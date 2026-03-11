Smartwatch fürs Krafttraining: Die 5 besten Modelle im Vergleich

Jeder Kraftsportler kennt wahrscheinlich das Problem: War das jetzt der 3. oder 4. Satz Bankdrücken? Warst du in diesem Durchgang schon am Kabelzug? Hmmm ...

Moderne Smartwatches helfen, diese Situation zu vermeiden, indem sie automatisch Wiederholungen zählen, Sätze protokollieren und sogar Muskel-Heatmaps erstellen.

Warum eine Smartwatch beim Krafttraining sinnvoll ist Die Zeiten, in denen Sportuhren nur für Läufer interessant waren, sind vorbei. Moderne Smartwatches haben das Krafttraining als zentrales Einsatzgebiet erkannt. Sie bieten dir konkrete Vorteile:

Automatische Wiederholungszählung: Die Uhr erkennt über Beschleunigungssensoren deine Bewegungen und zählt Wiederholungen mit. Bei standardisierten Übungen wie Bankdrücken, Kniebeugen oder Bizeps-Curls funktioniert das erstaunlich präzise.

Protokollierung ohne Unterbrechung: Während du trainierst, läuft die Aufzeichnung im Hintergrund. Nach der Einheit siehst du alle Sätze, Wiederholungen und Pausen auf einen Blick.

Muskel-Heatmaps: Viele Modelle zeigen dir nach dem Training eine farbige Darstellung, welche Muskelgruppen du belastet hast. So erkennst du Ungleichgewichte im Training sofort.

Regenerations-Tracking: Die Uhr misst Herzfrequenzvariabilität (HRV) und Schlafqualität, um dir zu sagen, wann dein Körper bereit für die nächste intensive Einheit ist.

Diese Features bieten allerdings nicht alle Modelle gleichermaßen. Wir stellen dir die 5 besten Smartwatches fürs Krafttraining vor und zeigen, welche für deine Trainingsziele am besten geeignet ist.

Tom Werner, Getty Images Mit deiner Smartwatch kannst du Training und Regeneration optimieren: Sie liefert dir alle Daten, die du brauchst.

Die 5 besten Smartwatches fürs Krafttraining 1. Garmin fenix 8: Der Daten-Profi Die Garmin fenix 8 ist die erste Wahl für datenverliebte Kraftsportler. Das Krafttraining-Profil basiert auf hochfrequenten Beschleunigungssensoren und maschinellem Lernen. Die Uhr erkennt Übungen automatisch, zählt Wiederholungen mit und erfasst Pausenzeiten zwischen den Sätzen.

Das macht die fenix 8 besonders: Die induktiven Tasten funktionieren über magnetische Induktion statt physischer Durchführungen im Gehäuse. Das macht sie absolut wasserdicht und auch mit schweißnassen Händen bedienbar. Nach etwa 4 konsistenten Bewegungen startet die automatische Zählung. Bei Übungen, die wenig Handgelenksbewegung erzeugen (wie Beinpressen), kannst du Wiederholungen manuell korrigieren.

Nach dem Training generiert die Garmin Connect App eine Muskel-Heatmap. Sie zeigt dir auf einen Blick, welche Primär- und Sekundärmuskelgruppen du belastet hast. Du kannst komplette Workouts mit Zielvorgaben auf die Uhr laden, inklusive Animationen für die korrekte Übungsausführung.

Die technischen Highlights:

AMOLED-Display mit bis zu 1.000 Nits Helligkeit

Saphirglas für Kratzfestigkeit

16 bis 29 Tage Akkulaufzeit (je nach Modellgröße)

EKG, Messung von Sauerstoffsättigung (SpO2) und Temperatur

Wasserdicht bis 10 ATM Preis im Handel: ab ca. 730 Euro

2. Apple Watch Ultra 3: Perfekt für iPhone-Nutzer Für iPhone-Nutzer ist die Apple Watch Ultra 3 die beste Wahl. Die Uhr positioniert sich als Hardware-Gateway für spezialisierte Apps wie Hevy oder Strong. Diese Apps nutzen die Ultra 3 bis an ihre Leistungsgrenzen.

Hevy als perfekter Partner: Die App Hevy hat sich als Standard für Kraftsportler etabliert. Auf dem massiven LTPO3-Display der Ultra 3 siehst du deine Trainingspläne übersichtlich dargestellt. Sätze können als Warm-up, Drop-Sets oder Supersets markiert werden. Änderungen an der Uhr synchronisieren sich in Echtzeit mit deinem iPhone.

Sensor-Präzision vom Feinsten: In wissenschaftlichen Tests schneidet die Apple Watch Ultra 3 als präzisestes Wearable am Handgelenk ab. Die Herzfrequenzmessung erfasst selbst abrupte Spitzen bei schweren Sätzen fast auf EKG-Niveau. Der S10-Chip sorgt für verzögerungsfreies Loggen.

Die wichtigsten Features:

3.000 Nits helles Display mit schmaleren Rändern

Always-On mit Sekunden-Aktualisierung

Bis zu 42 Stunden Akkulaufzeit

Satelliten-Kommunikation für Notfälle

Bluthochdruckwarnungen und Schlafapnoe-Erkennung Preis im Handel: ab ca. 820 Euro

3. Samsung Galaxy Watch Ultra (2025): Der Körperkompositions-Tracker Die Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) ist der Geheimtipp für alle, die ihren Muskelaufbau wissenschaftlich tracken wollen. Das herausragende Merkmal: der integrierte BIA-Sensor (bioelektrische Impedanzanalyse).

Körperfett messen am Handgelenk: Lege 2 Finger auf die Tasten der Uhr und sie misst innerhalb von Sekunden deinen Körperfettanteil und die Skelettmuskelmasse. Wissenschaftliche Validierungen zeigen eine Korrelation von 95 Prozent mit dem DEXA-Scan. Für Massephasen oder Diäten ist das Gold wert, weil du nicht nur dein Gewicht siehst, sondern die tatsächliche Muskelentwicklung.

Energy Score für optimales Timing: Der KI-basierte Energy Score kombiniert Schlafdauer, Herzfrequenzvariabilität und die Aktivität des Vortages. Ein niedriger Wert signalisiert: Dein zentrales Nervensystem ist noch nicht regeneriert. Die Uhr empfiehlt dann, die Intensität zu reduzieren oder einen Pausentag einzulegen.

Die Highlights:

BIA-Sensor für Körperzusammensetzung

3.000 Nits Saphir-OLED-Display

Titanium-Gehäuse (Grade 4)

Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit (Energiesparmodus)

Wear OS 5 mit Hevy-Integration Preis im Handel: ab ca. 370 Euro

4. COROS Pace Pro: Der leichte Effizienz-Spezialist Die COROS Pace Pro verfolgt einen anderen Ansatz: Statt auf fehleranfällige Automatik setzt COROS auf ein extrem schnelles manuelles System. Das digitale Drehrad ermöglicht Korrekturen in Sekundenbruchteilen.

Manuelles Tracking mit System: Beim Start einer Krafttrainingseinheit wählst du die Zielregion (Oberkörper, Unterkörper, Core). Nach jedem Satz kannst du über das Drehrad Wiederholungen und Gewicht blitzschnell anpassen. Das ist oft präziser als jede Automatik.

Detaillierte Muskel-Heatmap: Das Alleinstellungsmerkmal der COROS Pace Pro ist die kumulative Muskel-Heatmap. Sie zeigt nicht nur einzelne Trainingseinheiten, sondern visualisiert dein Trainingsvolumen über Wochen und Monate. So erkennst du sofort: Vernachlässigst du die hintere Schulter? Ist das Beinvolumen zu niedrig? Die Daten liefern objektive Antworten.

Die Features:

1,3 Zoll AMOLED mit 1.500 Nits

Nur 49 g Gewicht

38 Stunden GPS-Laufzeit

32 GB Speicher für Offline-Karten

Über 200 Übungen in der Bibliothek Preis im Handel: ab ca. 345 Euro

5. Polar Vantage V3: Der Experte für Regeneration Die Polar Vantage V3 betrachtet Krafttraining als Teil eines ganzheitlichen physiologischen Systems. Während andere Uhren Wiederholungen zählen, fokussiert sich Polar auf die Auswirkungen dieser Wiederholungen auf deinen Körper.

Training Load Pro im Fokus: Das System unterscheidet strikt zwischen kardiovaskulärer und muskulärer Belastung. Nach der Krafteinheit bewertest du die empfundene Belastung (RPE). Der Algorithmus kombiniert dies mit der Herzfrequenzvariabilität und den Daten der vergangenen 28 Tage, um zu berechnen, ob du produktiv trainierst oder ins Übertraining läufst.

Leg Recovery Test: Für Kraftsportler besonders wertvoll ist der Leg Recovery Test. 3 maximale Sprünge messen deine Explosivkraft. Liegen die Werte unter dem Basisniveau, empfiehlt die Uhr, das Beintraining zu verschieben. Dieser datenbasierte Ansatz zur Autoregulation minimiert Verletzungsrisiken.

Die wichtigsten Daten:

Polar Elixir Sensor-Suite (SpO2, EKG, Hauttemperatur)

1,39 Zoll AMOLED-Display

Dual-Frequenz-GPS

Bis zu 43 Stunden Performance-Modus

Polar Flow für Langzeitanalysen Preis: ca. 430 Euro

Darauf solltest du beim Kauf achten Betriebssystem-Kompatibilität: Die Apple Watch Ultra 3 funktioniert nur mit dem iPhone. Die Samsung Galaxy Watch Ultra ist ausschließlich mit Android-Geräten kompatibel. Garmin, COROS und Polar arbeiten problemlos mit iOS und Android.

App-Integration: Wenn du bereits Apps wie Hevy oder Strong nutzt, prüfe die Kompatibilität. Die Apple Watch bietet die beste App-Integration, gefolgt von der Samsung Galaxy Watch mit Wear OS.

ljubaphoto, Getty Images Versuche, vorher abzuklären, ob deine App zur Smartwatch passt – einige kommen auch mit ihren eigenen Apps.

Tracking-Genauigkeit: Automatische Wiederholungszählung funktioniert am besten bei standardisierten Übungen mit deutlicher Armbewegung. Für Beinübungen oder Planks ist manuelles Nachbessern oft nötig.

Herzfrequenzmessung: Für präzise Herzfrequenzmessung beim Krafttraining empfiehlt sich die Kopplung mit einem Brustgurt wie dem Polar H10 oder Garmin HRM-Pro Plus. Alle vorgestellten Uhren unterstützen diese Kopplung.

Was kosten die Smartwatches? Die Preise im deutschen Markt variieren stark:

COROS Pace Pro: ab ca. 345 Euro

ab ca. 345 Euro Samsung Galaxy Watch Ultra (2025): ab ca. 370 Euro (Preisbrecher mit BIA-Sensor)

ab ca. 370 Euro (Preisbrecher mit BIA-Sensor) Polar Vantage V3: ab ca. 430 Euro

ab ca. 430 Euro Garmin fenix 8 (47 mm): ab ca. 730 Euro

ab ca. 730 Euro Apple Watch Ultra 3: ab ca. 820 Euro Die Samsung Galaxy Watch Ultra und die COROS Pace Pro bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders die Samsung überzeugt mit dem BIA-Sensor für Körperzusammensetzung zu einem unschlagbaren Preis.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Smartwatches fürs Krafttraining Kann eine Smartwatch Wiederholungen wirklich automatisch zählen? Ja, bei standardisierten Übungen wie Bankdrücken, Kniebeugen oder Bizeps-Curls funktioniert die automatische Zählung erstaunlich präzise. Die Uhren nutzen Beschleunigungssensoren und maschinelles Lernen. Bei Übungen mit wenig Handgelenkbewegung (Beinpressen, Planks) musst du manuell nachbessern. Brauche ich zusätzlich einen Brustgurt für genaue Herzfrequenzmessung? Für präzise Herzfrequenzmessung beim Krafttraining ist ein Brustgurt empfehlenswert. Bei schweren Sätzen kontrahieren die Unterarmmuskeln, was die optische Messung am Handgelenk stört. Alle vorgestellten Uhren lassen sich problemlos mit Brustgurten wie dem Polar H10 oder Garmin HRM-Pro Plus koppeln. Welche App ist die beste fürs Krafttraining? Hevy hat sich als Standard-App für Kraftsportler etabliert. Die App bietet automatische Steigerungsvorschläge, einen Rechner für Gewichtsscheiben (zeigt dir, welche Scheiben du auf die Langhantel packen musst) und detailliertes Volumen-Tracking. Sie funktioniert perfekt mit Apple Watch und Samsung Galaxy Watch. Strong ist die Alternative für Puristen, die ein minimalistisches Interface bevorzugen.