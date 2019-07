Unser Trainingslager im Süden: Das Men's Health Camp

Das Trainer-Team des Men's Health Camps 2019 © Jennifer Mühlbrandt

Die Coaches

Beachvolleyball, Qi Gong, Rennradausfahrten, Kettlebell-Training, NFL-Workout, Asia-Rücken-Fit, Puls 180-Workout und ganz neu Triathlon-Intensivtraning. Täglich stehen mehr als 30 Kurse zur Wahl – für jedes Trainingsziel und jedes Trainingslevel.

Die besten Men's Health Experten aus ganz Deutschland: Profisportler, Sportwissenschaftler, Mediziner, Personal-Trainer, unter ihnen Men’s Health Covermodels - jeder ein renommierter Experte in seinem Spezialgebiet. Beste Voraussetzungen also, um in Bestform zu kommen und neue Sportarten und Fitness-Trends auszuprobieren.