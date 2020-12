Ideen und Tipps für Weihnachten Die 25 besten Technik-Geschenke 2020

Das richtige Geschenk zu finden, ist manchmal genauso kompliziert wie das neueste technologische Wunderwerk zu verstehen. Doch keine Sorge: Mit unseren Tipps machst du jedem Technik-Fan eine Freude.

Das sind die Technik-Must-Haves 2020:

1. Kabelloser In-Ear-Sportkopfhörer: Jabra Active Elite 75t

Jabra Jabra Elite Active 75t: die beste Wahl für Läufer

Hier bestellen: Jabra Active Elite 75t

Ein Super leichter True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer für Sportler. Mit der Hear-Through-Funktion kannst du Außengeräusche ans Ohr holen. Beim Joggen hörst du Umwelt- und Verkehrsgeräusche, sodass du dich sicher im Straßenverkehr bewegen kannst. Das macht die Jabra Active Elite 75t zu den besten Sportkopfhörer für Läufer.

2. Sportsonnenbrille mit Sound: Bose Frames Tempo

Bose Bose Tempo Frames: erstklassiger Sound ohne Kopfhörer

Hier bestellen: Bose Frames Tempo

Dank dem "Open Ear Audio" sind die Ohren nicht von Kopfhörern bedeckt, sodass du deine Umgebung beim Training im Freien weiterhin wahrnehmen kannst. Der integrierter Bose-Lautsprecher sorgt zeitgleich dafür, dass du deine Musik selbst dann hören kannst, wenn dir auf dem Fahrrad der Fahrtwind um die Ohren weht. Perfekt für Menschen, die auch auf Abenteuern ihren Soundtrack dabei haben wollen.

3. Bluetooth-Lautsprecher: Ultimate Ears Wonderboom 2

Logitech Ultimate Ears Wonderboom 2: cooler Kugel-Look und satter 360°-Sound

Hier bestellen: UE Wonderboom 2

Der Wonderboom 2 bietet 360°-Sound und ist wasser- sowie staubdicht. Mit seinem Outdoor-Modus ist der Lautsprecher ideal für Leute, die auch bei Aktivitäten im Freien nicht auf ihre Musik verzichten wollen.

4. Kabelloser In-Ear-Sportkopfhörer: Beoplay E8 Sport

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport: tolles Design und klangvoller Sound

Hier bestellen: Beoplay E8 Sport

Die super stylischen Kopfhörer von Bang & Olufsen überzeugen mit einem kraftvollen Klang und einer langen Wiedergabedauer. Wer höchste Klangqualität sucht bekommt hier wirklich Erstklassiges geboten.

5. Kabelloser In-Ear-Sportkopfhörer: Apple AirPods Pro

Apple Sitzen auch beim Sport perfekt: die Apple AirPods Pro

Hier bestellen: Apple AirPods Pro

Die AirPods Pro sitzen auch bei schnellen Bewegungen perfekt im Ohr, sind spritzwassergeschützt sowie leicht und simpel zu bedienen. Mit dem Transparenzmodus gibt's Außengeräusche aufs Ohr, die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert ebenfalls sehr gut. Ideal für Outdoor-Sport wie Joggen oder Rennradfahren. Weitere Stärken der AirPods Pro von Apple findest du in unserem Test.

6. Regenerationstool: Theragun

Therabody Dein persönlicher Masseur: Die Theragun

Hier bestellen: Theragun

Mit tausenden Mini-Stößen pro Minute löst die Theragun Verspannungen, lockert Muskelsteifheit und regt die Durchblutung an. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern verbessert auch noch die Erholung nach dem Sport.

7. Over-Ear-Kopfhörer: Sony WH-1000XM4

Sony Mit dem Sony WH-1000XM4 wirst du eins mit deiner Musik. Active Noise Cancelling sei Dank

Hier bestellen: Sony WH-1000XM4

Egal, ob Bahn-Fahrt oder Café-Besuch: Die kabellosen Kopfhörer von Sony bieten die beste Leistung für Geräuschminimierung. Also ideal für Menschen, die in einer lauten Umwelt eins mit ihrer Musik werden wollen.

8. Smartwatch: Porsche Design Smartwatch

Porsche Design Porsche Design Huawei Watch GT 2: zeitloses Design und moderne Technik

Hier bestellen: Porsche Design Huawei Watch GT 2

Die Porsche Design Huawei Watch GT 2 hat eine Laufzeit von bis zu zwei Wochen und unterstützt präzises Datentracking für mehr als 100 Trainingsmodi, darunter 17 professionelle und 85 benutzerdefinierte Modi. Perfekt für einen dynamischen Lebensstil.

9. Smartwatch: Apple Watch 6

Apple Die Apple Watch 6 kann den Sauerstoffgehalt im Blut messen

Hier bestellen: Apple Watch 6

Die Apple Watch 6 ist der Alleskönner unter den Fitness-Trackern. Kein anderes Gadget deckt derzeit so viele Sportarten ab. Ideal für Menschen, die sich nicht nur auf eine Sportart fixieren. Zusätzlich gibt es jede Menge Gesundheitsfunktionen wie EKG und die Messung des Blutsauerstoffs. Mehr Infos in unserem großen Test.

10. Smartwatch: Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Fitness-Smartwatch mit verschiedenen Designs: die Galaxy Watch Active2

Hier bestellen: Samsung Galaxy Watch Active

Mit einer großen Auswahl an Designs, Armbändern und individuellen Ziffernblättern kannst du dir deinen eigenen Look zusammenstellen. Damit ist die Galaxy Watch für jeden Anlass geeignet.

11. Smartwatch: Garmin Vivoactive 4

Garmin Hohe Qualität: Smartwatch Garmin Vivoactive

Hier bestellen: Garmin Vivoactive 4

Die Garmin Vivoactive überzeugt mit einer tollen Ausstattung und einer präzisen Messgenauigkeit. Spannendes Feature: Voreinstellbare SMS-Antworten ermöglichen ein Training ohne Ablenkungen. Die perfekte Sportuhr für Menschen, die Wert auf Qualität legen.

12. Kamera: Canon PowerShot Zoom

Canon Canon PowerShot Zoom: die Superzoom-Kamera in Taschenformat

Hier bestellen: Canon PowerShot Zoom

Trotz ihres ungewöhnlichen Formats überzeugt die PowerShot Zoom mit hochwertigen Fotos und Full HD-Videos. Ideal für Outdoor-Aktivitäten mit der Familien und für alle, die gelegentlich Tiere beobachten.

13. Video-Cam: GoPro Hero 9

GoPro GoPro Hero 9: eine Kamera für abenteuerlustige Menschen

Hier bestellen: GoPro Hero 9

Durch die hohe Auflösung und die gute Stabilisierung kannst du mit der GoPro Hero tolle Videos und atemberaubende Fotos schießen. Zeitgleich unterstützt die Kamera Livestreaming und den Webcam-Modus. Perfekt für Menschen, die andere an ihren Abenteuern teilhaben lassen wollen.

14. Spielkonsole: Playstation 5

Sony Die neue Playstation 5 mit stylischem Desgin

Hier bestellen: Playstation 5

Über die Playstation muss man eigentlich nicht viel sagen, oder? Sie ist schließlich der Klassiker unter den Konsolen. Das neue Modell überzeugt durch noch mehr Leistungsfähigkeit und einer völlig neuen Generation unglaublicher Spiele.

15. Bluetooth-Speaker: Teufel Motiv Go

Teufel Toller Sound auch unterwegs: der Teufel Motiv Go

Hier bestellen: Teufel Motiv Go

Der stylische, portable Bluetooth-Stereo-Speaker bietet bei jeder Gelegenheit einen starken Klang. Im Party-Modus können sogar zwei Smartphones verbunden werden. Ein tolles Geschenk für Leute, die überall eine Tanzfläche sehen.

16. Smartspeaker: Echo Dot 4

Amazon Der neue Echo Dot mit Uhr und Alexa

Hier bestellen: Amazon Echo Dot 4

Der Echo Dot überzeugt mit seinem geradlinigen, kompakten Design und einem satten Klang. Er kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr. Ein echter Allrounder.

17. Smartspeaker: Homepod Mini

Apple Kleiner Smart-Speaker von Apple: der HomePod Mini

Hier bestellen: Homepod Mini

Mit gerade mal 8,4 cm Höhe braucht der HomePod Mini kaum Platz. Dennoch füllt er einen ganzen Raum mit einem klangvollen 360°-Sound. Eine praktische und flexible Lautsprecher-Alternative für Iphone- oder Ipad-Nutzer.

18. Der iRobot-Saugroboter

iRobot Ultimativer Saug-Komfort: der Roomba i7

Hier bestellen: iRobot Roomba i7

Keine Lust Staub zu saugen? Dann übernimmt der iRobot Roomba i7. Mit seiner intelligenten Raumerfassung passt er sich deinem Zuhause an. Der Auffangbehälter wird automatisch entleert, sodass du dir wochenlang keine Sorgen ums Reinigen machen musst. Für Leute, die es gerne sauber haben, ohne sauber machen zu wollen.

19. Smartphone: Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Tolle Fotos mit dem Handy? Das Samsung Galaxy S20 macht's möglich

Hier bestellen: Galaxy S20 Ultra 5G

Das Galaxy S20 punktet mit seiner hochqualitativen Kamera. Mit dem 10-fachen Hybrid Optic Zoom kannst du Nahaufnahmen ohne Qualitätsverlust machen. Ideal für Leute, die mit dem Handy tolle Fotos schießen möchten.

20. Smartphone: Apple iPhone 12 Pro

Apple Das iPhone 12 Pro ist eine Topwahl für Fotografen und Fotografiefans

Hier bestellen: iPhone 12 Pro

Das iPhone 12 Pro ist ein sehr gutes Smartphone mit einem super Display, guter Akkulaufzeit und hoher Leistung dank eines ultraschnellen Prozessors. Die verbesserte Kamera und der neue LiDAR-Senor machen das Smartphone aber für Fotofans interessant. Denn insbesondere Fotos mit Tiefeneffekt und guter Kantenerkennung bei schlechten Lichtverhältnissen funktionieren damit sehr gut. Hier geht's zum ausführlichen Test.

21. Fernseher: 8K-TV von Samsung

Samsung Atemberaubende Bildqualität: der QLED 8K Q950T von Samsung

Hier bestellen: Samsung QLED 8K TV Q950T

Der neue Fernseher von Samsung ist das perfekte Modell fürs Heim-Kino. Mit einem bis zu 85 Zoll großen Bildschirm füllt die Mattscheibe gerne mal eine Wand aus. Der Rahmen ist so dünn, dass er fast nicht zu sehen ist. Schaltet man den TV ein, wirkt es fast so, also würde das Bild in der Luft schweben.

22. Drohne: Anafi von Parrot

Parrot Kompakte Einsteiger-Drohne: die Parrot Anafi

Hier bestellen: Parrot Anafi

Mit der kompakten Drohne von Parrot gelingen dir beeindruckte Aufnahmen aus der Luft. Sie überzeugt mit 4K-HDR-Videos und 21-MP-Fotos sowie einem verlustfreien 2,8X-Digitalzoom. Das Modell ist besonders für Einsteiger geeignet.

23. Schlafkopfhörer: Bose Sleepbuds II

Bose Schlaf gut: mit den Sleepbuds II von Bose

Hier bestellen: Bose Sleepbuds II

Dein Vater, Kumpel, Bruder oder Freund hat unruhige Nächte? Dann sind die Sleepbuds von Bose wie gemacht für ihn. Die entspannenden Tönen helfen beim Einschlafen, während die Bose Noise-Masking-Technologie beim Durchschlafen unterstützt.

24. Luftreiniger von Levoit

Levoit Endlich durchatmen mit dem Luftreiniger von Levoit

Hier bestellen: Levoit LV-H132 Compact HEPA Air Purifier

Der Luftreiniger von Levoit reinigt effektiv Räume bis zu 40 m² wie Wohnung oder Raucherzimmer. Ein Schlafmodus mit minimalem Geräuschpegel sorgt für ungestörten und angenehmen Schlaf. Optimal für Tierbesitzer, Raucher und Allergiker.

25. Der Series 5-Rasierer von Braun

Braun Schnell und gründlich: die Rasur mit dem Braun Series 5

Hier bestellen: Braun Series 5

100% wasserdicht, schnell zu reinigen und einfach umzurüsten. Der Series 5-Rasierer von Braun ist perfekt für Männer, die eine gründliche aber auch einfache Rasur wollen.