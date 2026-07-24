Der Muskel, den fast jeder Mann vergisst

Wer schon einmal einem Boxer beim Training zugesehen hat, kennt die Szene: Zwischen Sandsack, Klimmzügen und Sparring gehören oft auch Übungen für die Hals- und Nackenmuskulatur zum Programm. Im klassischen Fitnessstudio sieht das ganz anders aus. Der Nacken bleibt Nebensache. Dabei könnte ausgerechnet er einer der Muskeln sein, die der moderne Alltag am stärksten fordert.

Kampfsportler wussten es schon lange Im Boxen, Ringen oder MMA gilt ein kräftiger Nacken nicht als Zusatzübung, sondern als Grundlage. Die Muskulatur hilft dabei, den Kopf zu stabilisieren, Kräfte abzufangen und den Körper unter Belastung zu kontrollieren.

Dabei geht es nicht um Optik, sondern um Belastbarkeit. Das unterscheidet den Nacken von vielen anderen Muskeln: Er arbeitet fast ständig – auch dann, wenn du ihn nie bewusst trainierst. Dieser Gedanke macht Neck Training inzwischen auch außerhalb des Kampfsports interessant. Denn auch Männer mit Bürojob belasten ihren Nacken täglich – nur auf eine völlig andere Weise.

Der Muskel, den dein Alltag ständig fordert Der menschliche Kopf wiegt je nach Körperbau etwa 4-6 kg. Sobald er dauerhaft nach vorne wandert, steigt die Belastung für Hals- und Nackenmuskulatur.

Dieser Belastung sind heute Millionen Männer täglich ausgesetzt. Laptop, Videocalls, lange Autofahrten und der ständige Blick auf das Smartphone haben eine Haltung normalisiert, für die unser Körper nie entwickelt wurde.

Eine Übersichtsarbeit von David A. Titcomb und Kolleg:innen, veröffentlicht im Journal of Sport Rehabilitation (2022) kommt zu dem Schluss, dass gezielte Übungen dazu beitragen können, eine nach vorne verlagerte Kopfhaltung zu verbessern. Ein Problem, das längst nicht mehr nur ältere Menschen betrifft, sondern zunehmend auch junge Erwachsene. Auch sie sitzen heute viel in Positionen, die den Nacken stundenlang unter Spannung halten.

In der Folge wird im Alltag kaum ein Muskel so konstant belastet und gleichzeitig so konsequent ignoriert.

Deshalb entdecken ihn jetzt die Desk-Athleten Der Fitness-Trend der vergangenen Jahre hat sich verändert. Lange ging es vor allem um sichtbare Muskeln. Heute gewinnen Begriffe wie Athletik, Mobilität, Belastbarkeit und Longevity an Bedeutung.

Immer mehr Männer interessieren sich für Muskelgruppen, die früher kaum Aufmerksamkeit bekamen: Core, Griffkraft, Mobilität und eben auch der Nacken, weil er eine Schwachstelle des modernen Lebens adressiert.

Wer täglich stundenlang sitzt, kennt das Gefühl oft selbst: Verspannte Schultern, ein schwerer Nacken oder das Bedürfnis, sich ständig zu strecken.

FAQ: Neck Training für Männer Warum trainieren Kampfsportler ihren Nacken? Ein kräftiger Nacken hilft dabei, den Kopf zu stabilisieren und Belastungen besser abzufangen. Kann Nackentraining bei Bildschirmarbeit sinnvoll sein? Gezieltes Training der Hals- und Nackenmuskulatur wird in der Forschung im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen eine nach vorne verlagerte Kopfhaltung untersucht. Ist Neck Training nur etwas für Leistungssportler? Nein. Gerade Männer mit viel sitzender Tätigkeit interessieren sich zunehmend für Übungen, die Haltung und Belastbarkeit unterstützen können.