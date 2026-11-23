Was passt zu deiner Routine: ein Home-Gym für die eigenen vier Wände, Kopfhörer zum Abschalten oder eine Actioncam für unterwegs? Die folgenden Deals decken unterschiedliche Einsatzbereiche ab. Achte beim Vergleichen neben dem Rabatt auch auf Ausstattung, Zubehör und mögliche Abokosten. Los geht’s mit dem Bundle von Hume Health für alle, die Schlaf, Aktivität und Körperzusammensetzung im Blick behalten möchten.

Black Week bei Hume Health: Fitness-Tracker und Körperanalysewaage für 219 Euro

Wer beim Training Fortschritte macht, sieht sie nicht immer auf der Waage: Vielleicht verändert sich die Muskelmasse, während das Gewicht gleich bleibt. Das Hume Band 2.0 und der Hume Body Check sollen dabei helfen, solche Entwicklungen besser einzuordnen – mit Daten zu Schlaf, Erholung und Körperzusammensetzung statt nur einer Zahl auf der Waage.

Das Band misst unter anderem Herzfrequenz, Schlaf und Aktivität. Der Body Check erfasst laut Hume mehr als 45 Werte, darunter Körperfett, Muskelmasse und Körperwasser. Zusammen liefern die Geräte so einen umfassenderen Überblick über Training und Alltag. Die Daten gibt’s in der Hume App dauerhaft kostenlos und ohne Abo.

Das Bundle ist besonders attraktiv: Es kostet sogar 89 Euro weniger, als beide Geräte einzeln zum reduzierten Preis zu kaufen.

Die Aktion läuft vom 21. bis 30. November 2026. Kostenloser Versand und ein 30-tägiger Testzeitraum mit voller Rückerstattung sind laut Anbieter inklusive. Ein Rabattcode ist nicht nötig.

Black Friday bei Speediance: Smartes Home-Gym mit bis zu 33 Prozent Rabatt

Krafttraining zu Hause, ohne dafür ein ganzes Fitnessstudio einzurichten: Speediance kombiniert digitale Widerstandstechnologie mit geführten Workouts und kompakten Trainingssystemen. Zur Black Week gibt es ausgewählte Geräte günstiger. Bei berechtigten Gym-Monster-Käufen sind außerdem kostenlose Accessoires im Wert von bis zu 407 Euro inklusive.

Speediance Gym Monster 3 Station: vielseitiges Krafttraining für zu Hause Das Gym Monster 3 Station ist Speediances neueste All-in-one-Lösung für professionelles Kraft- und Functional Training zu Hause. Es bietet bis zu 100 Kilogramm digitalen Widerstand (Gym Monster 3 Station: 120 Kilogramm), 19 Seilzugpositionen und einen automatisch drehbaren 23,8-Zoll-Touchscreen. Zu den Neuerungen gehören Sprachsteuerung sowie KI-Funktionen für personalisierte Trainingspläne, Bewegungserkennung und Haltungskorrektur. Über 1.000 Übungen und 500 Workouts ermöglichen vielseitiges Training an einem Gerät.

Vom 19. bis 30. November 2026 kostet das Gym Monster 3 Station 4.179 Euro statt 5.099 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 920 Euro beziehungsweise 18 Prozent.

Black Friday bei Insta360: Actioncams und Smartphone-Gimbal im Angebot

Ob Lauftraining, Radtour oder Outdoor-Abenteuer: Mit einer Actioncam lassen sich Erlebnisse aus der eigenen Perspektive festhalten. Zum Black Friday reduziert Insta360 ausgewählte Kameras und Zubehör. Besonders interessant: Beim Ace Pro Standard Bundle und beim Flow 2 AI Tracker Bundle gibt es mehr als 30 Prozent Rabatt.

Die Ace Pro eignet sich für Actionaufnahmen, während die kompakte GO Ultra eine Option für POV-Videos unterwegs ist. Wer lieber mit dem Smartphone filmt, kann mit dem Flow 2 AI Tracker Bundle Videos stabilisieren und sich beim Filmen automatisch verfolgen lassen.

Die Angebotspreise gelten laut Anbieter vom 19. bis 30. November 2026 im Insta360 Store und nur, solange der Vorrat reicht.

ESN-Kreatin im Black-Friday-Angebot: 29 Prozent sparen

Wer sein Krafttraining mit Kreatin ergänzen möchte, bekommt das ESN Ultrapure Creatine Monohydrate bei Amazon für 21,19 Euro statt 29,90 Euro UVP.

Das geschmacksneutrale Pulver liefert pro Portion 3 Gramm Kreatin und lässt sich in Wasser oder einen Shake einrühren. Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3 Gramm Kreatin ein. Eine Packung reicht für rund 142 Portionen.

Oura Ring 5 zum Black Friday: Schlaf und Erholung tracken, bis zu 30 Prozent sparen

Du willst neben deinem Training auch Schlaf und Erholung im Blick behalten? Dann kannst du jetzt bei Amazon sparen: Den Oura Ring 5 gibt es in Black und Silver für 299 Euro statt 429 Euro UVP – rund 30 Prozent günstiger. Brushed Silver, Stealth und weitere Farben kosten 399 Euro statt 529 Euro UVP, also rund 25 Prozent weniger.

Der Smart-Ring erfasst über 50 Gesundheitsparameter, darunter Daten zu Schlaf, Herzfrequenz und Stress. Die Oura-App bereitet die Werte auf und liefert persönliche Hinweise für deinen Alltag. Der Ring ist mit iOS und Android sowie Apps wie Strava kompatibel.

Wichtig vor dem Kauf: Die Größen weichen von Standard-Ringgrößen ab, deshalb empfiehlt der Anbieter ein Größenprobier-Set. Für neue Mitglieder ist der erste Monat der Oura-Mitgliedschaft inklusive. Anschließend fallen für den vollen Funktionsumfang zusätzliche Abokosten an.

Bose QuietComfort im Black-Friday-Angebot: 40 Prozent Rabatt auf Noise-Cancelling-Kopfhörer

Musik statt Hintergrundlärm: Die Bose QuietComfort kosten bei Amazon in der angebotenen schwarzen Variante 148,82 Euro statt 249,95 Euro UVP.

Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer reduzieren Umgebungsgeräusche mit aktivem Noise-Cancelling. Wenn du Durchsagen oder dein Umfeld hören möchtest, wechselst du in den Aware-Modus. Weiche Ohrpolster und ein gepolsterter Kopfbügel sollen auch längere Hörsessions angenehm machen. Bässe, Mitten und Höhen kannst du über den Equalizer anpassen.

Der Akku hält laut Hersteller bis zu 24 Stunden. Nach 15 Minuten Laden sind bis zu 2,5 weitere Stunden Wiedergabe möglich. Praktisch im Alltag: Per Multipoint kannst du beispielsweise zwischen Laptop und Smartphone wechseln, ohne die Kopfhörer jedes Mal neu zu koppeln.

Black-Friday-Deal bei Amazon: