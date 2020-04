Selbstbefriedigung 5 neue Masturbations-Techniken für Männer

Masturbation ist die einfachste Art, zum Orgasmus zu kommen - gerade jetzt in Zeiten von sozialer Distanz und Kontaktsperren. Allerdings haben viele Männer in der Jugend gelernt, vor allem schnell und lautlos zu onanieren, damit sie dabei nicht erwischt werden. Diese auf Effektivität getrimmten Techniken halten sich häufig bis ins Erwachsenenalter. Dabei geht es den meisten um eine schnelle Druckentladung und nicht um einen Knaller-Höhepunkt. Schade eigentlich, denn der Genuss bleibt dabei auf der Strecke. Wäre es nicht schöner, beides miteinander zu verbinden?

Der ultimative Ratgeber für Masturbation

S.Dashkevych / Shutterstock.com Du hast zwei Hände: Beim Onanieren wirkt ein Stellungswechsel Wunder

1. Masturbier-Trick: Wechsele die Hände

Bist du beim Onanieren Links- oder Rechtshänder? Sicher hast du schon einmal versucht, deine nicht-dominante Hand zu verwenden. Vielleicht hast du sogar schon die "Fremde-Hand-Technik" ausprobiert. Demnach soll sich eine eingeschlafene Hand beim Masturbieren so anfühlen, als würden fremde Finger den Handjob erledigen. Bevor du dich auf deine Hand setzt oder gar auf andere Weise das Blut abschnürst, hätten wir einen Vorschlag für eine kreativere und weitaus angenehmere Technik, um dieses Gefühl zu erzeugen.

Drehe deine nicht-dominante Hand einfach mal andersherum, so, als gehöre sie zu einer Person, die vor dir steht (Der Zeigefinger ist oben am Schaft). Oder drücke den Penis mit einer Hand gegen deinen Bauch, während 2 bis 3 Finger schnell am Schaft auf- und abgleiten. Wie beim Sex wirkt auch bei der Masturbation ein Stellungswechsel wahre Wunder.

Der ultimative Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 7,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

ArtOfPhotos / Shutterstock.com Du masturbierst wie vor 10 Jahren? Das geht definitiv besser

2. Besser onanieren, indem du den Sch(l)uss hinaus zögerst

Die schnelle Nummer eignet sich zur Entspannung an Tagen, an denen nicht viel Zeit für die schönste Sache der Welt bleibt. In Situationen, in denen du etwas mehr Spielraum hast, lohnt es sich bei der Selbstbefriedigung, mit der Start-Stopp-Methode zu experimentieren. Sie verspricht eine intensivere und nachhaltigere Befriedigung.

Bearbeite dein bestes Stück dazu immer bis kurz vor die Ejakulation und stoppe dann. Gib dir eine kurze Pause, bis die Erektion wieder leicht abnimmt. Dann starte von vorn. Wenn du diese Technik 3- bis 4-Mal nacheinander anwendest, bevor du zum wohlverdienten Orgasmus kommst, wird die Ejakulation deutlich kraftvoller ausfallen. Viel mehr Zeit als für die gewohnte Nummer musst du auch gar nicht investieren. Sie trainiert übrigens deine Erektion. Heißt: Du kannst auch beim Sex zu zweit länger.

So produzierst du mehr Sperma

ArtOfPhotos / Shutterstock.com Mit der Start-Stopp-Methode wird der Orgasmus zum Feuerwerk

3. Onaniertechnik: Begrüße eine neue Freundin

Spielzeug ist beim Onanieren nicht nur was für Frauen. Es eignet sich auch bestens für Männer, um den Solo-Sex aufzupeppen. Masturbatoren gehören zu den beliebtesten Sextoys für Männer. Die so genannte "Fleshlight" simuliert das Gefühl von echtem vaginalem oder analem Geschlechtsverkehr. Das Material ist anschmiegsam und erzeugt einen angenehmen Vakuum-Effekt. Der Penis wird mit etwas Gleitgel in die Öffnung der Fleshlight eingeführt und anschließend mit der Hand auf und ab bewegt.

Tipp: Die Original-Fleshlight ist der Bestseller unter den Masturbatoren.

Das raffinierte Gerät kann aber nicht nur den Orgasmus intensivieren, sondern auch die sexuelle Ausdauer trainieren. Wer die Ejakulation mit dem Gerät 10 Minuten herauszögern kann, soll es beim Sex mit einer Frau auf ganze 20 Minuten bringen. Für ein noch realistischeres Gefühl sorgt ein Toy mit Wandhalterung (zum Beispiel per Saugnapf). Damit hast du beide Hände frei. Fleshlights kosten im Fachhandel zwischen 20 und 100 Euro und sind eine gute Investition für experimentierfreudige Männer, die gern und häufig onanieren. Ein Masturbator ist allerdings nur etwas für den Sex zu Hause, die schnelle Selbstbefriedigung auf der Toilette des Büros ist damit zu heikel.

Diese 12 Sextoys machen Onanieren so viel besser

Gengwit Wattakawigran / Shutterstock.com Taschentücher sollten nicht stets das einzige Hilfsmittel beim Onanieren sein

4. Tipp zur Selbstbefriedigung: Finde deine Nebenhoden

Auch wenn wir unseren Körper schon sehr gut kennen, gibt es an ihm immer noch erotische Hotspots, die du noch nicht entdeckt hast. Ähnlich wie beim weiblichen G-Punkt besitzen auch Männer Regionen, die durch Massage Orgasmen verstärken sollen. Eine Vielzahl von Studien – die meisten davon an Hunden und Nagetieren – konnte beweisen, dass eine Stimulation der Nebenhoden (Epididymis) zur Ejakulation führen kann.

In vielen Online-Foren bestätigen Männer, dass eine Massage oder Elektrostimulation bei ihnen zu einem neuartigen Gefühl des Orgasmus führt. Grund genug, es einmal auszuprobieren. Die beiden Nebenhoden befinden sich an der Wurzel Ihres Penis zwischen Schaft und Hoden. Dort werden deine Spermien gespeichert. Außerdem verbinden sie die Hoden mit dem Samenleiter. Wenn du die Nebenhoden beim Onanieren vorsichtig massierst, könnte mit etwas Glück ein explosiver Höhepunkt rausspringen.

Mit diesen 8 Gegenstände sollten Sie niemals masturbieren

ArtOfPhotos / Shutterstock.com Probiere unsere Tipps zur Selbstbefriedigung in einer ruhigen Minute aus

5. Mastubier-Technik: Bring die Bälle ins Spiel

Vernachlässige bei der Selbstbefriedigung bitte nicht deine Kronjuwelen. Denn am Hoden befinden sich genauso viele sex-spezifische Nervenenden wie an deinem Penis. Im Eifer des Gefechts werden sie jedoch oft nur wenig beachtet und selten bei der Selbstbefriedigung einbezogen. Durch vorsichtiges, rhythmisches Herunterziehen vor der Ejakulation, wird ein intensiverer Höhepunkt provoziert. Es soll Männer geben, die allein durch die Stimulation des Hodens zum Orgasmus kommen.

Die 5 größten Porno-Lügen

Unsere 5 Masturbations-Geheimtipps versprechen maximale Entspannung bei minimalem Aufwand. Probiere die Tipps zur Selbstbefriedigung in einer ruhigen Minute aus, du wirst überrascht sein, wie viel Spielraum deines Körpers du beim Onanieren bisher nicht genutzt hast.