woche, wenn dein Körper noch frisch ist. So kannst du maximale Leistung abrufen und dich bis zum nächsten Spiel optimal regenerieren.

Wichtig ist dabei die richtige Abstimmung mit deinem restlichen Trainingsplan: Nach intensiven Spielen oder Einheiten solltest du deinem Körper mindestens 48 Stunden Erholung geben, bevor du wieder schwer trainierst. In Phasen ohne Spiel (z. B. Off-Season) kannst du das Beintraining auch auf zwei Einheiten pro Woche erhöhen – dann solltest du jedoch zwischen Kraft- und Explosivtraining unterscheiden.

Achte außerdem auf dein Körpergefühl: Muskelkater ist normal, anhaltende Erschöpfung oder Schmerzen sind jedoch ein Zeichen, dass du dein Trainingsvolumen reduzieren solltest. Qualität geht immer vor Quantität – besonders bei intensiven Beinübungen.

FAQ: Häufige Fragen zum Beintraining Reicht das Mannschaftstraining für starke Beine aus? Nicht ganz. Es verbessert Ausdauer und Technik, aber gezieltes Krafttraining bringt zusätzliche Leistungssteigerung. Wie schnell sehe ich Fortschritte? Mit regelmäßigem Training meist nach 4–6 Wochen. Brauche ich Gewichte für das Training? Nein. Viele Übungen funktionieren auch mit dem eigenen Körpergewicht. Ist Beintraining auch für Anfänger geeignet? Ja – wichtig ist, die Intensität an dein Level anzupassen.