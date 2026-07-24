Push-Pull-Beine: So trainierst du deine Muskulatur effektiver

Beim Thema Kraft- und Muskelaufbau gibt es viele Tipps und Empfehlungen. Vielleicht hast du schon vom "Push-Pull-Beine"-Training gehört, einer Methode, die für ihre Effektivität bekannt ist.

Doch was genau steckt hinter diesem Trainingsansatz und wie sieht ein effektives Training damit aus? Wir erklären dir die Methode und zeigen, wie du damit gezielt Muskeln aufbauen kannst.

Was bedeutet Push-Pull-Beine? Push-Pull-Beine ist die Art von Trainingsmethode, die dein Krafttraining richtig zum Leben erweckt. Hier teilst du deine Muskelgruppen und Übungen in drei Hauptkategorien auf: Push (Drücken), Pull (Ziehen) und Beine. Diese Kategorien verraten dir, welche Muskelgruppen die verschiedenen Trainingstage für dich bereithalten.

Push (Drücken): Wenn der "Push"-Tag ansteht, ist es Zeit, dreht sich alles ums Drücken – nach vorn und nach oben. Es ist die Gelegenheit, deine Muskeln in Brust, Schultern und Trizeps auf Hochtouren zu bringen. Bankdrücken, Schulterdrücken und Trizepsdrücken sind hier die Stars der Show.

Wenn der "Push"-Tag ansteht, ist es Zeit, dreht sich alles ums Drücken – nach vorn und nach oben. Es ist die Gelegenheit, deine Muskeln in Brust, Schultern und Trizeps auf Hochtouren zu bringen. Bankdrücken, Schulterdrücken und Trizepsdrücken sind hier die Stars der Show. Pull (Ziehen): An "Pull"-Tagen werden die Eisen in Richtung deines Körpers gezogen. Hier geht's um die oberen Rückenmuskeln und den Bizeps. Klimmzüge, Rudern mit Kurzhanteln und Bizepscurls – das sind die Moves, die den Puls in die Höhe treiben.

An "Pull"-Tagen werden die Eisen in Richtung deines Körpers gezogen. Hier geht's um die oberen Rückenmuskeln und den Bizeps. Klimmzüge, Rudern mit Kurzhanteln und Bizepscurls – das sind die Moves, die den Puls in die Höhe treiben. Beine: Wenn "Bein"-Tage anstehen, bringst du dich mit Kniebeugen, Ausfallschritten, Beinpresse und Wadenheben in Bestform. Der Clou an dieser Trainingsmethode: Die Muskeln werden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, sodass du jedem Bereich deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken kannst. Das wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung deines Körpers aus. Du kannst die Intensität und das Volumen der Übungen nach Lust und Laune an deine individuellen Ziele und Bedürfnisse anpassen.

Egal, ob Anfänger oder alter Hase im Training, eine Sache steht fest: Qualität geht immer vor Quantität. Die richtige Technik bei den Übungen ist der Schlüssel, um Verletzungen zu entgehen und die Ergebnisse zu erzielen, die du dir vorgenommen hast. Es geht nicht nur um Wiederholungen, sondern darum, jede Bewegung mit Präzision und Hingabe auszuführen.

Für wen eignet sich ein Push-Pull-Beine-Split? Der Push-Pull-Beine-Split eignet sich besonders für Sportler, die regelmäßig trainieren und mehr Struktur in ihren Trainingsplan bringen möchten. Vor allem Männer, die gezielt Muskeln aufbauen oder ihre Leistung im Gym steigern wollen, profitieren häufig von der klaren Aufteilung der Muskelgruppen.

Aber auch Anfänger können mit einem einfachen 3er-Split gut starten, weil sich die einzelnen Trainingstage übersichtlich planen lassen. Fortgeschrittene nutzen das System dagegen oft mit höherer Trainingsfrequenz, um Muskelgruppen mehrfach pro Woche zu trainieren.

Wichtig ist allerdings, dass Trainingsumfang und Regeneration zum eigenen Alltag passen. Wer nur sehr wenig Zeit hat oder selten trainiert, fährt mit einem Ganzkörperplan manchmal besser. Wer dagegen regelmäßig ins Gym geht und gezielter trainieren möchte, findet im PPB-Split oft eine besonders effektive Lösung.

Wie trainiert man Push-Pull-Beine? Das Push-Pull-Beine-Trainingssystem erfordert akribische Planung, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Muskelgruppen ihren Anteil an Aufmerksamkeit bekommen. Hier ist eine Anleitung, um dein Push-Pull-Beine-Training in die richtige Bahn zu lenken:

Push-Tag (Tag 1): An diesem Tag stehen "Drücken" und das Bewegen von Gewichten nach vorn oder oben im Fokus. Einige Übungstipps:

Brust: Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Flys

Schultern: Schulterdrücken, Seitheben, Frontheben

Trizeps: Trizepsdrücken, Dips, Trizepsseilzug Pull-Tag (Tag 2): Hier geht es ums "Ziehen", das Gewicht in Richtung deines Körpers zu befördern. Übungen:

Rücken: Klimmzüge, Rudern, Latzug

Bizeps: Bizepscurls, Hammercurls, Konzentrationscurls Beine-Tag (Tag 3): Die Beine stehen im Mittelpunkt:

Quadrizeps: Kniebeugen, Beinpresse, Ausfallschritte

Beinbizeps: Kreuzheben, Beincurls

Waden: Wadenheben, Wadensprünge Die Trainingstage können je nach deinem Zeitplan und deinem Fitnessniveau angepasst werden. Ein gängiges Split-System könnte so aussehen:

Tag 1: Push (Brust, Schultern, Trizeps)

Tag 2: Pull (Rücken, Bizeps)

Tag 3: Beine (Quadrizeps, Beinbizeps, Waden)

Ruhetag oder aktive Regeneration (z. B. leichtes Cardio, Stretching)

Dann wiederholst du den Zyklus, und der Spaß beginnt von vorn! Ganz wichtig: Passe die Intensität und das Volumen deines Trainings an deine Ziele an. Du kannst schwere Gewichte für den Muskelaufbau oder leichtere Gewichte mit mehr Wiederholungen für die Definition verwenden. Und zu guter Letzt: Gib den Muskeln Zeit zur Regeneration, indem du ausreichend Pausen zwischen den Trainingstagen einplanst. Das ist der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg!

Wie oft sollte man Push-Pull-Beine machen? Die Häufigkeit eines Push-Pull-Beine-Trainings hängt von deinen persönlichen Zielen, deinem Fitnesslevel, deiner Erholungsfähigkeit und deinem Zeitplan ab. Hier sind ein paar Optionen, die du in Betracht ziehen kannst:

1. Der 3-Tage-PPB-Split:

Montag: Push (Brust, Schultern, Trizeps)

Mittwoch: Pull (Rücken, Bizeps)

Freitag: Beine (Quadrizeps, Beinbizeps, Waden) Dieser 3-Tage-Split ist ein Klassiker und erlaubt dir, jede Muskelgruppe einmal pro Woche zu trainieren. Es gibt genug Pausenzeit zwischen den Trainingseinheiten, damit deine Muskeln auf Hochtouren laufen können.

3. Der 4-Tage-PPB-Split:

Montag: Push (Brust, Schultern, Trizeps)

Dienstag: Pull (Rücken, Bizeps)

Mittwoch: Ruhetag

Donnerstag: Beine (Quadrizeps, Beinbizeps, Waden)

Freitag: Push (Brust, Schultern, Trizeps) Der Hauptunterschied zwischen einem 3er-Split und einem 4er-Split liegt in der Aufteilung der Trainingstage. Im 3er-Split werden Push, Pull und Beine auf drei separate Tage aufgeteilt, während im 4er-Split der Push-Tag in zwei separate Tage aufgeteilt wird (Tag 1 und Tag 5). Ein 4er-Split ermöglicht eine etwas detailliertere Fokussierung auf deine Muskulatur. Du möchtest in die Vollen gehen und jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainieren? Dann mach aus dem 4er Split-einen 6er-Split, indem du Samstag direkt wieder mit dem Pull-Training anfängst. Eine perfekte Alternative für Fortgeschrittene, die auf schnelles Muskelwachstum und Stärkeentwicklung aus sind.

Die Wahl der Trainingsfrequenz ist wie ein Geheimrezept, das auf deine individuellen Ziele zugeschnitten ist. Wenn du Muskeln aufbauen willst, ist häufiges Training oft besser. Aber wenn Stärke das Ziel ist, kann es klug sein, zwischendurch einen Gang herunterzuschalten und mehr Erholungszeit einzuplanen. Aber denk daran: Die richtige Ernährung, ausreichend Schlaf und Erholung sind der Schlüssel zu deinem Erfolg. Höre auf deinen Körper, passe die Trainingsfrequenz an, wenn er Zeichen von Überlastung zeigt.

Wie viele Übungen gibt es bei Push-Pull-Beine? Die Anzahl der Übungen in einem Push-Pull-Beine-Training ist abhängig von deinem Fitnesslevel, deinen Ambitionen und deinem Zeitplan. Für deine Orientierung haben wir hier ein paar Empfehlungen für dich:

Für Anfänger: Starte mit zwei bis drei Hauptübungen pro Muskelgruppe. Das summiert sich normalerweise auf 6 bis 9 Übungen pro Einheit. Für Anfänger stehen die richtige Technik und der Aufbau einer soliden Grundlage im Mittelpunkt.

Für Fortgeschrittene: Du kannst Intensität und Umfang erhöhen. Das bedeutet, dass pro Muskelgruppe drei bis vier Hauptübungen angesagt sind, was zu insgesamt 9 bis 12 Übungen pro Einheit führt.

Für alle gilt: Pass die Übungsmenge an deine Bedürfnisse an und versuche, dich stets zu verbessern. Nicht alle Übungen im Push-Pull-Beine-Training sind gleichwertig. Es sollte dir darum gehen, die Grundübungen, die mehrere Muskelgruppen auf einmal in Angriff nehmen, an die Spitze zu setzen. Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben – diese Klassiker verdienen einen festen Platz in deinen Trainingseinheiten.

Wie sinnvoll ist Push-Pull-Beine? Der Push-Pull-Beine-Trainingsansatz kann der Schlüssel zu einem sinnvollen und effektiven Weg beim Krafttraining und Bodybuilding sein, vorausgesetzt, er wird korrekt und auf individuelle Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten. Hier sind einige überzeugende Gründe, warum so viele Fitness-Enthusiasten den PPB-Split als effektiv ansehen:

Ausgewogene Entwicklung: Durch die Aufteilung in Push (Drücken), Pull (Ziehen) und Beine fokussierst du dich auf alle wichtigen Muskelgruppen. Häufige Trainingsfrequenz: Mit dem PPB-Split kannst du Muskelgruppen mehrmals pro Woche angehen, was sich positiv auf Muskelwachstum und Kraftentwicklung auswirken kann. Effizienz: PPB-Workouts sind effizient, da sie sich auf Übungsgruppen konzentrieren, die ähnliche Ausrüstung erfordern. Das bedeutet kürzere Trainingseinheiten. Anpassbarkeit: Der PPB-Split passt sich deinen individuellen Zielen und Bedürfnissen an: egal, ob Muskelaufbau, Kraftsteigerung, Definition oder allgemeine Fitness. Einfache Planung: Ein PPB-Trainingsplan ist leicht erstellt, da die Übungen in drei Hauptkategorien unterteilt sind. Erholung: Jede Muskelgruppe erhält die nötige Regeneration zwischen den Trainingseinheiten. Beispiel: So kann ein Push-Pull-Beine-Traininsplan aussehen Wie ein PPB-Trainingsplan aufgebaut ist, hängt stark von Trainingslevel, Regeneration und Zielsetzung ab. Während Anfänger meist mit weniger Übungen und moderatem Volumen starten sollten, können Fortgeschrittene deutlich intensiver trainieren. Damit du ein besseres Gefühl für den Aufbau bekommst, findest du hier zwei typische Varianten.

Push-Pull-Beine-Plan für Anfänger Wer neu mit dem Split startet, sollte sich vor allem auf saubere Technik und die wichtigsten Grundübungen konzentrieren. Drei Trainingstage pro Woche reichen dafür völlig aus.

Tag 1: Push (Brust, Schulter, Trizeps)

Bankdrücken: 3 Sätze x 8–10 Wiederholungen

Schulterdrücken: 3 Sätze x 8–10 Wiederholungen

Schrägbankdrücken: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Trizepsdrücken: 3 Sätze x 10–12 Wiederholungen

Seitheben: 2–3 Sätze x 12 Wiederholungen Tag 2: Pull (Rücken, Bizeps)

Latzug oder Klimmzüge: 3 Sätze x 8–10 Wiederholungen

Rudern: 3 Sätze x 8–10 Wiederholungen

Face Pulls: 3 Sätze x 12 Wiederholungen

Bizepscurls: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Hammercurls: 2–3 Sätze x 10–12 Wiederholungen Tag 3: Beine

Kniebeugen: 3 Sätze x 8 Wiederholungen

Beinpresse: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Ausfallschritte: 3 Sätze x 10 Wiederholungen pro Bein

Beinbeuger: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Wadenheben: 3 Sätze x 12 Wiederholungen Zwischen den Trainingstagen sollte mindestens ein Ruhetag liegen, damit die Muskulatur ausreichend regenerieren kann.

Push-Pull-Beine-Plan für Fortgeschrittene Fortgeschrittene trainieren häufig mit höherem Volumen und mehr Intensität. Viele wiederholen den Push-Pull-Beine-Zyklus deshalb zwei Mal pro Woche.

Tag 1 und 4: Push

Bankdrücken: 4 Sätze x 6–8 Wiederholungen

Schrägbankdrücken: 4 Sätze x 8–10 Wiederholungen

Schulterdrücken: 4 Sätze x 8 Wiederholungen

Dips: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Seitheben: 3 Sätze x 12 Wiederholungen

Trizepsseilzug: 3 Sätze x 12 Wiederholungen Tag 2 und 5: Pull

Klimmzüge: 4 Sätze x 6–8 Wiederholungen

Langhantelrudern: 4 Sätze x 8 Wiederholungen

Latzug: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Face Pulls: 3 Sätze x 12 Wiederholungen

Langhantelcurls: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Hammercurls: 3 Sätze x 12 Wiederholungen Tag 3 und 6: Beine

Kniebeugen: 4 Sätze x 6–8 Wiederholungen

Kreuzheben: 4 Sätze x 6 Wiederholungen

Beinpresse: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Bulgarian Split Squats: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Beinbeuger: 3 Sätze x 10 Wiederholungen

Wadenheben: 4 Sätze x 12 Wiederholungen Infobox: Technik vor Trainingsvolumen Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – entscheidend bleibt immer die saubere Ausführung der Übungen. Zu viel Gewicht oder zu viele Übungen bringen wenig, wenn Technik und Regeneration darunter leiden.



Wichtig sind außerdem ausreichend Aufwärmen, genügend Schlaf, eine progressive Belastungssteigerung sowie ausreichend Protein und regelmäßige Ruhetage. Gerade beim Push-Pull-Beine-Split gilt deshalb: Qualität schlägt Quantität.

FAQ: Häufige Fragen zum Push-Pull-Beine-Split Wie oft sollte man Push-Pull-Beine trainieren? Für viele reicht ein klassischer 3er-Split mit drei Trainingseinheiten pro Woche völlig aus. Fortgeschrittene trainieren häufig häufiger und wiederholen den Zyklus zwei Mal pro Woche. Ist Push-Pull-Beine besser als Ganzkörpertraining? Das hängt vom Trainingslevel ab. Anfänger profitieren oft stark von Ganzkörpertraining, während Fortgeschrittene mit einem PPB-Split gezielter trainieren können. Kann man mit Push-Pull-Beine Muskeln schneller aufbauen? Der Split kann Muskelaufbau unterstützen, weil Muskelgruppen strukturiert und teilweise häufiger trainiert werden. Entscheidend bleiben aber weiterhin Ernährung, Regeneration und progressive Belastung. Wie lange dauert ein Push-Pull-Beine-Workout? Je nach Trainingsumfang meist zwischen 45 und 90 Minuten. Braucht man beim PPB-Split feste Ruhetage? Ja. Gerade bei intensiven Einheiten sind Regenerationstage wichtig, damit Muskeln sich erholen und wachsen können. Kann man den Split auch zuhause trainieren? Ja. Viele Push-, Pull- und Beinübungen funktionieren auch mit Kurzhanteln, Widerstandsbändern oder dem eigenen Körpergewicht.