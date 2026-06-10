WM 2026 Heimkino: Tipps für dein Wohnzimmer

Die Fußball-WM 2026 wird groß: drei Gastgeberländer, riesige Stadien, viel Spektakel. In Deutschland dürfte es dagegen deutlich gemütlicher werden. Denn laut einer aktuellen Umfrage von Vergleich.org wollen 43 Prozent der Befragten die WM-Spiele am liebsten zu Hause auf dem Sofa verfolgen. Weitere 27 Prozent schauen gemeinsam mit Freund:innen oder Familie. Public Viewing? Nur für 6 Prozent die erste Wahl.

Heißt: Die eigentliche WM-Arena steht 2026 nicht zwingend vor dem Brandenburger Tor, sondern zwischen Couchtisch, Kühlschrank und Fernseher. Und genau dafür brauchst du das richtige Setup.

1. Der Bildschirm: Beamer oder XXL-TV Wer echtes Heimkino-Gefühl will, setzt auf einen Projektor wie den Nebula P1. Ideal, wenn mehrere Leute schauen oder das Wohnzimmer schnell zur Fußball-Lounge werden soll. Der Vorteil: Als All-in-one-Heimkino-Beamer mit immersivem Klang bringt er Bild und Sound direkt mit, statt dass du für den WM-Abend erst ein halbes Technik-Setup zusammenbauen musst.

Keine freie Wand für den Beamer? Dann ist ein großer Smart-TV die beste Alternative. Der Samsung OLED S95F mit 77 Zoll bringt das Spiel im XXL-Format ins Wohnzimmer und eignet sich besonders für alle, die dauerhaft aufrüsten wollen. Spannend für Fußballabende sind vor allem das kontraststarke OLED-Bild, die entspiegelte Oberfläche und die hohe Bildwiederholrate — praktisch, wenn der Ball schnell läuft und niemand Schlieren statt Spielzüge sehen will.

2. Das Fan-Setup: Trikot, Gadgets, gute Laune Das offizielle Deutschland-Trikot gehört für viele zur WM einfach dazu und sollte deshalb auf der Watch-Party-Liste nicht fehlen. Hier findest du das offizielle Deutschland-Trikot.

Besonders gut funktionieren praktische Gadgets wie Flaschenöffner, WM-Bierdeckel, und den WM Spielplan 2026.

Für Sammler und Deko-Fans darf es auch etwas größer sein: Der LEGO Editions Offizielle Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist kein günstiges Party-Gadget, macht sich aber stark im Wohnzimmer-Regal und ist ein guter Hingucker für alle, die ihre Watch-Party nicht nur mit Fähnchen, sondern mit einem kleinen Statement-Piece aufwerten wollen.

3. Die Snacks: WM-Stimmung aus der Tüte Wer keine Lust hat, stundenlang Motto-Snacks vorzubereiten, kann die WM-Stimmung auch einfach kaufen. Perfekt für den Couchtisch sind zum Beispiel Haribo Pasta Flagga Sauer, Trolli Super Kick, Crunchips Fan Edition Mexican Salsa Style oder Maoam Kracher Schwarz-Rot-Gold. Die sehen nach Fußballabend aus, kosten nicht viel und funktionieren als schnelle Mitbringsel genauso gut wie als Vorrat für die eigene Watch-Party.

Dazu noch Nachos mit Salsa, Popcorn, Mini-Brezeln oder ein Nussmischungen — fertig ist der Snack-Mix für 90 Minuten plus Nachspielzeit. Besonders gut macht sich das Ganze in Snack-Schalen, Bechern oder kleinen Körben auf dem Couchtisch. So sieht selbst die klassische Chipstüte nach WM-Setup aus.

4. Die Getränke: Kühlschrank-Management ist Chefsache Eine WM-Party steht und fällt mit kalten Getränken. Bier, alkoholfreies Bier, Wasser, Softdrinks, Eistee, vielleicht ein paar vorbereitete Longdrinks — alles okay. Aber bitte nicht erst in der 20. Minute merken, dass die Hälfte noch zimmerwarm im Flur steht.

Kühlbox, Eiswürfelform, Flaschenöffner und genug Gläser gehören zur Grundausstattung. Klingt spießig. Ist aber der Unterschied zwischen „guter Abend“ und „wer hat eigentlich den Öffner?“.

5. Die Sitzplätze: Sofa ist König Die Zahlen sind eindeutig: 43 Prozent wollen die WM am liebsten gemütlich zu Hause auf dem Sofa schauen. Das Sofa ist also nicht Beiwerk, sondern Haupttribüne. Wer Gäste einlädt, sollte vorher überlegen, wo wirklich alle sitzen können. Nicht jeder will 90 Minuten auf einem Hocker balancieren wie ein Linienrichter unter Strom.

Zusätzliche Sitzkissen, Klappstühle oder Sitzsäcke machen aus einem normalen Wohnzimmer schnell eine brauchbare Heimtribüne.