Körpersignale Sodbrennen oder Herzinfarkt? So deutest du die Symptome richtig

Weißt du, worin sich harmloses Sodbrennen von gefährlichen Herzschmerzen unterscheidet? So findest du es heraus

Nach dem Essen spürst du so ein fieses Ziehen im Brustbereich? Ein Drittel aller Männer wissen nicht, ob sie zu viel gegessen und Sodbrennen haben oder doch unter ernsthaften Herzproblemen leiden – oder sogar ein Anzeichen für einen Herzinfarkt verspüren. Wir erklären dir, wie du es mithilfe der Symptome herausfindest.

Wie fühlt sich Sodbrennen an?

Beim Sodbrennen (Reflux) tritt Magensäure in die Speiseröhre über. "Das verursacht brennende, meist auch drückende Schmerzen im Oberbauch, die bis in den Brustkorb aufsteigen können", erklärt Kardiologe Dr. Franz Goss aus München. Die Schmerzen ähneln durchaus denen eines Herzinfarktes. Typisch für Sodbrennen können auch saures Aufstoßen, Heiserkeit oder Husten sein. In der Regel lassen die Reflux-Symptome jedoch nach, wenn man sich aufrecht hinsetzt.

Welche Symptome hat ein Herzinfarkt?

Diese Symptome deuten auf ernsthafte, akute Herzprobleme hin:

Extreme Schmerzen im Brustkorb, die sich von der Lagerung des Körpers nicht beeinflussen lassen. Oft strahlt der Schmerz bis in den linken Arm, den Oberbauch, zwischen die Schulterblätter sowie in die Kieferwinkel aus.

Ein überwältigendes Enge- bzw. Druckgefühl auf dem Brustbein

Heftiges Brennen in der Brustmitte

Übelkeit, Erbrechen und Atemnot

Kalter Schweiß und eine tiefblasse Hautfarbe.

Treten diese Symptome auf, sofort zum Kardiologen oder im Zweifel lieber den Notruf (112) wählen! "Ein Arzt kann schnell durch ein EKG oder andere detaillierte Labortests prüfen, ob ein akuter Herzinfarkt vorliegt oder nicht", erklärt Kardiologe Goss.

So beugst du einem Herzinfarkt vor

staras / Shutterstock.com Herzschmerzen treten oft frühmorgens auf, Sodbrennen meist nach üppigen Mahlzeiten

Wann treten die Symptome meistens auf?

Sodbrennen-Symptome spürst du meist im Liegen. Ein weiteres Indiz für Reflux statt Herzinfarkt: Der Schmerz hält lange an (bis zu 2 Stunden) und tritt gehäuft nach Alkohol- und Nikotinkonsum sowie üppigen und fettreichen Mahlzeiten auf.

Die Beschwerden eines typischen Herzinfarktes dagegen können bei Alltäglichem auftreten – beim Treppensteigen oder nach dem Essen zum Beispiel. Trügerisch ist eine schnelle Besserung nach einer Belastung. Herzschmerzen dauern 5 bis 10 Minuten, treten belastungsunabhängig oft frühmorgens auf.

Die 5 wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen

Was geschieht bei Sodbrennen und Herzinfarkt schlimmstenfalls?

Durch Sodbrennen kann es in Ausnahmefällen zu blutenden Magengeschwüren kommen. "Bei pechschwarzem Blut im Stuhl muss man sofort einen Magen-Darm-Spezialisten aufsuchen", warnt Goss. Eine Magenspiegelung lokalisiert dort die Blutungsquelle. Wer dauerhaft darunter leidet, läuft zudem Gefahr, eine Speiseröhren- oder Magenschleimhautentzündung, schlimmstenfalls sogar Magenkrebs zu entwickeln. Deshalb sollte man häufig auftretendes Sodbrennen nicht ignorieren, sondern einen Arzt aufsuchen.

Bei einem Herzinfarkt kommt es zu einer Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße. Das kann von Herzrhythmus-Störungen über chronische Herzschwäche bis hin zum plötzlichen Tod führen.

Was hilft bei Sodbrennen am besten?

Säureblocker wirken bei akutem Sodbrennen meist binnen 20 bis 30 Minuten. Chronisch Kranke nehmen oft magensaftresistente Kapseln (etwa Omeprazol). Bei häufigen Beschwerden ist unbedingt eine Magenspiegelung ratsam.

Vorbeugend solltest du nur kleine Portionen essen, und die weder zu fettig noch zu süß. Trinke am besten dazu täglich 2 bis 3 Liter Wasser, Kräutertee oder milde Apfelschorle – und Alkohol nur in Maßen. Verzehre Getränke und Speisen nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und, na klar, auf Zigaretten solltest du ganz verzichten.

Das sollte jeder Mann über Bluthochdruck wissen

Wie beuge ich einen Herzinfarkt vor?

Ernähre dich gesund, vermeide Übergewicht, rauche nicht und trinke möglichst selten Alkohol. Ausdauersport stärkt das Herz, baut Stress und Übergewicht ab und senkt den Blutdruck. All das hilft, die Gefahr eines Herzinfarkts zu reduzieren. Wenn du von deinem Arzt bereits informiert wurdest, dass du gefährdet bist, solltest du sportliche Belastungen immer vorher ärztlich abklären. Lass dich regelmäßig alle 2 bis 3 Monate untersuchen und sprich dabei mit dem Doc ab, ob und in welchem Maße du Sport machen darfst und sollst.

Bei Männern gehört der Herzinfarkt immer noch zu den häufigsten Todesursachen. Auch wenn du jetzt Sodbrennen und Herzinfarkt klar unterscheiden kannst, solltest du im Zweifelsfall immer einen Notarzt rufen.

