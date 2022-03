L-Carnitin Schneller abnehmen mit L-Carnitin?

Endlich ein paar Kilos abspecken. Mit diesem guten Vorsatz starten viele ins neue Jahr. Der Wille zum Abnehmen ist da, doch Disziplin und Durchhaltevermögen lassen schon wenige Wochen später nach. Die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln freut's, denn die verdienen an dieser Schwäche.

Fatburner-Präparate, welche die Fettverbrennung anregen und so – quasi nebenbei – beim Abnehmen helfen, sind jetzt besonders gefragt. L-Carnitin ist so ein angebliches Wundermittel und gilt als "der" Fatburner überhaupt. Doch was kann das Supplement wirklich? Wir machen Schluss mit den Mythen rund um L-Carnitin und klären auf: Abzocke oder Abnehmwunder?

Was ist L-Carnitin?

L-Carnitin ist eine chemische Verbindung aus den Aminosäuren Lysin und Methionin. Unser Körper kann Carnitin aus den beiden Aminosäure-Bausteinen selbst bilden, braucht dafür aber noch zusätzliche Helfer: Vitamin C, Eisen, Pyridoxin (Vitamin B6) sowie Niacin (Vitamin B3) sind ebenfalls an der körpereigenen Carnitin-Synthese in Leber, Nieren und Gehirn beteiligt. Darüber hinaus nehmen wir täglich einen großen Teil L-Carnitin über die Nahrung auf.

Was sollen L-Carnitin-Präparate im Körper bewirken?

Mehr Power, weniger Kilos auf der Waage und eine verbesserte Regeneration beim Sport: L-Carnitin-Produkte werden von den Herstellern als wahre Wundermittel vertrieben. Aussagen wie "Der Turbo für Ihre Fettverbrennung" oder "zur Energiesteigerung sowie Diätunterstützung" fallen dabei besonders häufig und sollen nicht nur Sportler, sondern vor allem Abnehmwillige ansprechen.

Die Einnahme von L-Carnitin soll unter anderem die Energiegewinnung aus Fettsäuren beschleunigen und so die Fettverbrennung anheizen. Auch die Regenerationsfähigkeit nach harten Ausdauereinheiten soll durch Carnitin gefördert werden, so dass du schneller wieder fit und belastbar bist.

Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Ist es auch, denn all diese Aussagen sind wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen – das finden auch die Verbraucherzentralen der einzelnen Bundesländer. Mit ihrer Seite "Klartext Nahrungsergänzung" wollen die Verbraucherzentralen Aufklärungsarbeit leisten. Sie informieren hier offen und unabhängig über die Wirkung und den Nutzen von verschiedensten Supplements, um uns Verbraucher zu schützen und ein erhöhtes Risikobewusstsein für Nahrungsergänzungsmittel zu schaffen.

Auch L-Carnitin-Präparate wurden von den Experten unter die Lupe genommen, das Urteil ist eindeutig: kein Nutzen, mögliche Nebenwirkungen und nur Geld "verbrannt".

Kein Fatburner: So wirkt L-Carnitin wirklich

Richtig ist: L-Carnitin ist maßgeblich an der Verstoffwechselung und Energiebereitstellung durch Fett beteiligt. Das bedeutet konkret: L-Carnitin fungiert in unserem Körper als eine Art Transportmittel für Fettsäuren. Denn diese können nur mit Hilfe von Carnitin zu den Mitochondrien (das sind die "Energiekraftwerke" in unseren Zellen) überführt werden, um dort in Energie umgewandelt zu werden. Ohne Carnitin wäre das nicht möglich.

Aufgrund dieser Eigenschaft kam man auf die Idee, dass man den Fettstoffwechsel noch weiter pushen könnte, indem man dem Körper mehr Carnitin über Pillen, Pulver oder Liquids zuführt. Einzelne Studien haben dies auch nachweisen können, doch dagegen stehen mindestens genauso viele Forschungsergebnisse, die das Gegenteil behaupten.

Die Verbraucherzentrale nimmt zu der kontroversen Studienlage allerdings eindeutig Stellung: "Studien haben gezeigt, dass eine zusätzliche Aufnahme in Form von Tabletten den Carnitingehalt in den Muskelzellen unter normalen Bedingungen nicht steigern kann. Auch die Geschwindigkeit der Fettverbrennung wird nicht erhöht. Der Fettanteil des Körpers verändert sich nicht.

Zudem stellt die unabhängige Organisation klar, dass der Körper L-Carnitin in ausreichender Menge selbst bildet und wir sowieso große Mengen davon mit der Nahrung aufnehmen.

Können Nebenwirkungen auftreten?

Ja, die Einnahme der L-Carnitin Supplemente kann zu verschiedenen Nebenwirkungen führen, wie einem fischigen Mundgeruch oder Einschlafprobleme. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass eine längere Einnahme von L-Carnitin-Supplementen die körpereigene Produktion senkt. Außerdem sind Magen-Darm-Beschwerden, vor allem Durchfall, durch die Einnahme von größeren Mengen (ab 4 Gramm / Tag, ab 1 Gramm Einzeldosis) möglich.

In diesen Lebensmitteln steckt viel natürliches Carnitin

Wie bereits erwähnt, nehmen wir den Großteil an benötigtem Carnitin über unsere Ernährung auf. Denn Carnitin steckt in zahlreichen natürlichen Lebensmitteln, vor allem in tierischen Produkten wie Rind- und Schweinefleisch, Schaf/ Ziege, Hase, Geflügel und Meeresfrüchte. Pilze enthalten auch Carnitin, genau wie Gemüse, Obst und Nüsse – aber in viel kleineren Mengen.

Leiden Vegetarier und Veganer darum automatisch an einem Carnitin-Mangel? Nein, heißt es von Seiten der Verbraucherzentrale: "Obwohl Vegetarier nur ungefähr ein Zehntel dessen aufnehmen, ist ein Mangel äußerst selten. Auch bei großen Aufnahmemengen nutzt der Körper nur einen ganz kleinen Teil davon." Wer sich abwechslungsreich ernährt, braucht keinen Carnitin-Mangel zu befürchten.

Fazit: Spar dir das Geld für Fatburner-Präparate

Lass dich von den Werbeversprechen im Internet oder in der Drogerie nicht locken: Wer Carnitin-Pillen schluckt, verbrennt dadurch weder mehr Fett, noch speckt er schneller ab. Wenn Carnitin solche Wunder bewirken könnte, würde doch kaum noch jemand übergewichtig sein, oder? Aktuelle Statistiken zu Übergewicht und Fettleibigkeit beweisen allerdings das Gegenteil, denn die Welt wird immer dicker.

Das Geld für teure L-Carnitin-Pulver oder Kapseln kannst du dir also sparen