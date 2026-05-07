HUAWEI WATCH Fit 5 Series: Vorsorge neu gedacht

Vielleicht kennst du das: An manchen Tagen folgt ein Highlight auf das nächste. Tagsüber performst du im Job, abends warten Training, Freunde, Hobbys. Wer einen aktiven Lifestyle hat, braucht eine Smartwatch, die nicht nur in Sachen Fitness überzeugt, sondern auch hilft, die eigene Gesundheit und Erholung zu tracken und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen.

Die neuen Smartwatches der HUAWEI WATCH FIT 5 Series sind dafür perfekt. Die minimalistisch designten Uhren integrieren sich unkompliziert in den Alltag, unterstützen einen bewussten Lifestyle und helfen, die Gesundheit zu verbessern und eine optimale Fitnessroutine zu entwickeln. Oder anders gesagt: Es sind die perfekten Begleiter für den Start in den fittesten Frühling deines Lebens.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: So geht Prävention heute Besonders beeindruckende Features bietet die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Die Uhr geht einen entscheidenden Schritt weiter, was das proaktive Monitoring der Gesundheit angeht. Ein Fokus liegt dabei auf der Herz-Kreislauf-Gesundheit: Die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ist mit einer medizinisch zertifizierten EKG-App ausgestattet und misst kontinuierlich die Herzfrequenzvariabilität (HRV). Zudem verfügt sie über eine innovative Pulswellenanalyse, um potenzielle Anzeichen von Vorhofflimmern und Arterienversteifung zu erkennen. Nutzer erhalten so rechtzeitig Warnungen vor potenziellen Gesundheitsrisiken und können frühzeitig präventive Maßnahmen ergreifen.

PR Unterstützt mit zahlreichen Funktionen einen gesunden, fitten Lebensstil: die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro



Daneben trackt die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro den Schlaf und trägt dazu bei, ihn zu verbessern. Die Smartwatch hilft, die Ursachen für schlechten Schlaf zu identifizieren und unterstützt bei der Verbesserung der Schlafqualität. Dabei zeichnet sie nicht nur den Nachtschlaf auf, sondern erfasst auch kurze Powernaps und liefert so wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung von Erholung und Wohlbefinden.

Sportfunktionen auf einem völlig neuen Level Auch in Sachen Fitness bleiben bei der HUAWEI WATCH FIT 5 Pro keine Wünsche offen. Über 100 Sportmodi, fortschrittliche Daten, detaillierte Trainingseinblicke, personalisierte Empfehlungen – die Uhr bietet alles, was du für ein umfassendes Gesundheits- und Fitness-Monitoring brauchst.

Zu den Sportfunktionen der Uhr gehören auch professionelle Radsport-Tracking-Funktionen wie ein virtueller Leistungsmesser, eine virtuelle Trittfrequenzmessung und FTP-Berechnung. Beim Laufen werden Laufleistung und Laufleistungsindex (RAI) erfasst. Weitere Sportarten wie Trailrunning und Golf mit über 17.000 Golfplatzkarten weltweit sowie Freitauchen bis zu 40 Metern werden ebenfalls unterstützt. Und mit einem Gewicht von nur 30,4 Gramm ist die Uhr so leicht und dünn, dass sie garantiert bei keiner Bewegung stört.

PR Starke Optik, starke Leistung: Die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro gibt es in den Farben Schwarz, Weiß und Orange



HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: die wichtigsten Features Präzises Schlaftracking nachts und bei jedem Power-Nap zwischendurch. Plus: wertvolle Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität

nachts und bei jedem Power-Nap zwischendurch. Plus: wertvolle Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität Proaktives Gesundheitsmonitoring durch Messung von EKG und Herzfrequenzvariabilität (HRV) – inklusive Warnungen vor potenziellen Risiken

durch Messung von EKG und Herzfrequenzvariabilität (HRV) – inklusive Warnungen vor potenziellen Risiken Optimiertes Sporterlebnis dank umfangreicher Daten, Trainingseinblicke und personalisierter Empfehlungen für Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Golf, Laufen und Trailrunning

dank umfangreicher Daten, Trainingseinblicke und personalisierter Empfehlungen für Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Golf, Laufen und Trailrunning Mini-Workout Feature mit Panda Watchface: Immer und überall trainieren mit 30 geführten Bewegungen

mit Panda Watchface: Immer und überall trainieren mit 30 geführten Bewegungen Verbesserte Sturzerkennung dank IMU-Sensor mit hoher Reichweite und automatische Auslösung eines Notrufes im Falle eines Sturzes

dank IMU-Sensor mit hoher Reichweite und automatische Auslösung eines Notrufes im Falle eines Sturzes Hochwertige Verarbeitung mit einer robusten Titanlünette und einem hellen HUAWEI FullView LTPO-Display mit 2.5D Saphirglas und einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits – für eine optimale Lesbarkeit auch bei starker Sonneneinstrahlung

mit einer robusten Titanlünette und einem hellen HUAWEI FullView LTPO-Display mit 2.5D Saphirglas und einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits – für eine optimale Lesbarkeit auch bei starker Sonneneinstrahlung Kontaktloses Bezahlen durch Curve Pay

durch Curve Pay Hochleistungs-Silizium-Akku mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit und der Möglichkeit für kabelloses Schnellladen in nur 60 Minuten

mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit und der Möglichkeit für kabelloses Schnellladen in nur 60 Minuten Kompatibel mit iOS und AndroidTM Erhältlich ist die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro in den Farben Orange, Weiß und Schwarz. Die schwarzen und weißen Uhren haben ein modernes, minimalistisches Armband mit 3D-Rillendesign. Wer einen sportlich-dynamischen Look bevorzugt, wählt das Modell in Orange mit atmungsaktivem AirDry-Armband.

HUAWEI WATCH FIT 5 – das Modell für Einsteiger Auch mit der HUAWEI WATCH FIT 5 kannst du deine Gesundheit und Fitness tracken. Die kleine Schwester der HUAWEI WATCH FIT 5 Pro bietet ebenfalls ein präzises Schlafmonitoring, eine Pulswellenanalyse und Herzfrequenzmessung. Hinzu kommen umfangreiche Sportfunktionen – lediglich die Features für Golf und Freitauchen sind exklusiv mit der HUAWEI WATCH FIT 5 Pro erhältlich.

PR Intelligenter Begleiter im Alltag und beim Sport: die HUAWEI WATCH FIT 5 Series



Die HUAWEI WATCH FIT 5 gibt es in Silber, Lila, Grün, Weiß und Schwarz. Das Uhrengehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung, die Rückseite aus einem Polymerfaserverbundwerkstoff, das Display wird von einem Lithium-Aluminium-Siliziumglas geschützt. Mit 27 Gramm ist auch die HUAWEI WATCH FIT 5 besonders leicht und komfortabel zu tragen.

Beide Modelle der neuen HUAWEI WATCH FIT 5 Series sind kompatibel mit AndroidTM und iOS und unterstützen Curve Pay, so dass du ganz einfach kontaktlos mit der Uhr bezahlen kannst. Und dank einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen müssen die Uhren nicht täglich geladen werden.