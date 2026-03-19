Squats richtig machen: Übung für Kraft und Stabilität

In diesem Guide erfährst du alles, was du über Kniebeugen wissen musst. Muskelaufbau, Kalorienverbrauch, typische Fehler und vor allem: die richtige Strategie für kontinuierliche Fortschritte.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Profis

Anfänger bis Profis MET-Wert : 3,8

: 3,8 Hauptregion: Unterkörper/Beine und Gesäß

Unterkörper/Beine und Gesäß Equipment: Körpergewicht; optional: Langhantel, Kurzhanteln, Kettlebells Was sind Squats und warum sind Kniebeugen so effektiv? Kniebeugen sind unumstritten eine der beliebtesten Grundübungen. Egal ob Läufer, Kraftsportler oder Hyrox-Athleten: Fast jeder macht Squats, um die Leistung zu verbessern. Und tatsächlich können Squats dir nicht nur dabei helfen, den gesamten Körper zu stabilisieren, sie können ebenfalls deine Sprungkraft verbessern und die Schnellkraft steigern.

Das Besondere an Kniebeugen: Es bedarf zunächst keinerlei Hilfsmittel. Squats können als Functional Training mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt werden. Selbst als reine Bodyweight-Übung hat die Kniebeuge schon Vorteile: Die Knochendichte nimmt zu, die Beweglichkeit steigt und auch Arthrose kann gemildert werden.

Die Kniebeuge gehört zu den effektivsten Beinübungen überhaupt. Sie fordert den ganzen Körper, verbessert die Haltung und baut funktionelle Kraft auf.

Squats: Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln bei der Kniebeuge (Squat).

Während eines Squats ist im Prinzip der gesamte Körper im Einsatz. So werden einige große Muskelgruppen beansprucht, was vor allem bei einer kurzen Trainingseinheit von Vorteil sein kann, da Zeit gespart wird. Der größte Kraftanteil kommt bei einer Kniebeuge aus der vorderen und hinteren Oberschenkelmuskulatur und dem Po. Für Stabilität sorgen Waden, der Bauch und der Rücken.

Folgende Muskelgruppen werden bei Kniebeugen trainiert:

Quadrizeps (Vorderer Oberschenkel)

Ischiocrurale Muskulatur (Hinterer Oberschenkel)

Oberschenkelinnenseite

Gluteus (Po-Muskel)

Bauchmuskeln

Waden

Rücken Je nachdem, wie du den Squat ausführst, werden unterschiedliche Muskelgruppen verschieden stark aktiviert. Beispiel: Bei einem breiteren Stand werden vor allem die Muskeln an der Innenseite der Oberschenkel beansprucht, bei einem schmaleren Stand hingegen die Muskeln an der Vorderseite.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Kniebeugen sind energieintensiv, weil viele große Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten.

MET-Wert: 3,8 (je nach Gewicht und Tempo).

3,8 (je nach Gewicht und Tempo). Kalorienverbrauch: Bei einem Körpergewicht von 80 kg ergibt sich folgender Wert: 80 x 3,8 = 304. Langsam ausgeführte Kniebeugen ohne Gewicht verbrennen bei einem Körpergewicht von 80 kg also 304 kcal pro Stunde. MET-Wert richtig nutzen: Das bedeutet MET für dein Training

Funktionale Alltagsvorteile von Squats Kniebeugen sind nicht nur für den Muskelaufbau im Gym relevant, sie haben auch einen direkten Nutzen im Alltag. Da viele große Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten, trainierst du Beine, Rumpf und Stabilität. Diese Kombination macht dich belastbarer in ganz normalen Situationen.

Stärken Beine und Gesäß: Quadrizeps, Hamstrings und Gluteus arbeiten intensiv – wichtig für Gehen, Treppensteigen oder Heben.

Verbessern Mobilität: Hüften, Knie und Sprunggelenke werden beweglicher.

Fördern eine stabile Haltung: Eine saubere Kniebeuge stärkt Rücken und Beckenstabilität.

Trainieren den Core: Bauch und unterer Rücken stabilisieren die Bewegung.

Verbessern Koordination und Balance: Der ganze Körper muss kontrolliert zusammenarbeiten.

Kurz gesagt: Jede Wiederholung macht dich nicht nur im Gym stärker, sondern auch im Alltag belastbarer.

Nachteile von Squats Die Kniebeuge verlangt eine sehr gute Beweglichkeit in Sprunggelenken und Hüfte. Entgegen alter Mythen ist eine tiefe Beuge bei korrekter Technik gesund; das Risiko liegt nicht in der Tiefe, sondern in mangelnder Stabilität oder unzureichender Mobilität in der tiefsten Position.

Technisch anspruchsvoll mit Zusatzgewicht: Varianten mit Langhantel erfordern saubere Technik und Körperspannung.

Hohe Belastung bei falscher Dosierung: Sehr schwere oder häufige Kniebeugen können Knie, Hüfte oder unteren Rücken stark beanspruchen.

Die richtige Ausführung Die Kniebeuge erfordert Technik und Körperspannung, um Verletzungen zu vermeiden und den vollen Trainingseffekt zu erzielen. So führst du die Übung korrekt aus:

Wichtig zu beachten Stelle dich etwas mehr als hüftbreit (schulterbreit) hin, die Zehen leicht nach außen.

Die Knie wandern aktiv nach vorn, und du senkst dich aufrecht zwischen deine Fersen. Dein Oberkörper bleibt vertikal.

Gehe so tief, bis die Oberschenkel mindestens parallel zum Boden sind oder tiefer, wenn deine Mobilität es erlaubt. Der Oberkörper bleibt aufrecht, die Brust stolz.

Drücke dich kontrolliert und kraftvoll nach oben, indem du die Knie streckst und die Hüfte nach vorn bringst. Dos und Don'ts Viele machen Fehler, die den Trainingseffekt schmälern oder sogar zu Verletzungen führen. Halte dich an diese Regeln:

Dos:

Stabiler Stand mit leicht nach außen gedrehten Füßen.

Rumpf vor jeder Wiederholung bewusst anspannen.

Bewegung ruhig und kontrolliert ausführen.

Gewicht gleichmäßig über Mittelfuß und Ferse halten.

Gewicht erst steigern, wenn die Technik sicher ist. Don'ts:

Hektische oder unkontrollierte Wiederholungen.

Zu früh mit schweren Gewichten starten.

Spannung im Rumpf während der Bewegung verlieren.

Stand ständig verändern oder unsicher werden.

Nur auf Geschwindigkeit statt auf saubere Ausführung achten. Checkliste für Anfänger Damit deine Kniebeuge sicher und effektiv wird, sind diese Punkte entscheidend:

Mit Körpergewicht starten, bevor du Zusatzgewicht nutzt.

Tiefe nur so weit wie sauber möglich, Qualität vor maximaler Tiefe.

Langsam steigern, erst Technik festigen, dann Gewicht erhöhen.

Mobilität prüfen, besonders in Hüfte und Sprunggelenken.

Bewegung regelmäßig üben, 2–3 Trainingseinheiten pro Woche reichen für Fortschritte. Die häufigsten Fehler und deren Lösung Kniebeugen gehören zu den besten Übungen für Beine und Rumpf, aber kleine Technikfehler können schnell den Effekt mindern oder zu Verletzungen führen. So erkennst und vermeidest du sie:

Squats Varianten für deinen Trainingsplan Squats sind eine ideale Grundlage für viele Variationen. Je nach Trainingslevel kannst du die Übung leichter oder anspruchsvoller gestalten – hier sind sie nach Schwierigkeit geordnet.

Sumo Squat: Der Sumo Squat zeichnet sich durch seine breite Fußstellung aus. Dadurch werden vor allem die Innenseiten der Oberschenkel aktiviert.

Jump Squat: Beim Jump Squat springst du aus der unteren Position der Kniebeuge explosiv nach oben. Die Arme schwingen dabei nach hinten – der ganze Körper kommt in Bewegung.

Back Squat: Beim Back Squat ist der Bewegungsablauf der gleiche, wie bei einer normalen Kniebeuge, mit dem Unterschied, dass eine Langhantel auf dem Trapezmuskel aufgelegt wird, das heißt oberhalb der Schulterblätter.

Front Squat: Die Grundbewegung ist gleich wie bei einer herkömmlichen Kniebeuge. Der Unterschied: Es wird zusätzlich eine Langhantel in der Gewichtheberposition gehalten. Das Gewicht kann individuell variiert werden.

Split Squat: Beim Split Squat steht ein Bein vorn, während das hintere Bein erhöht auf einer Bank oder Box abgelegt werden kann.

Pistol Squat: Genau wie beim Split Squat wird auch der Pistol Squat einbeinig ausgeführt. Ein Fuß steht am Boden, der andere wird nach vorn gestreckt, während das Standbein sich beugt.

Squat Progressionsweg: Von klassischer Kniebeuge zum Front Sqat Kniebeugen erfordern Technik, Kraft und Mobilität. Wer zu schnell zu viel Gewicht auflegt, riskiert Verletzungen und schlechte Gewohnheiten. Deshalb lohnt es sich, die Übung schrittweise zu steigern und zuerst die Technik zu festigen.

Level 1 – Anfänger

Technik lernen: Beginne mit klassischen Kniebeugen ohne Gewicht.

Beginne mit klassischen Kniebeugen ohne Gewicht. Mobilit ä t checken: Sprunggelenke und Hüfte geschmeidig machen.

Sprunggelenke und Hüfte geschmeidig machen. Ziel: 3 Sätze à 12–15 saubere Wiederholungen, Fokus auf Rumpfspannung und aufrechte Haltung. Level 2 – Fortgeschritten

Langhantel ins Spiel bringen: leichtes Gewicht, perfekte Rack-Position (Hantel auf den vorderen Schultern, Ellenbogen hoch).

leichtes Gewicht, perfekte Rack-Position (Hantel auf den vorderen Schultern, Ellenbogen hoch). Tiefe kontrollieren: Mindestens bis zur Parallele, besser tiefer, wenn Beweglichkeit passt.

Mindestens bis zur Parallele, besser tiefer, wenn Beweglichkeit passt. Variationen einbauen: Pausen-Squats (unten halten) oder Tempo-Squats (langsam und gezielt bewegen) für mehr Spannung. Level 3 – Profi

Schweres Gewicht: Progressiv steigern, aber niemals auf Kosten der Technik.

Progressiv steigern, aber niemals auf Kosten der Technik. Komplexe Varianten: Front Squats aus dem Rack mit schweren Lasten oder Kombinationen wie Front Squat und Push Press.

Front Squats aus dem Rack mit schweren Lasten oder Kombinationen wie Front Squat und Push Press. Leistung dokumentieren: Gewicht, Wiederholungen und Technik regelmäßig tracken. Kniebeugen vs. Kreuzheben: Diese Übung bringt dich weiter

Alles, was du über Squats wissen musst Wie oft sollte ich Kniebeugen trainieren? Für die meisten Trainingsziele reichen 2 bis 3 Einheiten pro Woche. Zwischen den Trainingstagen sollten mindestens 48 Stunden Pause liegen. Wie tief sollte ich bei Kniebeugen gehen? Idealerweise so tief, dass die Oberschenkel mindestens parallel zum Boden sind. Wenn deine Mobilität es erlaubt, kannst du auch tiefer gehen. Welche Muskeln trainieren die Kniebeugen? Vor allem Quadrizeps, Gesäß und hintere Oberschenkel. Zusätzlich arbeiten Rumpf, Waden und Rücken stabilisierend mit. Was ist der Unterschied zwischen Front Squats und Back Squats? Beim Back Squat liegt die Langhantel auf dem oberen Rücken. Beim Front Squat liegt sie auf den vorderen Schultern. Front Squats fordern mehr Rumpfspannung, während Back Squats meist höhere Gewichte erlauben. Können Kniebeugen beim Abnehmen helfen? Beim Back Squat liegt die Langhantel auf dem oberen Rücken. Beim Front Squat liegt sie auf den vorderen Schultern. Front Squats fordern mehr Rumpfspannung, während Back Squats meist höhere Gewichte erlauben.