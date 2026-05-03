SUP statt Gym: Warum Stand-up-Paddling dein besseres Workout ist

Stehst du noch oder paddelst du schon? Dein nächstes Fitness-Training könnte genauso gut ohne Gym stattfinden – auf dem Wasser. Stand-up-Paddling ist mehr als ein Freizeittrend: Es vereint Kraft, Ausdauer, Balance und mentale Erholung zu einem wirkungsvollen Ganzkörper-Workout – und das an der frischen Luft.

Mit Board und Paddle die Fitness steigern Du bist auf der Suche nach neuen Aktivitäten? Dann ist das Stehpaddeln genau das Richtige: Anstatt im Gym zu schwitzen, gehe raus an einen See, stelle dich aufs Board und greife zum Paddle. Jeder Ruderschlag trainiert Kraft, Ausdauer und Balance, aktiviert Core, Beine und Schultern.

Und das Beste: Dein Ganzkörper-Workout findet in der Natur statt. Mit SUP kannst du perfekt das Nützliche mit dem Angenehmen vereinen. Perfekt für Männer, die Outdoorsport und Freizeitaktivitäten am Wasser bevorzugen.

Das sagt die Wissenschaft Die Effektivität von SUP für Fitness und Gesundheit hat eine Studie untersucht. Dabei testeten die Forscher, wie sich Stand-up-Paddling (SUP) auf zuvor untrainierte Erwachsene auswirkt. Gemessen wurden Kraft, Ausdauer, Core-Stabilität und psychisches Wohlbefinden.

Studienzeitraum: 6 Wochen Training (3-mal pro Woche je 1 Stunde)

Sowohl die aerobe als auch die anaerobe Leistungsfähigkeit verbesserten sich erheblich. Die aerobe Fitness stieg um ca. 23,6 Prozent , die anaerobe um 42 Prozent .

die anaerobe um Die Rumpfstabilität nahm deutlich zu – in verschiedenen Core-Tests zwischen 21–28 Prozent.

Die Teilnehmenden gaben nach dem SUP-Training eine bessere physische und psychologische Lebensqualität an. Was bedeutet das konkret für Männer? Körperliche Fitness: SUP trainiert gleichzeitig große Muskelgruppen und stabilisierende Muskeln. Bei jedem Paddelschlag arbeiten Schultern, Rücken, Arme und vor allem der Rumpf. Ein starker Core sorgt für mehr Kraft, eine bessere Haltung und weniger Rückenprobleme – im Alltag und beim Sport.

Ausdauer und Leistung: Durch die dynamische, rhythmische Bewegung im Wasser wird das Herz-Kreislauf-System effektiv gefordert. SUP verbessert sowohl die aerobe Ausdauer für längere Strecken als auch die anaerobe Leistungsfähigkeit bei kurzen, intensiven Einheiten.

Mentale Gesundheit und Wohlbefinden: Bewegung draußen in der Natur, kombiniert mit dem gleichmäßigen Paddeln, wirkt stressreduzierend. Die Studienteilnehmer berichteten nach Stand-up-Paddling-Einheiten über eine spürbare Steigerung der Lebensqualität und Motivation.

6 Tipps für den Start in dein SUP-Training 1. Sicher starten

Wähle ruhiges, flaches Wasser.

Stelle dich mittig aufs Board, Füße hüftbreit, Knie leicht gebeugt.

Ziehe den Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule, halte den Rücken gerade. 2. Grundhaltung üben

Halte das Board stabil, ohne zu wackeln.

Bewusst mit Bauch, Rücken und Gesäß die Balance halten.

30–60 Sekunden halten, ruhig atmen. 3. Paddelschläge bewusst ausführen

Paddele gleichmäßig auf einer Seite einführen, durchziehen und herausziehen.

Core bleibt angespannt, um Drehung und Gleichgewicht zu kontrollieren.

Dann Seite wechseln. 5–10 Paddelschläge pro Seite. 4. Rotationen verstärken

Drehe den Oberkörper bewusst bei jedem Schlag.

Bauch- und schräge Bauchmuskeln aktivieren, ohne dass die Hüften zu stark kippen.

8–12 Wiederholungen pro Seite. 5. Leichte Kniebeugen (optional)

Beuge leicht die Knie, geh in eine halbe Squat-Position.

Halte Core stabil, Paddel in Bewegung oder ruhig lassen.

5–10 Wiederholungen. 6. Fortgeschrittene Übung: Plank auf dem Board

Hände oder Unterarme aufs Board, Füße hüftbreit.

Körper gerade, Core aktiv.

20–40 Sekunden halten.

FAQ: Was Männer über Stand-up-Paddling wissen sollten Für wen eignet sich SUP? SUP ist ideal für Anfänger, Fortgeschrittene und alle, die ein effektives Ganzkörpertraining in der Natur suchen. Es eignet sich besonders für Männer, die Kraft, Ausdauer, Core-Stabilität und Balance verbessern möchten. Welche Vorteile für Fitness und Gesundheit bietet SUP? SUP stärkt große Muskelgruppen und den Core, verbessert Ausdauer, Balance und Haltung und wirkt gleichzeitig stressreduzierend durch Bewegung in der Natur. Wie oft sollte ich SUP trainieren, um Ergebnisse zu sehen? Studien belegen, dass 2- bis 3-mal pro Woche für je 45–60 Minuten zu messbaren Verbesserungen in Kraft, Ausdauer und Core-Stabilität führen. Aber auch als Abwechslung zu deinem Gym-Training lässt sich der Wassersport gut einbauen. Kann ich das SUP-Training intensiver gestalten? Ja, durch schnellere Paddelschläge, längere Strecken oder zusätzliche Bewegungen wie Kniebeugen oder Planks wird das Training intensiviert.