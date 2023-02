Trainingsplan für 8 Wochen JETZT REDUZIERT! Mit diesem Training verbrennst du zu Hause effektiv Körperfett

Quarantäne, Wartezeit an Geräten, überfüllte Umkleiden, schlechte Musik: Es gibt diverse Gründe, die gegen das Training im Fitness-Studio und für das Home-Gym sprechen. Schließlich kannst du auch dort mindestens genauso effektiv Fett verbrennen – vor allem mit einem speziell darauf ausgerichteten Trainingsplan. Alles, was du dafür tun musst: Diesen konsequent und bis zum Ende durchziehen! Vom 20. bis zum 26. Februar 2023 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Fett-weg-Training!

So lange musst du zu Hause trainieren

Dein privater Trainings-Ort muss dafür auch nicht mit hochpreisigen Workout-Tools ausgestattet sein. Stattdessen genügen im Gewicht veränderbare Kurzhanteln. Suche also schon mal nach dem guten alten Eisen, denn damit kannst du direkt durchstarten. Noch eine gute Nachricht: Der Plan ist extrem effizient. Die Workouts fallen kurz (rund 45 Minuten pro Einheit), aber dennoch intensiv und effektiv aus. Probiere dich also in dieser Zeit maximal aufs Training zu fokussieren. Leider lauern in den meisten Home-Gyms zahlreiche Ablenkungen. Viele Daheim-Sportler ziehen ihre Satzpausen etwa durch die ständige Anpassung der Musik unnötig in die Länge. Suche dir also eine Workout-Playlist und dann gilt die Konzentration voll dem Training.

Dieses Training ist am besten geeignet, um Fett zu verbrennen

Konkret zielt der Plan auf maximale Fettverbrennung ab. Krafttraining ist hierfür die effektivste Trainingsform – vor allem, wenn der gesamte Körper involviert ist. Zusätzlich zu den Workouts erwarten dich knackige Intervall-Einheiten statt öden Dauerläufen. Erstere sind nicht nur kürzer, sondern auch deutlich wirksamer. Du siehst also, dass du jetzt nur noch starten musst.

Um auch im Home-Gym deinem Fett-weg-Ziel näherzukommen, brauchst du einen strukturierten und zielführenden Trainingsplan. Unsere Anleitung führt dich Satz für Satz dorthin. Also am besten direkt downloaden, Vorher-Foto knipsen, durchziehen und nach 8 Wochen Resultate feiern!

Mit diesem 8-Wochen-Trainingsplan verbrennst du zu Hause effektiv Körperfett

25 Seiten, auf jedem Gerät abrufbar Du hast keine Zeit zu verschenken? Dann legen wir den hier gezeigten Fatburning-Turbo ans Herz. Effizienter als mit hochintensivem, smart strukturiertem Krafttraining lassen sich sichtbaren Ergebnisse nicht erzielen. Die Gründe dafür: ein hoher Nachbrenneffekt dank maximaler Intensität. Zudem erhältst du mit unseren Fett-weg-Workouts deine wertvolle Muskelmasse. Genau das wirkt sich unterm Strich auf deinem Grundumsatz aus. Noch ein Pluspunkt: Die im Plan verwendeten High-Intensity-Workouts fordern deinen gesamten Körper statt nur einzelne Muskelgruppen. Klingt nahezu unschlagbar, oder? Zur Umsetzung brauchst du neben deinem eigenen Körpergewicht lediglich zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln sowie eine stabile Hantelbank. In den Wochen 1-4 warten insgesamt 4 Workouts auf dich: 2 verschiedene Ganzkörper-Einheiten und eine schweißtreibende Turbo-Session. Gemeinsam habe alle dieser Workouts, dass die darin vorgesehenen Übungen primär die großen Muskelgruppen deines Körpers fordern. In Gesäß-, Bein- und Rückenmuskulatur liegt schließlich das größte Fettverbrennungs-Potenzial. Während in den Ganzkörper-Workouts alternierende Sätze anstehen, kommt in der Turbo-Session eine pausenlose Dauer-Belastung auf dich zu, die jedoch deutlich kürzer ausfällt. Und keine Sorge – auch dieses Training wirst du schaffen. In den Wochen 5 bis 8 steigt die Schlagzahl durch eine zusätzliche Einheit pro Woche, eine neue Methode und reihenweise neue Übungen. Diese neuen Reize wirst du garantiert spüren und dank der willkommenen Abwechslung bis zum Ende dabei bleiben – garantiert! Ein smartes Workout-Programm, das voll auf Fatburning ausgelegt ist, bringt dir die schnellsten Fatburning-Resultate. Wir haben alle Parameter auf dieses Ziel justiert. Das Ergebnis: unser stärkster Fettverbrennungs-Plan aller Zeiten. Also, nichts wie rein ins Training und dann weg mit dem Speck!