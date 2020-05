Langer Atem So testest du ganz simpel dein Lungenvolumen

Ist deine Wohnung größer als deine Lunge? Gesünder wäre es umgekehrt: Rund 100 Quadratmeter misst die Oberfläche der 300 Millionen Lungenbläschen. In den winzigen Hohlräumen kommen sich Luft und Gefäße so nahe, dass Sauerstoff in den Blutkreislauf übertreten und Kohlendioxid abgegeben werden kann. Bei Rauchern geht die Elastizität der Bläschen im Laufe der Jahre kaputt, so dass in die Lunge weniger Luft passt. Wie es um dein Lungenvolumen bestellt ist, kannst du mit einfachen Mitteln zuhause im heimischen Badezimmer bestimmen.

So vergrößerst du dein Atemvolumen

Men's Health Teste dein Lungenvolumen mit Hilfe einfacher PET-Wasserflaschen.

1. Vorbereitung: Abhängig von deiner Körpergröße füllst du 3 bis 5 stabile 1,5-Liter-PET-Flaschen und ein Waschbecken mit Wasser. Tauche anschließend die erste Flasche mit der Öffnung nach unten in das Waschbecken, so dass aus der Flasche kein Wasser entweicht.

Men's Health Blase beim Ausatmen die Atemluft durch den Schlauch in die Flasche.

2. Tief einatmen: Atme ein, so tief es geht, und blase anschließend beim Ausatmen die Luft durch einen Schlauch in die erste PET-Flasche.

Men's Health Ist die erste Flasche mit Luft gefüllt, startest du mit der nächsten.

3. Nicht atmen: Ist diese mit Luft gefüllt, setzt du das Ausatmen mit den anderen Flaschen auf die gleiche Weise fort. Zwischendurch auf keinen Fall Luft einatmen oder ausatmen! Zum Schluss bestimmst du anhand der luftgefüllten Flaschen dein Lungenvolumen. So entsprechen beispielsweise 2,5 PET-Flaschen 3,75 Litern (2,5 x 1,5 Liter).

So ermittelst du dein Lungenvolumen:

In eine Sportler-Lunge sollte eine Luftmenge (in Litern) passen, die in etwa dem 2,5-fachen deiner Körpergröße (in Metern) entspricht. Bei einer Größe von 1,80 wären das 4,5 Liter (1,80 x 2,5).

Was sagt das Lungenvolumen über mich aus?

Je größer das Lungenvolumen, desto größer ist die Leistungsfähigkeit deines Atemsystems. Sprich: Je größer das Lungenvolumen, desto weniger schnell kommst du – im Alltag und beim Sport – aus der Puste. Wie groß das Lungenvolumen ist, variiert im Laufe des Lebens: Mit 20 Jahren erreicht man in der Regel mit 3 bis 4 Litern seine maximale Kapazität. Profisportler wie Apnoetaucher erreichen Spitzenwerte von annähernd 8 Litern. Wer nicht durch Ausdauersport gegensteuert, landet im Alter bei etwa 2 Litern.

Was tun bei geringem Lungenvolumen?

Ausdauersport erhöht dein Lungenvolumen um bis zu 30 Prozent. Nikotin und Teer beschleunigen dagegen den Alterungsprozess der Lunge. Die Folgen sind Kurzatmigkeit und eine geringere Leistungsfähigkeit, in vielen Fällen verbunden mit chronischer Bronchitis. Die Kilos auf deinen Rippen spielen ebenfalls eine Rolle: Übergewicht schränkt die Atemorgane beim Einatmen ein.

So wirst du endlich Nichtraucher

Sehr wichtig ist auch die Atemtechnik. Die meisten Menschen nutzen überwiegend die ungünstige Brustatmung. Gesünder ist die Bauchatmung, bei der mehr Luft in die Lunge gelangt. Dabei sind Brustkorb und Schultern entspannt, und das Zwerchfell leistet die Atemarbeit. Entspannungsübungen, Atemgymnastik und Yoga können helfen, ökonomischer und tiefer zu atmen.

Wann ist eine Spirometrie sinnvoll?

Wenn du über das Ergebnis deines Tests beunruhigt bist, seit längerem das Gefühl hast, schlechter Luft zu bekommen, oder unter dauerhaftem Husten leidest, empfiehlt sich der Gang zu einem Pneumologen. Der Lungenfacharzt kann mit Hilfe der Spirometrie oder einer Body-Plethysmografie, beides medizinische Methoden zur exakten Messung des Atemvolumens, deine Lungenfunktion überprüfen. Anhand der Werte können Lungenkrankheiten wie Asthma, chronische Bronchitis oder ein Lungenemphysem frühzeitig erkannt werden.

Das sind die häufigsten Lungenkrankheiten

Einen langen Atem zu haben, lohnt sich immer. Treibe regelmäßig Ausdauersport und rauche nicht, dann bleibst du leistungsfähig bis ins hohe Alter.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Trainingsplan: 10-Kilometer-Lauf in 8 Wochen Ausdauer auf- und ausbauen

detaillierter Trainingsplan

Übungen zur Unterstützung des Kardio-Ziels

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos zum Trainingsplan findest du hier 9,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!