In diesem Artikel: Kajak, Joggen, Fechten, Krafttraining: So aktiv ist der Lifestyle von Tom Cruise

Auf diese Ernährung schwört Tom Cruise

Lass dich von Niederlagen nicht unterkriegen!

Erst kürzlich feierte er seinen 61. Geburtstag: Tom Cruise ist aktuell als Action-Held in "Mission: Impossible 7" wieder im Kino zu sehen. Auch nach gut 40 Jahren Filmgeschäft und Blockbustern wie "Top Gun", "Rain Man" und der "Mission: Impossible"-Reihe ist Tom Cruise von den Leinwänden nicht mehr wegzudenken. Aber wie hat er es geschafft, für so lange Zeit so gut zu performen und wie kann er auch heute noch so fit und jung aussehen? Ist es sein Mindset, sein Training, oder vielleicht doch seine Ernährung? Was das Geheimnis seiner ewigen Jugend ist, verriet er unseren britischen Men's-Health-Kollegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Kajak, Joggen, Fechten, Krafttraining: So aktiv ist der Lifestyle von Tom Cruise Dass der Alterungsprozess zum Leben dazugehört und Altern auch attraktiv sein kann, steht außer Frage. Dennoch wünschen sich viele, so lang wie möglich jung und fit auszusehen. Tom Cruise scheint dies perfekt zu gelingen: In seinen Action-Filmen sieht man ihn Hochhäuser hinaufklettern oder aus Flugzeugen springen. Und seine Zuschauer sind beeindruckt, welche Energie er dabei ausstrahlt. Wie man sich bewegt, ist in der Tat viel wichtiger für ein junges und vitales Auftreten, als wie viel Muskelmasse man besitzt. Im Men’s Health-Interview verrät Cruise: "Seekajak fahren, Höhlenwandern ... Fechten, Laufband, Gewichte ... Klettern, Wandern ... Ich jogge ... Ich mache so viele verschiedene Aktivitäten". Um den gesamten Körper fit zu halten, ist es besonders hilfreich, möglichst viel Abwechslung im Trainingsplan zu haben.

Du willst auch so fit werden wie Tom Cruise? Dann lad dir unseren erprobten Trainingsplan für Männer ab 50 herunter:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Muskelaufbau für Männer ab 50 Mit 25% Ernährungscoaching-Rabatt-Gutschein

Trainingsplan

Kurzhanteln, Trainingsbank, Miniband & Widerstandband nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

27 Übungen in Bild und Video mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Insbesondere Kraftsport ist wichtig, um dem Verlust an Muskelmasse im Alter entgegenzuwirken. Indem Tom Cruise zwischen Ausdauertraining und Kraftsport wechselt, sowie Sportarten wie Fechten und Klettern in sein Training integriert, bleiben dem Körper Flexibilität und Balance erhalten – zwei Dinge, an denen man das Altern normalerweise schnell erkennt.

Auf diese Ernährung schwört Tom Cruise Es ist bereits bekannt, dass Tom Cruise täglich nur 1200 kcal zu sich nehmen soll, was nach einer erstaunlich geringen Menge klingt für einen Action-Helden mit einem so aktiven Lifestyle. Bei der Auswahl der Lebensmittel setzt er auf Gegrilltes und versucht, weitestgehend auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ist Low Carb also die Geheimwaffe gegen das Altern? Fest steht, dass der Verzehr von Kohlenhydraten bewirkt, dass der Körper Insulin ausschüttet, welches wiederum den Alterungsprozess beschleunigen kann. Es ist also tatsächlich sinnvoll, lieber langkettige oder auch komplexe Kohlenhydrate zu essen. Diese gelangen langsamer ins Blut, wodurch der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt und Insulin weniger explosiv ausgeschüttet wird. Beispiele für solche komplexen Kohlenhydrat--Quellen wären etwa Hülsenfrüchte oder Vollkornprodukte. Erfahre mehr über hochwertige Kohlenhydrate in unserem Artikel.

Auch der Verzehr von gegrillten Speisen hat seine Vorteile: Durch die Zubereitung bei niedrigeren Temperaturen bleiben entzündungshemmende Nährstoffe wie Flavonoide (welche in vielen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind) und Isoflavone (aus Soja) enthalten, welche chronischen Gewebeentzündungen den Kampf ansagen. Da auch diese den Alterungsprozess beschleunigen, solltest du dieser Nährstoff-schonenden Ernährung unbedingt mal eine Chance geben.

Du möchtest Low Carb eine Chance geben? Unser Low-Carb-Ernährungsplan unterstützt dich bei der Umsetzung einer gesunden Ernährung.

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Low-Carb-Ernährungsplan in 8 Wochen Low-Carb-Ernährungsplan

Theorie-Teil mit Infos rund um die Low-Carb-Ernährung

37 leckere Rezeptideen

inklusive Nährwertangaben

auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Dein digitaler Ernährungscoach Erreiche dein Ernährungsziel jetzt noch effektiver 100% individualisiert auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit

auf Kalorien, Sport, Allergien, Ernährungsweise, Kochzeit Volle Vielfalt dank 10.000+ Rezepte

dank 10.000+ Rezepte Erhalte deine Essvorlieben Kein Hungern, kein Verzicht

Kein Hungern, kein Verzicht 100% alltagstauglich dank smarter Zeitsparfunktionen ab 9,99 € im Monat Jetzt starten

Lass dich von Niederlagen nicht unterkriegen! Um sportliche, berufliche, oder Ernährungs-Ziele zu erreichen, ist Mindset-Arbeit wichtig. Tom Cruise: "Ich werte es nicht ab, wenn ich etwas nicht tun kann. Ich sage: 'Das ist interessant' und gehe damit um. Daraus schöpfe ich meine Energie." Der Schauspieler lässt sich von Niederlagen nicht unterkriegen, sondern ganz im Gegenteil: Er nutzt sie, um daraus zu lernen und die dahinterstehenden Gründe zu erforschen. Schließlich kann man an allem arbeiten.