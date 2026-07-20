Warum immer mehr Sportler auf Komoot statt Google Maps setzen

Die Route auf dem Smartphone sieht perfekt aus, aber nach 20 Minuten endet der Radweg plötzlich auf losem Schotter. Oder der vermeintliche Waldweg entpuppt sich als steiler Wanderpfad. Genau in solchen Momenten merken viele Sportler, dass Navigation im Alltag etwas völlig anderes ist als Navigation im Training. Spätestens im Sommer, wenn Training häufiger draußen stattfindet oder der Urlaub beginnt, wechseln viele erstmals von Google Maps zu spezialisierten Outdoor-Apps.

Google Maps ist dafür gemacht, dich möglichst schnell ans Ziel zu bringen. Beim Training suchst du aber oft nicht den schnellsten, sondern den besten Weg.

Warum Navigation beim Training plötzlich wichtiger wird Während im Alltag meist nur zählt, möglichst schnell anzukommen, spielen beim Sport plötzlich ganz andere Faktoren eine Rolle: Untergrund, Höhenmeter, Verkehr oder Schatten können darüber entscheiden, ob eine Strecke Spaß macht oder zur Qual wird.

Beim Training geht es nicht mehr darum, möglichst schnell anzukommen, sondern darum, eine Strecke zu finden, die zum Training passt: schattige Abschnitte für lange Läufe, asphaltierte Anstiege fürs Rennrad, Trails für den Gravel-Sonntag.

Dazu kommen Urlaubssituationen, in denen du die Gegend nicht kennst und trotzdem eine vernünftige Runde vom Hotel aus starten möchtest.

Hier zeigt sich: Eine Navigations-App ist noch lange keine Trainings-App.

Wo Google Maps beim Training an Grenzen stößt Google Maps ist hervorragend darin, dich möglichst effizient ans Ziel zu bringen – genau deshalb ist die App im Alltag so gut. Beim Training zählt aber oft nicht der schnellste, sondern der passendste Weg.

Das zeigt sich besonders bei sportlichen Aktivitäten:

Der Untergrund bleibt oft unklar. Was auf der Karte wie ein Radweg aussieht, kann in der Realität ein Schotterweg sein.

Steile Anstiege erkennst du oft erst unterwegs.

Ohne Empfang wird die spontane Routenplanung schnell schwierig. Du kannst Kartenausschnitte vorab laden, aber Routen für Fußgänger und Radfahrer lassen sich offline nicht berechnen.

Trainingsfunktionen wie GPX-Export, Geräteintegration oder sportspezifische Streckenplanung fehlen weitgehend. Für die Wegfindung in der Stadt ist das alles egal. Für ein zweistündiges Training nicht.

Was Komoot für Sportler anders macht Eine spezialisierte App wie Komoot wurde von Grund auf für Outdoor-Sportler entwickelt. Komoot plant Routen nicht einfach von A nach B. Die App berücksichtigt, wie du unterwegs sein möchtest. Läufst du? Fährst du Rennrad? Gravel? Wanderst du? Je nach Sportart verändert sich die vorgeschlagene Strecke.

Gerade im Urlaub ist das oft Gold wert. Statt unbekannte Wege auf gut Glück auszuprobieren, profitierst du von den Erfahrungen anderer Sportler:innen. Viele Outdoor-Sportler planen ihre Tour inzwischen zuerst in Komoot und nutzen Google Maps anschließend für die Anreise.

Wer bereits mit einer Garmin-Uhr, einem Wahoo-Fahrradcomputer oder einer Apple Watch trainiert, profitiert zusätzlich von der direkten Synchronisation. Die Route landet ohne Umwege direkt auf dem Trainingsgerät.

Der Haken: Wer regelmäßig in neuen Regionen unterwegs ist, braucht ein kostenpflichtiges Kartenpaket oder ein Premium-Abo für 59,99 Euro pro Jahr.

Die bessere Frage lautet: Welche App passt zu deinem Training? Viele Outdoor-Sportler kombinieren inzwischen beide Apps, allerdings für unterschiedliche Aufgaben. Google Maps bleibt die erste Wahl für den Alltag. Sobald es aber um Training, Outdoor-Sport oder unbekannte Strecken geht, spielt Komoot seine Stärken aus. Komoot übernimmt dort, wo Training beginnt:

Rennrad

Gravel

Trailrunning

Wandern

Urlaubsrunden vom Hotel aus Alternativen sind etwa Strava (Trainingsanalyse), Outdooractive (Touren) oder AllTrails (Wandern).

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Komoot vs. Google Maps Reicht die kostenlose Komoot-Version zum Trainieren? Ja, bei der Registrierung ist eine frei wählbare Region kostenlos enthalten, Routenplanung und Aufzeichnung funktionieren ohne Abo. Die Synchronisation mit Garmin, Wahoo oder Hammerhead ist in freigeschalteten Regionen ebenfalls kostenlos. Für weitere Regionen brauchst du aber ein kostenpflichtiges Kartenpaket. Kann ich Google Maps offline zum Laufen nutzen? Karten lassen sich herunterladen. Lauf- und Radstrecken können offline jedoch nicht neu berechnet werden. Für eine Laufrunde im Urlaub ohne Empfang ist Komoot darum die sinnvolle Wahl. Brauche ich Komoot, wenn ich nur in der Stadt jogge? Nein. Wer immer dieselben Strecken läuft und keine GPX-Daten braucht, kommt meist auch mit Google Maps aus. Spannend wird Komoot vor allem bei neuen Strecken, Höhenmetern oder im Training im Urlaub.