Spazierengehen 2.0: Warum tägliche Schritte mehr sind als Bewegung

Einfach rausgehen, ein paar Runden drehen, den Kopf frei bekommen – klingt nach Rentnerleben oder erinnert dich an nervige Ausflüge mit der Verwandtschaft? Vergiss das. Spazierengehen bringt deinem Körper mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte.

Tatsächlich muss es nicht immer das schweißtreibende Training sein: Zügiges Gehen an der frischen Luft wirkt sich nachhaltig positiv auf deine Gesundheit aus. Es reichen gute Schuhe, 20–30 Minuten Zeit und los! Je mehr Bewegung du in deinen Alltag bringst, umso besser.

Bewegung ist mehr als Workout Bewegung wirkt auch ohne schweißtreibendes Training. Große Auswertungen zeigen, dass schon moderate Aktivität wie Gehen mit einem geringeren Risiko für chronische Erkrankungen verbunden ist.

So fand eine Analyse von Moore et al. in JAMA Internal Medicine Zusammenhänge zwischen höherer Aktivität und einem niedrigeren Krebsrisiko. Auch für Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen deuten Studien auf ähnliche Effekte hin.

Keine Zeit zum Sport zu gehen? Das ist ab jetzt keine Ausrede mehr, denn schon leichte Bewegung wie Spazierengehen macht deinen Körper gesünder und widerstandsfähiger.

Warum tägliche Schritte messbar etwas bringen Es klingt wenig, aber es reichen täglich knapp 20 bis 30 Minuten moderate Bewegung wie Spazierengehen, um auf die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Mindestmenge an Bewegung von 150 Minuten pro Woche zu kommen. Das schaffst du!

Gehen belastet Gelenke kaum, aktiviert aber Muskulatur, Kreislauf und Stoffwechsel. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit.

Spazierengehen macht den Kopf frei Spazierengehen wirkt auch auf den Kopf. Die Bewegung an der frischen Luft reduziert Stresshormone, fördert die Durchblutung des Gehirns und verbessert die Laune. Draußen verstärkt Tageslicht diesen Effekt zusätzlich. Du musst keine Schritt-Challenges gewinnen. Versuche lieber, so viel wie möglich im Alltag zu Fuß zu machen:

Telefonate im Gehen führen

Mittagspausen für kurze Runden um den Block nutzen

Treppen statt Aufzug nehmen

Eine Busstation früher aussteigen und den Rest laufen Fast jede Alltagssituation lässt sich zum Schritte sammeln nutzen.

FAQ: Spazierengehen und Gesundheit Wie viel Spazierengehen bringt wirklich etwas für die Gesundheit? Schon rund 20 bis 30 Minuten zügiges Gehen pro Tag haben einen messbaren Effekt. Wer regelmäßig geht, senkt nachweislich Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten. Entscheidend ist nicht Tempo oder Strecke, sondern die Regelmäßigkeit. Ist Spazierengehen ein vollwertiger Ersatz für Sport? Nein. Spazierengehen ersetzt kein Krafttraining oder intensives Ausdauertraining. Aber es ist eine unkomplizierte Art, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Ist Gehen auch bei Erkältung sinnvoll? Bei leichten Symptomen ja, die frische Luft tut oft spürbar gut. Bei Fieber oder starker Erschöpfung solltest du dich jedoch besser schonen. Bringt Gehen auch etwas, wenn ich langsam unterwegs bin? Ja. Selbst moderates Gehen aktiviert Muskulatur, Kreislauf und Stoffwechsel. Ideal für die Herzgesundheit ist das Tempo, bei dem du leicht außer Atem kommst, aber noch sprechen kannst.