In Australien in einer Bar geboren und nun in über 20 Ländern zuhause: Der "Movember" steht vor der Tür – in Deutschland zum neunten Mal. Passend dazu ist der Bart und auch "Le Moustache" so angesagt wie schon lange nicht mehr. Wir verraten dir, wie der Oberlippenbart zu deinem persönlichen November-Highlight werden kann