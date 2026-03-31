Renegade Row richtig machen: Starker Rücken, starke Arme

Der Renegade Row wird ausschließlich in der Liegestützposition mit Kurzhanteln (idealerweise Hex-Dumbbells) oder Kettlebells ausgeführt.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis Profis

Fortgeschrittene bis Profis MET-Wert: 6–7

6–7 Hauptregion: Rücken und Core

Rücken und Core Equipment/Hilfsmittel: Kettlebell, Hex-Dumbbells Was ist der Renegade Row und warum ist Stützrudern so effektiv? Der Renegade Row ist weit mehr als eine simple Zugübung. Während du beim klassischen Rudern stabil stehst oder sitzt, fordert dich diese Variante in der Liegestützposition maximal heraus. Jede Zugbewegung stärkt gezielt Rückenstrecker, Trapez- und Rhomboidenmuskeln und baut einen stabilen, definierten Rücken auf. Ein kräftiger Rücken schützt dich vor Verletzungen im Alltag und beim Sport, sei es beim Heben schwerer Lasten, Tragen von Einkäufen oder dynamischen Bewegungen im Training. Gleichzeitig steigert Rudern den Kalorienverbrauch und unterstützt die Körperdefinition, besonders wenn du es in Zirkeltraining oder HIIT-Einheiten einbaust. Wer regelmäßig rudert, verbessert Haltung, Kraft und Stabilität – und das sichtbar.

Gezielter Muskelaufbau: Latissimus, Trapez, Rhomboiden, hintere Schulter und Bizeps werden effektiv trainiert.

Latissimus, Trapez, Rhomboiden, hintere Schulter und Bizeps werden effektiv trainiert. Core-Stabilit ä t: Tiefe Bauch- und Rückenmuskeln werden aktiviert, der Rumpf wird stabil und belastbar.

Tiefe Bauch- und Rückenmuskeln werden aktiviert, der Rumpf wird stabil und belastbar. Funktionelle Kraft: Rudern stärkt Bewegungsmuster, die im Alltag essenziell sind – Heben, Ziehen, Tragen.

Rudern stärkt Bewegungsmuster, die im Alltag essenziell sind – Heben, Ziehen, Tragen. Haltungsverbesserung: Wirkt gegen Rundrücken und Schulterschwäche – du stehst automatisch aufrechter.

Wirkt gegen Rundrücken und Schulterschwäche – du stehst automatisch aufrechter. Variabilität: Unterschiedliche Hanteln und Griffarten erlauben individuelle Anpassung und stetige Progression. Inverted Row richtig machen: Ideales Bodyweight Training

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Renegade Row.

Beim Stützrudern arbeiten mehrere Muskelgruppen wie ein perfekt abgestimmtes Team:

Primäre Zielmuskeln der Zugbewegung:

Latissimus Dorsi und Rhomboiden: Verantwortlich für die eigentliche Ruderbewegung und das Zusammenziehen der Schulterblätter.

Verantwortlich für die eigentliche Ruderbewegung und das Zusammenziehen der Schulterblätter. Musculus Trapezius (besonders mittlerer Teil): Stabilisierung und Zug des Schulterblatts zur Wirbelsäule. Stützmuskulatur und Stabilisatoren (isometrisch):

Obliquus internus und externus abdominis: Diese schrägen Bauchmuskeln leisten die Hauptarbeit der Anti-Rotation , um das Becken parallel zum Boden zu halten.

Diese schrägen Bauchmuskeln leisten die Hauptarbeit der , um das Becken parallel zum Boden zu halten. Serratus anterior (Stützarm): Fixiert das Schulterblatt des tragenden Arms am Brustkorb und sorgt für eine stabile Kraftübertragung vom Arm in den Rumpf, ohne dass das Schulterblatt absteht.

Fixiert das Schulterblatt des tragenden Arms am Brustkorb und sorgt für eine stabile Kraftübertragung vom Arm in den Rumpf, ohne dass das Schulterblatt absteht. Erector Spinae und M. Rectus Abdominis: Halten die Wirbelsäule in der neutralen Position und verhindern das Durchhängen (Hohlkreuz).

Halten die Wirbelsäule in der neutralen Position und verhindern das Durchhängen (Hohlkreuz). Gluteus Maximus und Quadriceps: Stabilisieren das Becken und die Beine, um eine solide Basis für die Gewichtsverlagerung zu bilden. MET-Wert und Kalorienverbrauch Der Renegade Row ist eine hochintensive Verbundübung. Aufgrund der extremen Ganzkörperspannung liegt der MET-Wert bei etwa 6 bis 7. Ein 80 kg schwerer Mann verbrennt bei dieser Übung ca. 80 bis 90 kcal pro 10 Minuten (reine Belastungszeit). Da die Übung meist in Sätzen oder Intervallen ausgeführt wird, sorgt sie zudem für einen signifikanten Nachbrenneffekt und eine hohe Stoffwechselaktivierung.

Funktionale Alltagsvorteile Rudern stärkt den Rücken und Core auf eine Weise, die sich direkt im Alltag bezahlt macht:

Bessere Haltung: Ein stabiler Rücken und kräftige Schulterblätter reduzieren Rundrücken und Schulterprobleme.

Ein stabiler Rücken und kräftige Schulterblätter reduzieren Rundrücken und Schulterprobleme. Alltagskraft: Heben, Tragen oder Ziehen schwerer Gegenstände wird leichter und sicherer.

Heben, Tragen oder Ziehen schwerer Gegenstände wird leichter und sicherer. Verletzungspr ä vention: Starke Rücken- und Core-Muskeln schützen Wirbelsäule und Gelenke.

Starke Rücken- und Core-Muskeln schützen Wirbelsäule und Gelenke. Koordination: Die harmonische Zusammenarbeit von Armen, Rücken und Beinen verbessert Balance und Bewegungskontrolle. Mit regelmäßigem Rudern machst du dich fit für jede Alltagssituation – egal ob beim Umzug, Sport oder einfach nur beim langen Sitzen am Schreibtisch.

Nachteile beim Stützrudern Limitierung der Hypertrophie (Muskelwachstum): Da die Übung eine enorme Core-Stabilität erfordert, ermüden oft Rumpfmuskulatur oder Stützarm, bevor der Rückenmuskel (Latissimus) vollständig belastet wird. Für maximalen Rücken-Masseaufbau ist sie daher weniger effizient als das Langhantelrudern.

Hohe Handgelenksbelastung: Das gesamte Körpergewicht plus das Zusatzgewicht lastet auf dem Handgelenk des Stützarms. Ohne Hex-Hanteln (sechseckig) besteht zudem ein hohes Kipp- und Verletzungsrisiko für die Bänder im Handgelenk.

Fehlbelastung der Lendenwirbelsäule: Sobald die Kraft im Core nachlässt, neigen Trainierende zur Rotation im Becken. Diese Torsionskraft unter Last kann zu Scherkräften an den Bandscheiben der Lendenwirbelsäule führen.

Komplexität der Kraftverteilung: Anfänger neigen dazu, das Gewicht mit Schwung ("Reißen") nach oben zu befördern, was die stabilisierende Schulter des Stützarms durch plötzliche Lastwechsel gefährdet.

Die richtige Ausführung Rudern zählt zu den effektivsten Übungen für Rücken, Schultern und Core, doch nur mit sauberer Technik entfaltet es sein volles Potenzial. Die richtige Ausführung schützt vor Verletzungen, maximiert die Muskelaktivierung und sorgt für einen starken, definierten Rücken.

Step-by-Step-Anleitung: Renegade Row Der Renegade Row ist eine Fortgeschrittenen-Übung. Ziel ist es, den Rücken zu trainieren, während der Core eine Rotation des Beckens verhindert.

Die Startposition: Gehe in die hohe Liegestützposition (High Plank). Deine Hände greifen 2 Kurzhanteln (idealerweise Hex-Dumbbells, da diese nicht wegrollen). Platziere deine Füße deutlich weiter als hüftbreit – das gibt dir die nötige Basis, um stabil zu bleiben. Spannungsaufbau: Spanne dein Gesäß, deine Beine und deinen Bauch maximal an. Dein Körper muss eine unbewegliche Linie von den Fersen bis zum Kopf bilden. Die Zugphase: Halte dein Gewicht stabil in der Mitte. Vermeide ein deutliches Verlagern des Schwerpunkts auf den Stützarm. Die Kraft zur Stabilisierung kommt aus deinem Core, damit die Hüfte absolut unbeweglich bleibt. Anti-Rotation: Das ist der wichtigste Punkt: Deine beiden Hüftknochen müssen während des gesamten Zugs absolut parallel zum Boden bleiben. Drehe dich nicht zur Seite auf! Kontrolliertes Ablassen: Setze die Hantel leise und ohne Schwung wieder ab. Atme beim Ziehen aus und beim Absenken ein. Wechsel danach die Seite. Dos und Don´ts Dos

Halte Rumpf und Core aktiv , Rücken gerade, Schultern stabil.

, Rücken gerade, Schultern stabil. Volle Bewegungsamplitude: Arme vollständig strecken und Zug bis zum Oberkö

Arme vollständig strecken und Zug bis zum Oberkö Kontrolliertes Tempo: Lieber sauber und langsam als schnell und schlampig.

Lieber sauber und langsam als schnell und schlampig. Regelmäßig variieren: Griffarten oder Gewicht anpassen für stetigen Fortschritt. Don’ts:

Nicht ruckartig ziehen: Schwung reduziert Muskelaktivierung und kann Rücken belasten.

Schwung reduziert Muskelaktivierung und kann Rücken belasten. Rü cken nicht kr ü mmen: Rundrücken oder Hohlkreuz vermeiden.

Rundrücken oder Hohlkreuz vermeiden. Ellenbogen nicht nach außen ausbrechen lassen: Führe den Ellenbogen eng am Körper vorbei Richtung Hü Ein zu weites Ausstellen belastet das Schultergelenk ungünstig und reduziert die Aktivierung des Latissimus.

Führe den Ellenbogen eng am Körper vorbei Richtung Hü Ein zu weites Ausstellen belastet das Schultergelenk ungünstig und reduziert die Aktivierung des Latissimus. Zu schwer starten: Lieber Technik perfektionieren, bevor Gewicht oder Tempo erhöht wird.

Häufige Fehler und deren Lösung Auch kleine Technikfehler beim Rudern können den Trainingseffekt mindern oder zu Verletzungen führen. Zu den häufigsten Patzern gehören:

Checkliste für Anfänger Die Rudern-Übung ist sehr effektiv, kann aber bei falscher Ausführung schnell Nacken, Schultern oder unteren Rücken belasten. Eine saubere Technik ist entscheidend, um maximale Ergebnisse zu erzielen und Verletzungen zu vermeiden. Die folgende Checkliste hilft Anfängern, die wichtigsten Punkte im Blick zu behalten und sofort loszulegen.

Stabiler Stand: Füße deutlich breiter als hüftbreit setzen, damit dein Körper nicht zur Seite kippt.

Füße deutlich breiter als hüftbreit setzen, damit dein Körper nicht zur Seite kippt. Hüfte ruhig halten: Dreht sich dein Becken beim Rudern, ist das Gewicht zu schwer.

Dreht sich dein Becken beim Rudern, ist das Gewicht zu schwer. Core maximal anspannen: Bauch und Gesäß fest machen, bevor du die Hantel ziehst.

Bauch und Gesäß fest machen, bevor du die Hantel ziehst. Leichtes Gewicht wählen: Technik und Stabilität sind wichtiger als schwere Hanteln.

Technik und Stabilität sind wichtiger als schwere Hanteln. Sauberer Wechsel der Seite: Setze die Hantel kontrolliert ab, bevor du die andere Seite ziehst.

Varianten des Renegade Rows Um Abwechslung, gezielte Muskelreize und kontinuierlichen Fortschritt zu gewährleisten, lassen sich verschiedene Rudervarianten einsetzen:

Kneeling Renegade Row (auf den Knien für Einsteiger).

(auf den Knien für Einsteiger). Renegade Row mit Push-up (Liegestütz zwischen den Wiederholungen).

(Liegestütz zwischen den Wiederholungen). Kettlebell Renegade Row (erhöhte Instabilität).

Progressionsplan Steigere die Intensität erst, wenn du die Anti-Rotation in der aktuellen Stufe perfekt beherrschst.

Level 1 – Stabilitäts-Basis: High Plank Holds und Shoulder Taps (Hände berühren abwechselnd die gegenüberliegende Schulter, ohne Gewicht). Ziel: 3 Sätze à 45 Sekunden kontrollierte Bewegung.

High Plank Holds und Shoulder Taps (Hände berühren abwechselnd die gegenüberliegende Schulter, ohne Gewicht). Ziel: 3 Sätze à 45 Sekunden kontrollierte Bewegung. Level 2 – Kraftaufbau (modifizierte Hebel): Renegade Rows auf den Knien mit leichtem Gewicht. Ziel: 3 Sätze à 12 saubere Wiederholungen pro Seite.

Renegade Rows auf den Knien mit leichtem Gewicht. Ziel: 3 Sätze à 12 saubere Wiederholungen pro Seite. Level 3 – Standard Renegade Row: Klassische Ausführung im vollen Stütz. Fokus auf schwereres Gewicht bei absolut unbeweglicher Hüfte. Ziel: 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen pro Seite.

Klassische Ausführung im vollen Stütz. Fokus auf schwereres Gewicht bei absolut unbeweglicher Hüfte. Ziel: 3 Sätze à 8–10 Wiederholungen pro Seite. Level 4 – Elite-Kombination: Renegade Row mit integriertem Push-up (Liegestütz zwischen jedem Ruderzug) oder Verwendung von Kettlebells für erhöhte Instabilität. Ziel: 3–4 Sätze à 10 Wiederholungen.

FAQ – Renegade Row für Männer Welche Muskeln werden beim Renegade Row primär trainiert? Es ist eine Ganzkörperübung. Der Fokus liegt auf dem Latissimus und den Rhomboiden (Rücken), aber die schrägen Bauchmuskeln (Core) und der Serratus (Schulterblattstabilisator) arbeiten isometrisch unter Höchstlast, um die Rotation zu verhindern. Warum darf ich die Hüfte nicht aufdrehen? Sobald du die Hüfte aufdrehst, entweicht die Spannung aus deinem Core und die Übung verliert ihren stabilisierenden Effekt. Zudem entstehen so ungesunde Scherkräfte in der Lendenwirbelsäule. Kann ich die Übung mit normalen, runden Hanteln machen? Davon ist dringend abzuraten. Runde Hanteln können im Stütz wegrollen, was zu schweren Verletzungen der Handgelenke führen kann. Nutze Hex-Hanteln oder Kettlebells. Wie schwer sollte das Gewicht beim Renegade Row sein? Wähle das Gewicht deutlich geringer als beim einarmigen Kurzhantelrudern auf der Bank. Die Limitierung ist hier nicht dein Rücken, sondern deine Fähigkeit, den Rumpf stabil zu halten.