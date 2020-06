Die beiden biologisch aktivsten Omega-3-Fette sind EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure). Man findet sie natürlicherweise lediglich in Fisch. Darüber hinaus gibt es Nahrungsergänzungsmittel, wie Fischölkapseln und künstlich angereicherte Lebensmittel. Alpha-Linolensäure (ALA) hingegen kommt lediglich in Pflanzenölen, wie Leinöl oder Rapsöl, vor. Dein Körper kann aus der Vorstufe ALA selbst EPA und DHA herstellen.

Wer am Mittelmeer Urlaub macht, sollte unbedingt eine frisch gegrillte Dorade probieren. Die Goldbrasse - wie sie auch genannt wird - gehört nämlich vor allem dort zu einer der beliebtesten Fischsorten. Um Dorade zu essen, musst du aber nicht erst auf den nächsten Urlaub am Meer warten. Gegrillt, in der Pfanne oder im Ofen lässt sie sich auch zu Hause lecker zubereiten. Einfach im Fischladen oder an der Fischtheke nach frischen Exemplaren Ausschau halten.

Makrele schmeckt am besten, wenn sie geräuchert ist, da sich dann das würzige Aroma optimal entfaltet. Außerdem ist das Fleisch schön saftig, was sie vor allem den vielen gesunden Fetten zu verdanken hat, die sie enthält.

Kein anderer Fisch ist so beliebt wie Lachs. Und kaum ein anderer lässt sich so vielfältig zubereiten und kombinieren. Das rosafarbene Fleisch ist super zart und schön aromatisch. Lachs lässt sich braten, backen, garen, räuchern oder roh als Sushi essen.

Sardinen und Sardellen sind zwar verwandt und sehen sich ziemlich ähnlich, sind aber zwei eigenständige Fischarten. Die kleinen Sardellen – auch als Anchovis bekannt – gehören zu den Fischen mit dem höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Sie sind sogar so klein, dass du die Gräten und den Kopf einfach mitessen kannst.

Fisch perfekt grillen – so geht's

Meistens bekommt man Sardellen in Öl oder Salz eingelegt in der Dose. Da sie so einen sehr intensiven salzigen Geschmack annehmen, werden sie gerne zum Würzen verwendet, zum Beispiel in einem Pesto, als Dip, zu Pasta oder auf der Pizza. Pur schmecken Anchovis gegrillt oder ganz klassisch frittiert. Dann steigt aber auch der Fettgehalt – leider nur an ungesunden Transfetten, die beim Frittieren entstehen.