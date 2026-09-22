So fit wirst du mit einem Walking-Pad

Wenn du tagsüber viel sitzt, kennst du das: Der Kopf ist im Dauerbetrieb, der Körper im Stand-by. Genau hier spielt ein Walking-Pad seine Stärke aus. Statt "extra Zeit" für Sport zu suchen, baust du Bewegung dort ein, wo sie am leichtesten reinpasst: unter dem Schreibtisch, vor dem Fernseher oder beim Telefonieren.

Das Ergebnis sind mehr Schritte, ein höherer täglicher Kalorienverbrauch – und oft auch ein besseres Energielevel, ohne dass du dich dabei auspowern musst.

Was ist ein Walking-Pad? Ein Walking-Pad ist ein kompaktes Laufband, das vor allem fürs Gehen gemacht ist. Die meisten Walking-Pads haben eine maximale Geschwindigkeit von 6 km/h, was einem schnellen Gehtempo entspricht. Einige Modelle bieten auch einen Laufmodus, bei dem du eine Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h erreichen kannst. Dies ist in der Regel ausreichend für Freizeitläufer, die kein spezifisches Tempotraining auf dem Laufband absolvieren möchten.

Infobox: Walking-Pad vs. Laufband – der UnterschiedIm Vergleich zum klassischen Laufband ist ein Walking-Pad deutlich kompakter, leichter und platzsparender. Während ein Laufband oft viel Platz benötigt und optisch wenig in die Wohnung passt, lässt sich ein Walking-Pad meist zusammenklappen und problemlos unter dem Sofa oder Bett verstauen. Da du dich langsamer bewegst, ist auch keine Haltevorrichtung nötig – die reine Lauffläche genügt.

Darum lohnt sich ein Walking-Pad Ein Walking-Pad hat viele Vorteile. Der Wesentliche ist, dass du in Bewegung bist, während du Dinge tust, bei denen du sonst nicht körperlich aktiv bist. Bei diesen Tätigkeiten kannst du das Walking-Pad nutzen:

Arbeiten am Schreibtisch (ideal mit höhenverstellbarem Tisch)

Telefonate und Meetings

Fernsehen

Lesen / Podcast / Musik

leichte Haushaltsaufgaben wie Bügeln

PeopleImages / GettyImages Gesund und Fit auch am Schreibtisch: Mit einem Walking-Pad integrierst du Bewegung mühelos in deinen Alltag



Durch den fehlenden oder klappbaren Front-Bügel sind Walking-Pad und Schreibtisch das ideale Duo: Das Pad lässt sich problemlos unter einem Schreibtisch platzieren. Somit kannst du Arbeit und Bewegung ohne Probleme kombinieren. Für konzentriertes Arbeiten sind 1,5–3 km/h meist die Sweet-Spot-Geschwindigkeit. Schneller geht zwar auch, aber dann leidet oft die Tippgenauigkeit.

Walking-Pad kaufen: Darauf solltest du achten Nicht jedes Walking-Pad passt zu deiner Wohnung, deinem Körper oder deinem Ziel. Diese Punkte entscheiden, ob du das Gerät nach zwei Wochen wirklich noch nutzt:

Robuste Bauweise: Eine strapazierfähige Bauweise und hochwertige Materialien sind beim Walking-Pad entscheidend. Es sollte zudem über dämpfende Eigenschaften verfügen, um den Komfort beim Gehen zu gewährleisten. Richtige Größe: Das Walking-Pad muss von der maximalen Gewichtsbelastung zu dir passen. Das gilt insbesondere, wenn du groß und kräftig bist. Geeignetes Modell: Wenn du beim Walken eine Geschwindigkeit von über 7 km/h erreichst, empfehlen wir die Verwendung eines Walking-Pads mit Handlauf. Ab dieser Geschwindigkeit bewegst du dich bereits in einem leichten Lauftempo. Der Handlauf bietet Sicherheit im Falle eines Fehltritts oder Stolperns. Warum die japanische Geh-Methode gerade so viele Fans gewinnt– und wie sie funktioniert

Infobox: Was kostet ein Walking-Pad?Einfache Walking-Pads sind bereits ab 120 Euro erhältlich, während hochwertigere Modelle 1.000 Euro und mehr kosten können. In vielen Fällen sind die teureren Modelle auch zum Laufen geeignet.

Walking-Pad Empfehlungen: Welche Modelle passen zu dir? Walking-Pads gibt es in verschiedenen Ausführungen: mit oder ohne Haltebügel, teils klappbar und mit unterschiedlichen Geschwindigkeitseinstellungen. Welches Walking-Pad für dich am besten geeignet ist, hängt von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Hier sind passende Modelle für unterschiedliche Zielgruppen.

Fürs Wohnzimmer und Büro: Sportstech Walking-Pad

PR / Hersteller Walking-Pad sWalk von Sportstech

Das Sportstech sWalk Walking Pad bietet eine Geschwindigkeit von 1 bis 8 km/h und kann eine maximale Last von 120 kg tragen. Durch seine Maße (1,27 m lang und 56,5 cm breit) passt es auch in kleine Wohn- und Arbeitsräume.

Dank der Rollen und niedrigen Höhe von lediglich 11,5 cm kann es nach dem Training leicht unter dem Sofa oder neben dem Schrank verstaut werden. Das Walking-Pad gibt es in Grau oder in Holzoptik.

Die Lauffläche ist gelenkschonend gedämpft und verfügt über integrierte LED-Streifen, die dein Tempo oder deinen Puls anzeigen. So kannst du intuitiv trainieren. Alle wichtigen Informationen zu deinem Workout, wie:

Trainingszeit

Geschwindigkeit

Distanz

Kalorienverbrauch kannst du entweder direkt auf dem LCD-Display oder in der begleitenden App ablesen. Durch die Sportstech-Live-App hast du auch Zugang zu Kursen mit professionellen Trainern. Es gibt zudem Challenges mit der Sportstech-Community, ohne dass dafür zusätzliche Kosten anfallen. Alternativ kannst du über die integrierten Lautsprecher und die MP3-Funktion Musik oder Podcasts hören.

Die Stromversorgung erfolgt beim Sportstech Walking Pad über ein Kabel, die Steuerung über eine leichte Fernbedienung. Das Gerät wird vollständig montiert, du kannst also sofort loslegen.

Das Kompakte: WALKINGPAD P1 Laufband, klappbar

PR / Hersteller WALKINGPAD P1

Hier bestellen: WALKINGPAD P1

Für all jene, die ein platzsparendes und dennoch funktionales Walking Pad suchen, bietet das WALKINGPAD P1 Laufband eine ideale Lösung. Mit einer einstellbaren Geschwindigkeit von 0,5 bis 6 km/h eignet es sich hervorragend für gemütliche Spaziergänge oder leichtes Joggen in den eigenen vier Wänden. Die Steuerung erfolgt bequem über eine Fernbedienung oder die kompatible App. Die App zeichnet zudem folgende Trainingsdaten auf:

Zeit

Distanz

Schritte

Kalorienverbrauch Das P1-Modell überzeugt durch sein schlankes Design und die Möglichkeit, es nach dem Training platzsparend zu verstauen. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 100 Kilogramm und einer Lauffläche von 120 x 41,5 cm bietet es ausreichend Platz für ein komfortables Training. Dank der integrierten Transportrollen lässt sich das Gerät mühelos bewegen und flexibel im Wohnraum einsetzen. Hier bestellen: WALKINGPAD P1 Laufband Klappbar

Das Sportliche: Walking-Pad/Laufband Sportstech sTread Fold

PR / Hersteller Sportstech sTread Fold Profi-Laufband.

Für die sportlichen Läufer und Läuferinnen, die auch in ihrer Wohnung mehr als nur ein gemütliches Walking-Tempo erleben möchten, bietet sich das sTread Fold Walking-Pad/Laufband von Sportstech an. Es hat eine Walking-Pad-Funktion mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h und eine Lauf-Funktion mit einer Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h. Sie kann bequem über eine Fernbedienung eingestellt werden.

Das Modell von Sportstech verfügt ebenfalls über integrierte LED-Streifen: Je nach Geschwindigkeit oder Herzfrequenz leuchtet der Gurt in verschiedenen Farben: blau, aqua, grün, gelb, orange, rot oder Magenta.

Es sind insgesamt 12 vordefinierte Trainingsprogramme verfügbar. Zusätzlich ermöglicht eine Fitness-App den Zugriff auf:

Rezepte

Trainer

Herausforderungen

Simulation verschiedener Landschaften Das Sportstech sTread Fold Walking-Pad/Laufband hat eine maximale Belastbarkeit von 120 Kilogramm. Die Maße betragen 134 cm x 66 cm x 112 cm (LxBxH). Ebenso lässt sich der Bügel dieses Walking-Pads herunterklappen, sodass es bequem unter einem Schreibtisch genutzt werden kann. Die zusätzliche Halterung für Tablets oder Handys bietet eine 360-Grad-Schwenkfunktion.

Das Smarte: AsVIVA T24

PR / Hersteller Laufband AsVIVA T24

Das AsVIVA T24 Laufband und Walking-Pad ist ein schlichtes und hochwertiges Modell mit vergleichsweise langer Lauffläche und Mehrschichten-Dämpfungssystem. Dank dieser Eigenschaften gestaltet sich das Laufen auf diesem Gerät äußerst angenehm.

Die maximale Gewichtsbelastung liegt hier bei 110 kg, die Geschwindigkeit bei höchstens 10 km/h. Der höhenverstellbare Haltegriff ermöglicht eine individuelle Anpassung und kann vollständig heruntergeklappt werden. Dies wird jedoch nur beim Walken bis zu 6 km/h empfohlen.

Die smarte Geschwindigkeitsregelung im automatischen Modus ist sehr durchdacht: Ein Sensor reguliert die Geschwindigkeit abhängig davon, wo du dich auf dem Laufband befindest. Dafür ist die Lauffläche in drei Bereiche unterteilt:

Der vordere Bereich dient der Beschleunigung. Die Mitte ist zum Halten der aktuellen Geschwindigkeit vorgesehen. Der hintere Bereich des Bandes verlangsamt das Tempo. Alternativ kannst du die Geschwindigkeit manuell steuern: entweder über die kleine Fernbedienung oder die One-Touch-Buttons auf dem LED-Display vor der Lauffläche.

Auf diesem Display kannst du außerdem deine Trainingsdaten wie

Distanz

Trainingszeit

Tempo

Kalorienverbrauch ablesen. Dank der integrierten Bluetooth-Schnittstelle lässt sich das Laufband auch mit Fitness-Apps von Drittanbietern koppeln.

Du kannst das AsVIVA T24 doppelt zusammenklappen und zum Verstauen wegrollen. Die Stromversorgung funktioniert über ein Netzkabel.

Das Vielseitige: Sportstech WalkingPad C2 (S1) Laufband für Zuhause

PR / Hersteller sWalk Plus von Sportstech.

Für Nutzer, die Wert auf Vielseitigkeit und modernes Design legen, stellt das Sportstech WalkingPad C2 (S1) hervorragende Wahl dar. Mit Geschwindigkeiten von 0,5 bis 6 km/h eignet es sich sowohl für gemütliches Gehen als auch für intensivere Trainingseinheiten. Die Steuerung kann über die mitgelieferte Fernbedienung oder die KS-Fit-App erfolgen.

Diese zeichnet außerdem zusätzlich folgende Trainingsdaten in Echtzeit auf:

Schritte

Geschwindigkeit

Zeit

Distanz

Kalorienverbrauch Ein besonderes Highlight des C2 ist seine kompakte Bauweise: Zusammengeklappt misst es lediglich 13,6 cm in der Höhe und lässt sich somit problemlos unter Bett oder Sofa verstauen. Mit einem Gewicht von nur 25 kg und integrierten Transportrollen ist es zudem leicht zu bewegen. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 100 Kilogramm, und die Lauffläche von 120 x 40 cm bietet ausreichend Platz für ein angenehmes Trainingserlebnis.

Walking-Pad-Effekt: Das bringt es für Fitness, Gesundheit und Gewicht Ein Walking-Pad ist kein High-Intensity-Gerät – und genau das ist sein Vorteil. Weil du dich regelmäßig und niedrigschwellig bewegst, sammelst du über den Tag hinweg viele Minuten Aktivität, ohne dass es sich wie Training anfühlt. Diese "nebenbei"-Bewegung kann deine Grundfitness spürbar verbessern, deinen Kreislauf in Gang halten und – je nach Alltag und Ernährung – auch beim Abnehmen helfen. Entscheidend ist weniger die einzelne Session als die Konstanz: viele Schritte, Woche für Woche.

Gesundheit: Was bringt Gehen auf dem Walking-Pad? Eine maßvolle und natürliche Bewegung wie die auf einem Walking-Pad ist grundsätzlich erst einmal gesund. Möchtest du mit dem regelmäßigen Walken anfangen, kann es dennoch sinnvoll sein, vorab einen ärztlichen Rat dazu einzuholen. Regelmäßiges Walken kann diese positiven Effekte auf die Gesundheit haben:

Höhere Grundlagenausdauer

Besserer Gleichgewichtssinn

Verbesserte Stabilität und Mobilität

Senken des Risikos für Depressionen

Hilfe bei der Gewichtsabnahme

Niedrigere Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Bewegungspausen vermeiden

Verbesserte Blutzirkulation Studien deuten darauf hin, dass regelmäßiges Gehen das allgemeine Wohlbefinden steigern kann.

Abnehmen mit Walking-Pad: Klappt das? Ja, mit einem Walking-Pad kannst du abnehmen. Das regelmäßige Training auf dem Gerät kann den gesamten Körper stärken, die Ausdauer verbessern und den Stoffwechsel ankurbeln. Du verlierst jedoch nur dann Gewicht, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Dies geht am sichersten durch eine Kombination aus körperlicher Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung. Eine tägliche einstündige Walking-Session ist daher eine gute Grundlage für einen nachhaltigen Gewichtsverlust.

Wie oft solltest du ein Walking-Pad nutzen? Es ist sinnvoll, das Walking-Pad täglich zu nutzen. Wer sich regelmäßig bewegt und täglich eine gewisse Anzahl an Schritten zurücklegt, hat ein geringeres Risiko für chronische Erkrankungen und eine verkürzte Lebenserwartung. Die berühmten 10.000 Schritte müssen es nicht zwingend sein. Eine Studie hat gezeigt, dass bereits 8.000 Schritte pro Tag genügen, um das Risiko zu senken. Ob du also die runde Zahl von 10.000 Schritten anstrebst oder dir 8.000 Schritte als Ziel setzt, ist unerheblich: In beiden Fällen wirst du positive gesundheitliche Auswirkungen bemerken.

Setze dir ein realistisches Ziel, anstatt zu ambitioniert zu sein und am Ende nicht aktiv zu werden. Insbesondere für Anfänger ist es ratsam, mit einer niedrigeren Intensität zu starten und die Häufigkeit und Dauer der Trainingseinheiten im Laufe der Zeit zu erhöhen.

Für wen lohnt sich ein Walking-Pad besonders? Generell sind Walking-Pads für alle Menschen geeignet, die gern spazieren gehen oder die Aktivitäten nicht mehr vom Wetter abhängig machen möchten. Zusätzlich eignen sie sich in diesen Fällen:

Du möchtest fit werden oder bleiben, aber kein Fitnessstudio-Abo abschließen.

Du arbeitest sehr viel am Schreibtisch und willst in dieser Zeit körperlich aktiv sein. Tipp: Dann ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch wichtig, damit du in aufrechter Haltung arbeiten kannst. Es kann auch sinnvoll sein, eine Bodenschutzmatte anzuschaffen, um empfindliche Böden zu schonen.

Du bist Läufer oder Läuferin und möchtest mehr Bewegung in den Alltag integrieren.

Du willst dich von einer Verletzung erholen und langsam wieder in Bewegung kommen.

Du hast Übergewicht und möchtest langsam mit regelmäßiger, sanfter Bewegung starten.

Du gehörst zu den Senioren oder Seniorinnen und willst dich zu mehr Fitness motivieren. Tipp: Hier ist gegebenenfalls eine Haltevorrichtung sinnvoll.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Walking-Pads Wie sinnvoll ist ein Walking-Pad? Ein Walking-Pad lohnt sich dann für dich, wenn du mehr Bewegung in den Alltag einbauen möchtest. Wie lange sollte man täglich auf einem Walking-Pad gehen? Wie viel Zeit du auf dem Walking-Pad verbringst, ist ganz dir überlassen. Für Einsteiger:innen sind schon 10 Minuten sinnvoll. Nach oben gibt es keine Grenzen, solange du keine Beschwerden hast und dich beim Gehen gut fühlst. Welche Muskeln werden durch ein Walking Pad trainiert? Auf einem Walking-Pad trainierst du vor allem den unteren Körper, wie die Oberschenkel, Waden, das Gesäß, die Hüftbeuger sowie Abduktoren und Adduktoren. Auch die Bauch- und Rückenmuskeln werden aktiviert. Bei intensivem Armeinsatz trainierst du außerdem die Deltamuskeln in den Schultern sowie Bi- und Trizeps. Wie laut ist ein Walking-Pad in der Wohnung? Das hängt vom Modell, deiner Geschwindigkeit und dem Boden ab. Auf Laminat/Fliesen reduziert eine Matte oft hörbar den Trittschall. Welche Schuhe sind sinnvoll? Normale stabile Sneaker mit guter Dämpfung sind ideal. Auf Socken zu gehen ist rutschiger – eher keine gute Idee. Brauche ich zwingend einen Handlauf? Nicht zwingend. Für gemütliches Gehen reicht oft ein Modell ohne Handlauf. Wenn du schneller gehst oder joggst, ist ein Handlauf aber ein Sicherheitsplus. Wie viel Platz braucht ein Walking-Pad? Je nach Modell grob 120–140 cm Länge und 50–60 cm Breite – plus etwas Freiraum zum sicheren Auf- und Absteigen.