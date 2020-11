Definierte Schultern und ein breiter Rücken Der ultimative Home-Gym-Trainingsplan für breites Kreuz und V-Form

Warum die V-Form für die meisten Männer das körperliche Ideal ist? Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist da natürlich die unschlagbare Optik. Starke Schultern und ein breites Kreuz schauen einfach unheimlich gut aus - und zwar immer und überall. Denn während eine gut trainierte Brust nur von vorne und Bauchmuskeln nur oben ohne sichtbar sind, machst du mit der V-Form auch in der Rückansicht und voll bekleidet einen massiven Eindruck. Zum anderen schützen dich stabile Schultern und ein ausgebildeter Rücken vor Verspannungen sowie Verletzungen und sorgen darüber hinaus noch für eine gesunde, aufrechte Körperhaltung. Und das Beste: Mit unserem brandneuen Home-Gym-Plan erreichst auch du die attraktive V-Form in wenigen Wochen. Das Einzige, was du brauchst, sind eine Langhantel, verstellbare Kurzhanteln sowie eine Hantelbank. Unser Plan stärkt dir den Rücken. Garantiert!

Wie sieht unser V-Form-Trainingsplan aus?

Was nutzt ein massiger Oberkörper, wenn er auf mickrigen Beinen steht? Deshalb trainierst du mit unserem Plan auch deinen restlichen Körper – und bekommst damit das zweifache V: die X-Form. Nein, dabei handelt es sich nicht um eine neue Extrem-Sportart oder einen Superhelden-Film. Das X bezieht sich in diesem Fall auf einen Körper mit breiten Schultern und einem starken Rücken, der in eine schmale Taille überläuft, um mit stabilen Schenkeln wieder in die Breite zu gehen – im Gegensatz zum V, das nur deine obere Körperhälfte repräsentiert. Doch egal, ob V oder X: Mit unserem Plan trainierst du deinen Körper auf jeden Fall von A bis Z.

Mehr Muskeln, weniger Fett

Der ganzheitliche Trainings-Ansatz hat zwei Vorteile: Zum einen setzt du durch das Bein-Training die maximale Anzahl an Wachstumshormonen frei. Und das optimiert wiederum den Muskelaufbau im Oberkörper. Zum anderen verbrennst du so ordentlich Kalorien. Ein Unterkörper-Workout mag zwar anstrengend sein, aber genau das kurbelt deine Fettverbrennung an. Zeitgleich bedeuten mehr Muskeln auch einen höheren Grundumsatz. Und da die Oberschenkel und der Hintern zu den größten Muskelgruppen des Körpers gehören, solltest du den Bein-Tag nicht vernachlässigen. Denn du erinnerst dich: Für die attraktive V-Form ist auch eine schmale Taille wichtig. Also ran ans Hüftgold! Zeitgleich Muskeln auf- und Fett abzubauen ist möglich. Erst recht mit unserem Plan.

Entspannt zu mehr Erfolg

Konkret arbeitest du in einem 2er-Split. Das heißt: An einem Tag trainierst du deinen Oberkörper mit Fokus auf Schultern und Rücken, am anderen deinen Unterkörper. Als Anfänger steigst du mit drei Trainingstagen ein. 2-mal die Woche schmiedest du an deiner V-Form, 1-mal forderst du deinen Unterkörper heraus. Als Fortgeschrittener kommt ein weiteres Unterkörper-Workout pro Woche dazu. Zwischendrin hast du genügend Zeit dich zu regenerieren. Denn denk daran: Den Reiz setzt du zwar im Training, aber erst die Ruhepause macht Muskelwachstum möglich. Gönn dir also die Erholung!

Wer hat den Plan konzipiert?

Architekt des Workout-Programms ist Martin Stede. Der Personal Trainer aus Bad Nauheim bringt schon seit knapp 10 Jahren Menschen in Bestform. Sein Grundsatz? Es geht nicht nur darum, einfach mehr Muskeln zu bekommen und stur das Training zu absolvieren. Vielmehr sind Spaß, ein leistungsfähigerer Körper und eine erhöhte Lebensqualität das Ziel. Und dieser Gedanke steckt auch in seinem Plan. Bleibt also nur noch die Frage: Wann legst du damit los?

Breite Schultern, ein starker Rücken und eine schmale Hüfte: Unser erprobter 8-Wochen-Plan verpasst dir auch im Home-Gym die V-Form. Den Rest deines Körpers forderst du dabei ebenfalls heraus.

Also, den Trainingsplan zur V-Form downloaden und noch heute loslegen!

