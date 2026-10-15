Stefano Zarrella und das Oral-B Whitening Set

Mit seinen unkomplizierten Kochvideos begeistert Stefano Zarrella ein Millionenpublikum. Der deutsch-italienische Food-Influencer, Kochbuchautor und TV-Moderator hat längst bewiesen, dass er nicht nur am Herd eine gute Figur macht – auch auf dem „Let’s Dance“-Parkett zeigte er 2024 sein Können.

Das Markenzeichen des 35-jährigen Entertainers ist seine charmante und positive Art, die sich vor allem durch sein gewinnendes Lächeln ausdrückt. Gemeinsam mit Oral-B rückt er nun die Zahnpflege in den Mittelpunkt und zeigt, wie sich die tägliche Routine mit drei aufeinander abgestimmten Produkten ganz einfach aufwerten lässt.

Zarrella hat bereits Erfahrungen mit den innovativen Produkten von Oral-B gesammelt: „Zähneputzen war natürlich immer selbstverständlich, aber erst vor drei oder vier Jahren habe ich angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen. Mein Zahnarzt hat mir konkrete Tipps gegeben – zum Beispiel zur richtigen Zahnpasta und den Vorteilen einer elektrischen Zahnbürste. Ich habe einiges ausprobiert und schnell gemerkt, was für mich funktioniert. Als später die Zusammenarbeit mit Oral-B entstand, hat es deshalb sehr authentisch gepasst, weil ich die Zahnbürste bereits vorher genutzt habe“.

Florian Raz „Für mich gehört Körperpflege heute einfach zur Gesundheit“, weiß Stefano Zarrella. Dazu gehört auch die richtige tägliche Zahnpflege.



Drei Produkte für ein strahlendes Ergebnis Stefano vertraut auf das Oral-B Whitening Set, bestehend aus der elektrischen Zahnbürste iO, der Aufsteckbürste „Strahlendes Weiß“ und der Clinical Intensive Whitening Zahnpasta. Alle drei Produkte sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich bei der täglichen Reinigung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Klinisch bewiesen sorgt die Kombination für 7x weißere Zähne.* Dafür werden oberflächliche Verfärbungen entfernt, wie sie beispielsweise durch Kaffee, Tee oder andere Lebensmittel entstehen können. Das Beste daran: Du musst weder deine Gewohnheiten ändern noch zusätzliche Zeit im Badezimmer verbringen. Du putzt weiterhin wie gewohnt – nur mit einem Set, das gezielt auf sichtbares Whitening ausgerichtet ist.

Smarte Technik für gesunde Zähne Das Herzstück der Whitening-Routine ist die Oral-B iO. Ihre innovative Kombination aus oszillierend-rotierenden Bewegungen und sanften Mikrovibrationen sorgt für eine gründliche Reinigung und hilft dabei, Verfärbungen zu entfernen.

Besonders clever ist die intelligente Andruckkontrolle: Sie verhindert, dass du die Bürste beim Putzen zu stark aufdrückst und schützt so deine Zähne und dein Zahnfleisch. Ein farbiger Lichtring zeigt dir während des Putzens, ob du den richtigen Druck ausübst. Blau bedeutet zu wenig, Rot zu viel und Grün genau richtig. Bei zu starkem Druck verlangsamt die Zahnbürste außerdem ihre Bewegungen. Verschiedene Putzprogramme ermöglichen dir eine personalisierte, individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmte Zahnpflege.

Gezielte Pflege gegen Verfärbungen Die passende Ergänzung zur iO ist die Aufsteckbürste „Strahlendes Weiß“. Ihre präzise angewinkelten Borsten erreichen die verschiedenen Bereiche der Zähne, während spezielle Polierblätter oberflächliche Verfärbungen sanft entfernen. So bekommt dein Lächeln bei jedem Zähneputzen ein kleines Beauty-Upgrade – ganz ohne zusätzliche Behandlung oder aufwendige Pflegeroutine.

Whitening mit der Kraft der Ionen Das Trio komplettiert die Oral-B Clinical Intensive Whitening Zahnpasta. Mit innovativer Ionic-Technologie sorgt sie für weißere Zähne in nur einem Tag, indem sie oberflächliche Verfärbungen ähnlich wie ein Magnet löst – sanft zum Zahnschmelz und ohne Schrubben. Gleichzeitig schützt die Zahncreme vor neuen Verfärbungen sowie vor Karies und eignet sich auch für empfindliche Zähne. So kannst du deine tägliche Zahnpflege ganz unkompliziert mit einem gezielten Whitening-Effekt verbinden.

Oral-B Starkes Trio für strahlend weiße Zähne: die Oral-B iO zusammen mit der Aufsteckbürste „Strahlendes Weiß“ und der Clinical Intensive Whitening Zahnpasta.

Ein selbstbewusster Auftritt beginnt mit deinem Lächeln Fitness, Ernährung, ausreichend Schlaf und Hautpflege gehören für viele Männer längst zu einem bewussten Lebensstil. Warum also nicht auch der Zahnpflege etwas mehr Aufmerksamkeit schenken? Schließlich ist ein gepflegtes Lächeln ein wichtiger Teil deiner persönlichen Ausstrahlung – und kann dir das gute Gefühl geben, selbstbewusst und offen auf andere Menschen zuzugehen.

Eine gründliche Zahnpflegeroutine ist für mich genauso selbstverständlich wie Training oder Hautpflege.

Stefano Zarrella

Zarrella zeigt, dass es dafür keine komplizierte Beauty-Routine braucht. Mit der Whitening-Routine von Oral-B wertet er eine alltägliche Gewohnheit auf, ohne zusätzliche Zeit im Badezimmer verbringen zu müssen.

Manchmal sind es eben die kleinen Veränderungen, die den Unterschied machen. Die gleiche Routine, nur smarter – für ein Lächeln, das Eindruck macht.