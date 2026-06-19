Mark Wahlbergs 4-AM-Routine: Mit diesem Workout hält er sich in Form

Mark Wahlberg hat eine neue YouTube-Serie namens 4am Club Challenge gestartet, in der er bekannte Creators in sein Gym einlädt, um gemeinsam eines seiner legendären Frühmorgen-Workouts zu absolvieren. In der ersten Episode trainiert er zusammen mit Schauspieler und YouTuber Brent Rivera – auf dem Plan steht eine 13-teilige Session mit Fokus auf Beine und Core.

"Das ist kein normales Workout", sagt Wahlberg. "Es ist früh, intensiv und gleichzeitig ein Spiel. Wir trainieren, lachen, lernen ein paar Dinge übereinander - und finden heraus, wer wirklich dafür gemacht ist. Hält Brent durch oder greift er am Ende zum Kotzeimer?" Bevor das Training überhaupt startet, schickt Wahlberg Rivera allerdings erst einmal für drei Minuten in ein Eisbad.

Der 54-Jährige betont außerdem, dass der frühe Trainingsstart für ihn längst Alltag ist. "Ich trainiere fünf Tage die Woche. Donnerstag ist einer der härteren Tage - Leg Day", erklärt er. "Das ist meine tägliche Routine und ich versuche, so viel wie möglich zu erledigen, bevor ich zur Arbeit gehe oder die Kinder wecke."

Mark Wahlbergs Workout: Die Übungen im Überblick Assault Bike

Bizepscurls

Beinbeuger (Hamstring Curl)

Beinstrecker (Leg Extension)

Hip Thrust

Crunches

Back Squat

Rückenstrecker (Back Extension)

Sitzendes Wadenheben

Liegender Beinbeuger

Ab Coaster

Bulgarische Split Squats

TRX Sissy Squats

Pendulum Squats Sixpack mit Ü50: Dieses 11-Move-Workout von Mark Wahlberg musst du testen

So funktionieren die Übungen 1. Assault Bike

2. Bizeps-Curls

3. Beinbeuger (Hamstring Curl) Setze dich in die Beinbeuger-Maschine, die Fersen liegen unter dem unteren Polster, das obere Polster auf den Oberschenkeln. Beuge die Knie, um das Polster so weit wie möglich nach unten zu ziehen, und kehre anschließend kontrolliert in die Ausgangsposition zurück.

4. Beinstrecker (Leg Extension)

5. Hip Thrust

6. Crunches

7. Back Squat

8. Rückenstrecker (Back Extension)

9. Sitzendes Wadenheben

10. Liegender Beinbeuger

11. Ab Coasters Knie dich auf das bewegliche Polster, greife die Griffe und ziehe die Knie in einer langsamen, kontrollierten Bogenbewegung Richtung Brust. Der Fokus liegt auf der Bauchmuskelspannung, nicht auf Schwung. Halte den Oberkörper stabil und senke die Beine langsam wieder ab, ohne unten abzusetzen.

12. Bulgarische Split Squats

13. TRX Sissy Squat Stelle die Füße hüftbreit auf eine Gewichtsscheibe, sodass die Fersen erhöht sind. Nutze die Griffe eines TRX-Suspension-Trainers zur Unterstützung. Beuge die Knie und lehne dich nach hinten, sodass von den Knien bis zum Kopf eine stabile gerade Linie entsteht. Gehe weiter in die Kniebeuge, während du die Rücklage hältst, und senke die Knie so nah wie möglich Richtung Boden ab. Drücke dich anschließend explosiv wieder nach oben. Wiederhole diesen Vorgang.

14. Pendulum Squat Stelle dich schulterbreit in die Pendulum-Squat-Maschine. Gehe in die Kniebeuge, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind, und kehre anschließend in die Ausgangsposition zurück.

Um beim Training von Mark Wahlberg und Brent Rivera live mit dabei zu sein und alle Übungen ausgeführt zu sehen, schau dir gerne ihr Video an:

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