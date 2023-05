Verbessern Omega-3-Fettsäuren die Fruchtbarkeit?

Ein Drittel der Männer nahm Nahrungsergänzungsmittel ein. Von ihnen berichteten 98, das entspricht 5,8 %, von der Einnahme von Omega-3-Supplementen in den letzten drei Monaten. Davon haben 53 Männer die Supplemente an 60 oder mehr Tagen eingenommen. 13 % schluckten dagegen Vitaminpräparate. Wichtig ist zu betonen, dass diejenigen, welche die Supplemente einnahmen, generell einen gesünderen Lebensstil aufwiesen als diejenigen Männer, die keine Nahrungsergänzungsmittel einnahmen.

Zwischen der Spermaqualität und der Einnahme von Vitamin C-, Vitamin D- oder Multivitaminpräparaten anstelle oder zusammen mit den Fischölkapseln zeigte sich kein Zusammenhang. Die Männer hatten also nicht bloß deshalb eine bessere Spermaqualität, weil sie generell gesünder lebten, schlossen die Forschenden. Sie betonen jedoch, dass weitere Studien notwendig sind, um zu klären, ob eine erhöhte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren tatsächlich die Qualität der Samenflüssigkeit verbessern kann.

